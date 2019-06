Szóval mégis a globális Soros-hálózat irányítja a magyar balliberális oldalt?

2019. június 10. 16:23

Ejnye! Hát már megint nekünk, nemzeti elvű állampolgároknak lett igazunk? Már megint nem összeesküvés-elméleteket gyártottunk? Persze, ez valójában szomorú: bár ne lenne igazunk. De sajnos igazunk van. Történt ugyanis, hogy a szocialista párt korábbi, befolyásos kommunikátora, Németh Gábor, aki időközben szakított a pártjával, s bevallása szerint az EP-választáson már a Fideszre szavazott, blogjában érdekes információkat osztott meg a nagyérdeművel – amelyre cikkében a Pesti Srácok hívta fel a figyelmet.

Ezek szerint Németh Gábor így ír blogjában: „Tavaly áprilisban beszélgettem egy elnökségi taggal a pártból, aki elhűlve mesélte, hogy saját, friss tapasztalatai alapján sem legenda, hogy mindent Soros György irányít a ballib oldalon, sőt…” A továbbiakban Németh idézi az elnökségi tagot, aki szerint a Soros-parancsok nem közvetlenül jöttek, hanem ennél sokkal ügyesebben és profibb módon: Soros-közeli civil aktivisták jelentek meg a közelében attól kezdve, hogy megjelent a baloldal háza táján.

Ez igen, tehetjük hozzá csettintve egyet, Soros szeme mindent lát és mindenkire figyel! Az idézett elnökségi tag szerint e szervezetek képviselői azt is elmondták neki, hogy mit kommunikáljon, mit képviseljen, kivel dolgozzon együtt. Párttársai pedig arra figyelmeztették, hogy ezeket a sugalmazásokat tanácsos figyelembe venni (!). Miért, egyébként mi történik? – kérdezhetnénk a kívülálló naivitásával. Nem lesz „zsé”, nem lesz pozíció, nem lesz semmilyen támogatás – pardon, irányítás, mely oly megnyugtató és oly ismert a komcsi időkből?

Németh Gábor azzal fejezi be, hogy a Soros-hálózat már bizonyosan „elengedte” a szocikat, hiszen az utasításokat hihetetlenül bénán hajtották végre: ajtónak mentek neki, fetrengtek, nevetséges nyelvi bakikat követtek el, patkányoztak és így tovább. S mivel Soros elengedte az MSZP-t, ezzel az MSZP története véget is ér – hiszen az utóbbi időben is már kizárólag a Soros-féle lélegeztető gépen éltek, teszem már én hozzá.

Jómagam az év elején e lap – illetve még a Magyar Idők – hasábjain így fogalmaztam, nem tudván még Németh Gábor információiról: „Arra kell tehát számítanunk a 2019-es évben, hogy a globális hálózatok jelenléte állandósul Magyarországon, s persze nemcsak nálunk, hanem számos más, már említett országban is. De azért mi különösen erős »figyelmet« kapunk Soroséktól, hiszen Soros Györgynek mindenképpen »szívügye« Magyarország…”

És: „…megítélésem szerint a nyár végétől kezdve a globális elit hálózati emberei »felrázták« az ellenzéki pártokat, s a háttérben kiképzéseket és felkészítéseket tartottak nekik, illetve az utcai tüntetések szervezőinek – Saul Alinsky, Gene Sharp »felforgatáselméleti« könyvei és a jelenleg is nagyon aktív, Soros köreihez tartozó Szrgya Popovics útmutatásai alapján.”

Ha ilyen mondatokat merünk leírni mi, nemzetiek és szuverenisták, azonnal gúnyos visszautasításban van részünk a ballibek részéről. Németh Gábor írása alapján viszont már megint kiderült: igazunk volt, és igazunk van akkor, amikor a Soros-féle liberális, globalista, nyílt társadalom-hívő hálózat masszív magyarországi jelenlétét tényként írtuk le többször is. Ne foglalkozzunk tehát a balliberálisok szokásos és unalmas huhogásaival az összeesküvés-elméletekről, mert már nagyon unalmas, régen lejárt lemez.

A Soros-befolyás folytatódik.

Felkészül: a DK és a Momentum.

Pontosabban már felkészült és már együttműködik. Velük. Még pontosabban: felkészült és végrehajt. Lelkesen, odaadóan, lihegve.

A DK már régen ilyen.

De a Momentum egy új generáció és máris igazodnak.

És ez nagyon szomorú.

Fricz Tamás blogja

Magyar Nemzet