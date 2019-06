Hajnalban kezdődik a Hableány kiemelése

2019. június 10. 14:32

Kedden hajnalban megkezdődik a Hableány személyszállító roncsának a kiemelése a Dunából, miután befejeződött az a hosszú napokon át tartó munkafolyamat, amely alatt az emelési pontok kialakításán dolgoztak a szakemberek. Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője az M1 csatornán jelentette be a művelet megkezdésének időpontját. Azt már a nap folyamán már közölte: a négy emelő heveder a hajó alatt van, az ellenőrzések megtörténtek, a hajó rövidesen emelhetővé válik, a művelet hat órán át is eltarthat.

Tehermentesíteni kell ugyanis a roncsot és folyamatosan szivattyúzni kell a vizet.

Délutáni sajtótájékoztatóján Jasenszky Nándor ismertette a kiemelés várható folyamatát. Eszerint az emelés nagyon lassú lesz, először az a cél, hogy a hajó elszakadjon az aljzattól, ez az egész emelés legkritikusabb pontja.

Ha a hajó megindul felfelé, először a roncsolt kapitányi híd jelenik meg, amit a víz felszíne felett átvizsgálnak, holttestek után kutatva. A műveletet a Fővárosi Tűzoltóság búvárai hajtják majd végre, feltehetően félszáraz körülmények között.

A következő emelési szakaszban a napozófedélzet maradványainak szintje jut felszínre, amelyet szintén átvizsgálnak, ezt pedig a terem átvizsgálása követi, ahol a legtöbb utas tartózkodott.

Erősen feltételezhető, hogy a roncsban lesznek még áldozatok – mondta. Tájékoztatása szerint: amennyiben átvizsgálták a termet is, a Clark Ádám úszódaru tovább emeli a hajót, és elhelyezi a kék színű bárkán. Ha oda a roncs felkerült, a szakemberek rögzítik, hogy el lehessen szállítani.

A ronccsal kapcsolatos további eljárás a Budapesti Rendőr-főkapitányság feladata lesz, hiszen ez a bűnügyi nyomozás része.

Minden készen áll a Hableány kiemelésére

A szakemberek befejezték a hosszú napokon át tartó munkafolyamatokat.

Befejeződött az a hosszú napokon át tartó munkafolyamat, amely alatt az emelési pontok kialakításán dolgoztak a szakemberek – közölte Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője. A négy emelő heveder a hajó alatt van, az ellenőrzések megtörténtek, a hajó rövidesen emelhetővé válik.

Elmondta, egyelőre nem tudni pontosan, mikor emelik ki a hajót, hiszen további fontos feladatok vannak hátra addig, amíg megkezdhetik a hajó kiemelését. Rövidesen a Clark Ádám úszódaru megkezdi a pozicionálást, és elfoglalja a helyét, ahonnan majd végrehajtja az elsüllyedt hajó kiemelését.

Hangsúlyozta, a kiemelés egy rendkívüli precíziós munka, hiszen a darushajó elhelyezkedése és rögzítése, valamint a teljes úszómű összeigazítása nagyon nehéz a Duna erős sodrása miatt. Hozzátette, ha ez megtörténik, akkor nyílik lehetőség arra, hogy a hevederekkel összekötött kötélrendszert a Clark Ádám csigájára akasszák.

Ez után a szakemberek különböző méréseket hajtanak majd végre, és megvizsgálják, hogy a kiemelési és kötési pontok helyesek-e. Ha mindent rendben találnak, akkor valóban készen állnak a hajó kiemelésére – fűzte hozzá.

Jasenszky Nándor azt is elmondta, bár belátható távolságon belülre került a hajó kiemelésének időpontja, egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor emelik ki, hiszen bármikor közbe jöhet valami, amit további intézkedéseket igényel a kiemelést illetően.

Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ (TEK) társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője sajtótájékoztatót tart a Margit híd közelében elsüllyedt Hableány turistahajó kiemelésével kapcsolatos munkálatokról a Margitszigeten, a TEK mobil műveletirányítási központja közelében 2019. június 10-én. MTI/Máthé Zoltán

A kötélrendszer kialakítása nagyon nehéz munkafolyamat volt, hiszen a hevederek elmozdultak a hajón, így nehéz volt a kötési pontokat megtalálni. A kiemelés is nagyon kockázatos, a hajó ugyanis hetven éves, és nem tudni, hogy az ütközés milyen mechanikai sérülést okozott a hajótestnek – hívta fel a figyelmet.

Hangsúlyozta, a szakemberek mindent megtettek annak érdekében, hogy a hajót egyben tudják kiemelni, minden szükséges intézkedést elvégeztek, de továbbra sem zárható ki, hogy a Hableány emelésének következtében történik valami.

Zajlanak a kiemelés előkészületei

Továbbra is megfeszített erővel küzdenek a szakemberek, hogy a Hableány roncsát előkészítsék a kiemelésre.

A négyből három hevedert már behúztak a roncs alá, az ellenőrző merülésekkor azonban kiderült, hogy az egyik nem jó helyen van. Megpróbálják a megfelelő helyre tenni, de ha nem sikerül, akkor vissza kell húzni és újra kell fűzni. Közben a balesetet okozó szállodahajó újra Magyarországra érkezett – közölte az M1 Híradója.

Folyamatosan dolgoznak a szakemberek

Már hétfőn kora reggel nagy volt a mozgás a Margit híd lábánál, a víz alatt és a felszínen is folyamatosan dolgoznak a szakemberek, hogy felkészítsék a Hableány roncsát a kiemelésre.

A Terrorlehárítási Központ főigazgatója továbbra is a helyszínről irányítja a mentési munkálatokat. Hajdu János azt mondta: három hevedert már behúztak a hajóroncs alá, az ellenőrző merülést követően azonban a búvárok megállapították, hogy az egyik elmozdult. Ezért a szakemberek most azon dolgoznak, hogy azt a kötelet is a megfelelő helyre tegyék.

A Clark Ádám hajódaru a Margit híd közelében (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Ha mindegyik heveder a helyére kerül, a szakemberek kitűzhetik a kiemelés időpontját.

Egy hajómérnök az M1-en azt mondta: a művelet előkészítése mellett azt is figyelembe kell venni, hogy hol és hogyan sérülhetett meg a hajó

Valószínűleg úgy történt az ütközés, hogy az első vízmentes válaszfal és a géptér közötti részen lett megsértve a hajó, így elképzelhető, hogy egy komoly repedés van az oldalán – közölte Götz Sándor hajóépítő mérnök az M1-en.

A tervek szerint a Clark Ádám úszódaruval megemelik majd a roncsot, amikor pedig a Hableány ablakai a vízszint fölé kerülnek, a segédhajókról elkezdik kiszivattyúzni a vizet, és a daru átemeli az egyik uszályra a hajótestet.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) és a rendőrség munkatársai egy motorcsónakban a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében, a Margit hídnál 2019. június 9-én. MTI/Soós Lajos

Légtérkorlátozás van érvényben

A munkálatok miatt a Duna egyes szakaszán már egy hete légtérkorlátozás van érvényben, ennek ellenére vasárnap egy férfi az Árpád híd pesti hídfőjénél reptetett egy drónt, ezért a rendőrség feljelentette.

A légtérkorlátozás Budapesten nagyjából az Árpád hídtól északra 1 km-re kezdődik, és délen egészen Paksig húzódik, valamint a Dunától keletre és nyugatra változó szélességben átlagosan 2-2 km.

Közben vasárnap éjjel újra megérkezett Magyarországra az a luxushajó, amellyel a Hableány összeütközött. A Viking Sigyn először jár a Duna magyarországi szakaszán a baleset óta – hangzott el az M1-en.

