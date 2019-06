Szivárványos Karigeri

2019. június 13. 00:49

Megtalálta a legégetőbb kampánytémát.

Karácsony Gergelyről eddig is mindenki sejthette, hogy nem igazán a legélesebb kés az ellenzéki fiókban. Amikor az úzvölgyi magyarellenes támadás történt, inkább kirakott Zugló polgármesteri hivatalára egy LMBTQXYZ-zászlót a székely lobogó helyett, és most úgy tűnik, a homoszexuális mozgalom ügyét a főpolgármesteri címért folyó versenyben is tovább erőltetné.

„[...] a ljubljanai polgármester kifejezetten kérte tőlem, hogy mondjam el Tarlós Istvánnak, hogy ott a Városháza aljában egy melegbár működik.” - mondta egy lapinterjújában a főpolgármester-jelölt, amelyben egyébként láthatóan nem tudta megemészteni, hogy Gyurcsány konkrétan teljesen hülyére vette őt.

Úgy látszik, a számos pártot megjárt Karácsony szívesen koppintaná a szlovén főváros példáját. A bevándorláspárti politikus egyébként a „nyitott városháza, nyitott város” szellemiségét képviseli, kérdés, hogy ha ilyen égbekiáltó ügyekkel bír kampányolni, akkor az mire lesz elég az őszi választásokon, és az azt megelőző, előválasztásnak aposztrofált ellenzéki bohózaton.

Karácsony Gergely melegbárt nyitna a Városháza aljában

888.hu