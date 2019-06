Zajlanak a kiemelés előkészületei

Továbbra is megfeszített erővel küzdenek a szakemberek, hogy a Hableány roncsát előkészítsék a kiemelésre.

A négyből három hevedert már behúztak a roncs alá, az ellenőrző merülésekkor azonban kiderült, hogy az egyik nem jó helyen van. Megpróbálják a megfelelő helyre tenni, de ha nem sikerül, akkor vissza kell húzni és újra kell fűzni. Közben a balesetet okozó szállodahajó újra Magyarországra érkezett – közölte az M1 Híradója.

Folyamatosan dolgoznak a szakemberek

Már hétfőn kora reggel nagy volt a mozgás a Margit híd lábánál, a víz alatt és a felszínen is folyamatosan dolgoznak a szakemberek, hogy felkészítsék a Hableány roncsát a kiemelésre.

A Terrorlehárítási Központ főigazgatója továbbra is a helyszínről irányítja a mentési munkálatokat. Hajdu János azt mondta: három hevedert már behúztak a hajóroncs alá, az ellenőrző merülést követően azonban a búvárok megállapították, hogy az egyik elmozdult. Ezért a szakemberek most azon dolgoznak, hogy azt a kötelet is a megfelelő helyre tegyék.

Ha mindegyik heveder a helyére kerül, a szakemberek kitűzhetik a kiemelés időpontját.

Egy hajómérnök az M1-en azt mondta: a művelet előkészítése mellett azt is figyelembe kell venni, hogy hol és hogyan sérülhetett meg a hajó

Valószínűleg úgy történt az ütközés, hogy az első vízmentes válaszfal és a géptér közötti részen lett megsértve a hajó, így elképzelhető, hogy egy komoly repedés van az oldalán – közölte Götz Sándor hajóépítő mérnök az M1-en.

A tervek szerint a Clark Ádám úszódaruval megemelik majd a roncsot, amikor pedig a Hableány ablakai a vízszint fölé kerülnek, a segédhajókról elkezdik kiszivattyúzni a vizet, és a daru átemeli az egyik uszályra a hajótestet.

Légtérkorlátozás van érvényben

A munkálatok miatt a Duna egyes szakaszán már egy hete légtérkorlátozás van érvényben, ennek ellenére vasárnap egy férfi az Árpád híd pesti hídfőjénél reptetett egy drónt, ezért a rendőrség feljelentette.

A légtérkorlátozás Budapesten nagyjából az Árpád hídtól északra 1 km-re kezdődik, és délen egészen Paksig húzódik, valamint a Dunától keletre és nyugatra változó szélességben átlagosan 2-2 km.

Közben vasárnap éjjel újra megérkezett Magyarországra az a luxushajó, amellyel a Hableány összeütközött. A Viking Sigyn először jár a Duna magyarországi szakaszán a baleset óta – hangzott el az M1-en.

