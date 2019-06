T/6441: A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról. A kormány által meghirdetett Gazdaságvédelmi Akcióterv egyik fontos eleme a munkát terhelő adók, jelen esetben a szociális hozzájárulási adó július elsejével történő csökkentése. A szociális hozzájárulási adó csökkentésével összefüggésben szükséges az összevont adóalap megállapításánál alkalmazott szabályok módosítása. Amennyiben egy adott jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (feltételezve, hogy az költségként nem elszámolható, vagy azt nem térítik meg a magánszemély számára), úgy a megállapított jövedelem 85 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. Ugyanezen szabály az adóelőleg megállapítására vonatkozó rendelkezések között is megjelenik. Júliustól 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó, (szocho), valamint ahhoz kapcsolódóan az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás munkaadókat érintő része is. 17,5 százalékra mérséklődik az eddigi 19,5 százalékról. A szociális hozzájárulási adó július elsejétől történő két százalékpontos csökkentése idén 144 milliárd forintot, 2020-ban pedig további 156 milliárd forintot hagy a magyar vállalkozásoknál. A csökkentéssel a munkaadók a többletforrásokat a bérek emelésére, fejlesztések finanszírozására is fordíthatják. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ VARGA MIHÁLY, (Pénzügyminiszter): VEZÉRSZÓNOK NACSA LŐRINC, (KDNP). MOLNÁR GYULA, (MSZP): ARATÓ GERGELY, (DK): Z. KÁRPÁTI DÁNIEL, (Jobbik): BARCA ATTILA, (Fidesz): TORDAI BENCE, (Párbeszéd): SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 19 0 0 Párbeszéd 1 0 3 Jobbik 13 0 0 független 6 0 2 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 5 1 0 ÖSSZESEN 160 1 5 T/6183:Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről. Célja a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kötelező hatályának elismerése és kihirdetése. Meghatározza a kiadatási bűncselekmények körét, a kiadatás megtagadásának kötelező és mérlegelhető okait, rögzíti a kiadatási kérelmek megküldésére és fogadására kijelölt központi hatóságokat, a kiadatási kérelem tartalmi elemeit és kötelező mellékleteit, valamint rendezi a harmadik állam részére történő továbbadás, illetve a kiadatási kérelmek ütközésének eseteit. Emellett rendelkezik a specialitás elvének érvényesüléséről, az ideiglenes letartóztatásról, a személy átadásáról, illetve az átadás elhalasztásáról, az ideiglenes kiadatási intézményéről, valamint az átmenő szállításról, továbbá tartalmazza a tárgyak elkobzásáról és átadásáról, a költségviselésről, az adatvédelemről, a más nemzetközi szerződésekhez való viszonyról és a vitarendezésről szóló szükséges rendelkezéseket is. Az egyezmény aláírására 2019. május 9-én történt Budapesten. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ BÓKA JÁNOS, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): 138 VEZÉRSZÓNOK FENYVESI ZOLTÁN (Fidesz): 140 MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 142 SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd

4 0 0 Jobbik 19 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 167 0 0 T/6184: Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről. A megállapodás célja, hogy biztosítsa a magyar és a laoszi diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosai számára a vízummentes beutazást, és a legfeljebb 90 napi vízummentes tartózkodást Magyarországon és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban. Érvényes ilyen típusú útlevelekkel rendelkező magyar, illetve laoszi állampolgárok száznyolcvan napos időszakonként kilencven napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, illetve tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodhatnak ott. Ugyanakkor az egyik fél államába akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletein szolgálatot teljesítő azon állampolgárok, akik érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, valamint ezen személyekkel közös háztartásban élő családtagjaik előzetesen kiállított vízum birtokában léphetnek a másik szerződő Fél államának területére, ha tartózkodásuk tervezett időtartama meghaladja a 90 napot. Az állami vezetők, valamint a hivatalos célból utazó képviselők, diplomaták és köztisztviselők részére biztosított vízummentesség nagymértékben segítheti a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzését. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ VARGHA TAMÁS,(Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára): 146. VEZÉRSZÓNOK Dr. KÁLLAI MÁRIA, (Fidesz): 148. MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 150. SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 4 0 0 Jobbik 19 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 167 0 0 T/6185:Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött megállapodás kihirdetéséről. Az ITU az ENSZ legfontosabb, infokommunikációs területen működő globális intézménye. Feladata a nemzetközi távközlési együttműködés segítése. A genfi székhelyű szervezetnek 193 tagállamában jelenleg közel 700 ágazati és társult tagja van. Az ITU Telecom World olyan globális rendezvény, amelyen az infokommunikációs technológiák fejlesztői, kormányzati szereplők, szabályozó hatóságok, vezető iparági szereplők találkoznak többnapos konferencia keretében a legújabb trendek bemutatása, iparági és kormányzati kapcsolatok kialakítása, elmélyítése érdekében. Lehetőséget ad állam- és kormányfők találkozására is az ENSZ szakmai szervezetek, szabályozó hatóságok és ipari vállalatok vezetőivel. A világkonferencia megrendezése kiemelt nemzeti érdek, fókuszában a mikro kis- és középvállalkozások életét megkönnyítő digitális innovációk állnak, központi szerepet szánnak a kis- és középvállalkozások infokommunikációs ökoszisztémában betöltött szerepének, lehetőségeinek. Hozzájárulhat az IKT szektor további fejlődéséhez, a kedvező, modern, innovatív Magyarország-kép erősítése révén közvetlen és közvetett gazdasági haszonnal is járhat. A versenyképes tudással rendelkező hazai KKV-k számára kapcsolatépítési, üzletszerzési lehetőséget jelent, a külföldi befektetők Magyarországra vonzását is szolgálja. Mindezek révén az esemény megrendezése hozzájárulhat a Digitális Jólét Program céljainak megvalósításához, az IKT szektornak nem csupán múltja, hanem bíztató jelene és még ígéretesebb jövője lesz, lehet Magyarországon. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ VARGHA TAMÁS, (Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára): 154. VEZÉRSZÓNOK Dr. KÁLLAI MÁRIA, (Fidesz): 156. MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 158. SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 0 5 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 0 0 4 Jobbik 18 0 0 független 0 0 7 MSZP 0 0 11 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 6 0 ÖSSZESEN 132 12 22 T/6186:Londonban, 1985. október 16-án kelt, „a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben” tárgyú megállapodás kihirdetéséről. A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) 1976-ban jött létre a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) égisze alatt. INMARSAT néven. Célja az volt, hogy gondoskodjon a fejlődő tengeri kommunikáció kielégítéséhez szükséges űrszegmensről, különösen a tengeri közlekedés biztonságának javítása, valamint az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszer (GMDSS) működtetése érdekében. Megfogalmazott céljaival összhangban, 1985-ben megállapodást dolgozott ki a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben. A megállapodás alapján a földi állomásoknak meg kell felelniük a Nemzetközi Távközlési Egyesület rádiószabályzatában foglaltaknak, kizárólag vészjelző és biztonsági célokat szolgálhatnak. A megállapodás hatálya nem terjed ki a hadi és kormányzati feladatokat ellátó hajókra. Hazánk a megállapodáshoz OGY határozatban foglalt felhatalmazás alapján, csatlakozott a megállapodáshoz, amelynek jelenleg 49 tagja van. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény rendelkezései alapján alétrehozásról szóló megállapodást törvényben kell kihirdetni. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ KARA ÁKOS, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): 162. VEZÉRSZÓNOK Dr. KÁLLAI MÁRIA, (Fidesz): 164. Dr. GYÜRE CSABA, (Jobbik): 166. MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 168. SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 4 0 0 Jobbik 19 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 167 0 0 T/6187: Az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről. Az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) elektronikus hírközléssel foglalkozó állandó hivatala, amely a posta és az elektronikus hírközlés szakmai, szakértői szervezete, és mint ilyen a CEPT elnöksége és bizottságai számára végez szakmai tanácsadást és adminisztratív feladatokat. Az egyezmény szerint az ECO részt vesz a hírközlésben felmerülő problémák és ezek megoldási lehetőségeinek azonosításában, s célja az európai hírközlési igazgatások hatékony együttműködésének és a távközlési piac harmonikus fejlődésének segítése. Az egyezmény módosítását az ECO Tanácsa 2011. november 23-án, Koppenhágában fogadta el. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 2. § a) pontja és a 12. § rendelkezései alapján az egyezmény módosítását törvényben kell kihirdetni. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ KARA ÁKOS, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): 162. VEZÉRSZÓNOK Dr. KÁLLAI MÁRIA, (Fidesz): 164. Dr. GYÜRE CSABA, (Jobbik): 166. MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 168. SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 4 0 0 Jobbik 19 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 167 0 0 T/6189:A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről. A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet(IMSO)1976-ban jött létre a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) égisze alatt az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján, amely szorgalmazta a műholdas kommunikáció kialakítását globális és megkülönböztetés-mentes alapon.Magyarországakormányhatározatban foglalt felhatalmazás alapján1997. július 24-én csatlakozott a szervezethez. A létrehozó nemzetközi megállapodás 1998-ben jelentősen módosult, melynek eredményeképpen a felépítése is átalakult, feladatai tovább bővültek,amelyek tartalmazzák a GMDSS (általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszer) felügyeletének máspotenciális műholdas szolgáltatókra való kiterjesztését, valamint a szervezet IMO általi kijelölését LRIT(nagy hatótávolságú hajóazonosító és nyomkövető rendszer) koordinátornak.A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény rendelkezései alapján a létrehozásról szóló megállapodást és annak módosítását törvényben kell kihirdetni. Szövege: PDF . ELŐTERJESZTŐ KARA ÁKOS, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): 162. VEZÉRSZÓNOK Dr. KÁLLAI MÁRIA, (Fidesz): 164. Dr. GYÜRE CSABA,(Jobbik): 166. MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 168. SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 4 0 0 Jobbik 19 0 0 független 8 0 0 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 166 0 0 T/6188:Az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukció egyezménye kihirdetéséről. A felülvizsgált egyezmény megerősítése fontos érdeke hazánknak, tekintettel arra, hogy az abban foglalt feltételek az eddigieknél több koprodukciós filmalkotásban biztosítanak részvételi lehetőséget. A nemzetközi koprodukciók magasabb költségvetést nyújthatnak a koprodukciós partnerek állami és regionális támogatásaihoz való kölcsönös hozzáférés által, ezen túlmenően pedig megnyitják az utat a szélesebb közönségrétegekhez is. A felülvizsgált egyezmény célcsoportja a magyar filmes szakma, közvetve pedig az egész társadalom. A nemzetközi filmművészeti koprodukciókban való részvétel lehetősége a hazai szakemberek munkalehetőségeit is bővíti, a koprodukciós alkotások pedig szakmai és pénzügyi sikereket vonnak maguk után. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): 90. VEZÉRSZÓNOK FENYVESI ZOLTÁN, (Fidesz): 92. SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): 94. MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 96 GRÉCZY ZSOLT, (DK): 98. SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 4 0 0 Jobbik 19 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 167 0 0 T/5235:Az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről. A filmkoprodukciós alapegyezmény 1994. április elsején lépett hatályba. Magyarországon 1998-ban kormányrendelet hirdette ki, és azóta számos koprodukciós filmalkotás keretéül szolgált. Az Igazságügyi Minisztérium kérésére indokolt az alapegyezmény törvényben való kihirdetése a vonatkozó kormányrendelet hatályon kívül helyezése mellett, hivatkozva a nemzetközi szerződésekről szóló törvényben foglaltakra. Ez tehát csupán jogtechnikai jellegű intézkedés, mivel az alapegyezményt már hazánk kormányrendeleti formában kihirdette. A törvényi szintű kihirdetésre előkészített szöveg tartalmilag teljes mértékben megegyezik az 1998-as kormányrendelet szerinti szöveggel, mindössze a jogszabály szintjében történik változás. Szövege: PDF. ELŐTERJESZTŐ RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): 90. VEZÉRSZÓNOK FENYVESI ZOLTÁN, (Fidesz): 92. SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): 94. MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): 96 GRÉCZY ZSOLT, (DK): 98 SZAVAZÁS FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 100 0 0 LMP 5 0 0 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 4 0 0 Jobbik 19 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 167 0 0