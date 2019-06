Uszályra emelték a hajóroncsot

Kiemelték és egy uszályra helyezték a május 29-ei balesetben elsüllyedt Hableány turistahajót kedden Budapesten, a Margit hídnál.

Utoljára frissítve: 2019. június 11. 13:14

2019. június 11. 08:31

Négy holttestet hoztak ki a búvárok a Hableány roncsából kedd 8 óra 20 percig - jelentette a helyszínről az MTI tudósítója.

A búvárok még négy embert keresnek a Hableány utasai közül.

A munka közben egy mentést végző szakember a vízbe esett, gyorsan kimentették.

Kiemelték és egy uszályra helyezték a május 29-ei balesetben elsüllyedt Hableány turistahajót kedden Budapesten, a Margit hídnál.

A Műszaki Egyetem mérnökeinek számításai alapján sikerült áthúzni a hajótest alatt az ötödik acélkötelekből font sodronyt is, a Hableány stabilan, teljes egészében a vízfelszín felett van. A búvárok csak arra várnak, hogy a hajótestből még annyi vizet kiszivattyúzzanak, hogy biztonsággal be lehessen úszni és átkutatni azt a még hiányzó négy áldozat holtteste után.

Befejeződött a szivattyúzás, három búvár ment be a roncsba felderíteni, valamint biztosítani. A felderítőnek most már abban a termes részben kell dolgoznia, ahol vélhetően az utasok többsége tartózkodott, ami vízben való kutatást jelent.

A hajó orrában lévő raktárrészből szivattyúzták ki a vizet, a termes részből viszont nem szivattyúztak ki több vizet, annak érdekében, hogy az esetlegesen ott található holttestek ne roncsolódjanak.

Ha sikerül felderíteni, mentesíteni a termes részt a roncsban, akkor kezdődhet meg az utolsó fázisa a munkának, ami azt jelenti, hogy a roncsot teljesen a víz fölé emelik, majd átteszik a mellette lévő uszályra – közölte az M1 helyszíni tudósítója.

A mentést végző búvárok pihennek a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó kiemelésekor a Margit hídnál 2019. június 11-én.

Újabb hevedert kell bekötni a dunai hajóbalesetben elsüllyedt Hableányra, mert sérülést találtak a hajó jobb oldalán - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.

Az M1-en azt mondták: a kiemelést megnehezítette, hogy a Hableány besodródott az uszály alá.



Götz Sándor hajómérnök elmondta: a hajón látható sérülés nem akadályozza a kiemelés folytatását.



Az M1-en az is elhangzott, hogy a megtalált holttestek között van az egyetlen gyermekáldozat is. A mentés helyszínén van Pintér Sándor belügyminiszter is.

A rádiókon nem jeleztek veszélyhelyzetet

Egyik hajózási rádiócsatornán sem jeleztek veszélyhelyzetet a május 29-ei dunai hajóbaleset idején - közölte az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorfolyamában Tolnay Zoltán hajóskapitány, aki szintén szolgálatban volt a Dunán a tragédia idején.

A konkrét ütközést nem látták, ők a Lánchíd alatt voltak, a rádión pedig először azt hallották, hogy emberek vannak a vízben - ismertette. A hét ember kimentése szakszerűen zajlott - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy a Viking Sigynnek kellett volna megkezdenie a kommunikációt a kisebb Hableánnyal.



Tolnay Zoltán azt mondta, hogy a történtek mélyen megrázták a hajósokat.

Apadt a Duna

Csaknem 60 centimétert apadt a Duna Budapestnél szombat óta - közölte Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivő-helyettese az M1 aktuális csatornán kedd délelőtt.

Korábban a május 29-ei hajóbalesetben elsüllyedt Hableány kiemelési munkálatait is nehezítette a Duna áradása.



Szegi Attila elmondta, szombat délután a fővárosi szakaszon is megkezdődött az apadás. Akkor 476 centiméteres volt a vízállás. Kedd reggel 8 órakor 417 centimétert mértek.



A meteorológiai előrejelzés szerint számottevő csapadék csak a bajor területeken várható, így folyamatos, intenzív apadást várható.

A dunai hajóbalesetben elsüllyedt Hableány bűnügyi helyszín - mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Az elsődleges feladat az elhunytak kiemelése - mondta Georg Spöttle.



Götz Sándor hajómérnök elmondta, hogy szerinte mindkét vízi járművön kellett lennie hajókövető rendszernek, valamint olyan kommunikációs berendezésnek, amellyel egymással kapcsolatot tudtak tartani.

A szállodahajón olyan archiváló rendszernek is kell lennie, amely a GPS-adatokat is rögzíti - tette hozzá.



Szerinte ezeket az adatokat össze kell vetni a két hajó kommunikációjával, hogy többek között az is kiderüljön, miért tolatott vissza a Viking Sigyn a baleset után, majd miért ment el.

A Panorama Deck Kft. saját halottjának tekinti a Hableány balesetében elhunyt kollégáit - közölte a társaság szóvivője kedden az MTI-vel.



Tóth Mihály közleményében azt írta: a május 29-én a Margit híd mellett balesetben elsüllyedt Hableány hajó kiemelése a Panorama Deck legénysége számára "felkavaró élményt" jelent.

A vállalat minden tagja gyászolja a tragédiában elhunyt kollégáit és utasaikat. "Együtt érzünk a családokkal és a barátokkal, osztozunk a veszteségükben" - fogalmaztak.



Azt írták: ha a közvetlen hozzátartozók elfogadják, és kollégáik másként nem végrendelkeztek, akkor hajós temetésen búcsúznak majd el tőlük.



A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni.

Búvárok a kiemelést követően a víz felszíne felett, holtestek után kutatva átvizsgálják a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát a Margit hídnál 2019. június 11-én.



Pintér Sándor belügyminiszter a hajó kiemelésével kapcsolatos feladatokkal a Terrorelhárítási Központot (TEK) bízta meg.



A Hableány kiemelését kedd reggel kezdték meg.

Főkép: A balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsából kiemelt holttestet viszik a Margit hídnál horgonyzó uszályon 2019. június 11-én.

MTI/Mohai Balázs

MTI, hirado.hu, magyarnemzet.hu