Hasonló válogatás zajlik a baloldalon, mint korábban Gyurcsány bukása után

Zajlik az ideális jelölt kiválasztása az őszi önkormányzati választás előtt a baloldalon. Egymás után jelentik be indulási szándékukat a főpolgármester-jelöltek, akiknek egy része még egy úgynevezett előválasztást is tart. Nemrég Kálmán Olga jelentette be indulását, aki a DK támogatását élvezi, két nappal ezelőtt pedig a volt szocialista Schmuck Andor is jelezte indulását az őszi önkormányzati választáson.

2019. június 12. 09:26