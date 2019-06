A visegrádi országok meghatározó szerepet játszanak Európa jövőjének alakításában

A közép-európai országoknak a kontinens jövőjéért viselt felelősségéről, az EU új tisztségviselőinek kiválasztási folyamatáról, valamint a soron következő cseh V4-elnökség programjáról is egyeztetett Orbán Viktor magyar, Peter Pellegrini szlovák, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Az informális találkozón a kormányfők egyetértettek abban, hogy a V4-együttműködés meghatározó szerepet játszik Európa jövőjének alakításában. A visegrádi országok vezetői tudatában vannak e felelősségüknek, ezért aktívan vesznek részt az Európai Unióval kapcsolatos vitákban, ideértve a személyi kérdéseket is.

Havasi Bertalan hozzátette: a csütörtöki egyeztetésen megállapodtak abban, hogy a jövő heti uniós csúcstalálkozón a V4-ek közös álláspontot képviselnek, mind a személyi-vezetői mind a tartalmi ügyek tekintetében.

A visegrádi országok olyan jelölteket támogatnak az Európai Unió vezető tisztségeire, akik megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkeznek, és akik tisztelik a közép-európai népeket valamint a V4-együttműködést. Kifejezett elvárás tehát velük szemben, hogy a közös európai döntések meghozatalakor mindig vegyék figyelembe a közép-európai szempontokat és érdekeket - ismertette a csütörtöki informális V4-csúcson elhangzottakat a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Havasi Bertalan hozzátette: Andrej Babis cseh miniszterelnök tájékoztatta kollégáit a július 1-jén induló cseh V4-elnökség programjának főbb pontjairól is.

EU-posztot akarnak a V4-ek

Ma rendkívüli csúcstalálkozón egyeztetnek Budapesten a visegrádi országcsoport kormányfői – erősítette meg lapunknak a tegnapi cseh lapértesülést egy magyar kormányforrás. Varsóban is megerősítették, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök jelen lesz a megbeszélésen.

A prágai Lidové Noviny azt írta, a találkozót Andrej Babis cseh miniszterelnök kezdeményezte, és ezen a négyek a jövő hét pénteki EU-csúcs előtt akarnak közös álláspontot kialakítani. A brüsszeli csúcs témája az EU vezető posztjainak elosztása lesz a májusi EP-választások után. Egy forrás azt mondta a Magyar Nemzetnek, négy tisztséggel kapcsolatban zajlik a taktikázás egyrészt a nagy pártcsaládok, másfelől a tagországok között.

A legfontosabb kérdés, hogy ki lesz Jean-Claude Juncker utóda az Európai Bizottság élén, de az Európai Tanács elnökének, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint az Euró­pai Parlament elnökének személyéről is döntést kell majd hozni. E posztokat akarják úgy újraosztani, hogy az tükrözze az EP-választások utáni politikai erőviszonyokat, legalább egy – de sokak szerint inkább két – női politikus is befutó legyen, továbbá a közép-európai országok is kapjanak tisztséget. Jelenleg a négy posztból egy a V4-eké, a lengyel Donald Tusk áll az Európai Tanács élén.

Igen kicsi a valószínűsége annak, hogy az EU–27-ek egy közép-európai politikust támogatnának a legfontosabb tisztségre, a bizottsági elnökségre. Korábban felmerült Maros Sefcovic európai bizottsági alelnök neve, de abban eleve szinte senki nem hisz, hogy a szlovák diplomata lehet a befutó. Babis cáfolta is, hogy ő lenne a közös visegrádi jelölt. Sefcovicnak hátránya az is, hogy még a szocialista választási csúcsjelölti versengésből is ki kellett szállnia egy erősebb induló, a holland Frans Timmermans javára, majd a szlovák elnökválasztást is elveszítette Zuzana Caputovával szemben.

Szinte biztos az is, hogy a V4-ek nem támogatnak egy választási csúcsjelöltet sem. Erre még a néppárti Manfred Webernek lehetne elméleti esélye, de a bajor politikust a Fidesszel és az Orbán-kormánnyal szembeni bírálatai miatt még a V4-kormánypártok közül egyedüliként az ő pártcsaládjához tartozó magyarok sem támogatják. Felmerült, hogy a négyek álljanak ki Michel Barnier brexitfőtárgyaló, volt EU-biztos mellett. A néppárti francia politikus könnyen befutó lehet, ha Párizs, valamint a néppárti EU-kormányfők is mellé állnak. Cserébe a V4-ek a többi poszt valamelyikében reménykedhetnének.

– Ott még nem tartunk – mondta tegnap lapunknak egy magyar forrás azzal kapcsolatban, hazánk már most Barnier-t támogatja-e.

