Greenpeace: Nem szabad túlozni, mert az nem segít

2019. június 14. 11:39

„Mindannyiunknak először a magunk dolgaiban és a közvetlen közösségeinkben kell cselekednünk” – hangsúlyozza Yeb Saño a Mandinernek. A fülöp-szigeteki aktivista két évtizedig volt hazája klímaügyi megbízottja, majd a Greenpeace délkelet-ázsiai igazgatója lett. Sañóval a klímaaktivizmus túlzásairól és a realista megközelítések fontosságáról is beszélgettünk, előkerült a Gyűrűk Ura, Duterte elnök és a „spirituális nagykövetség” mibenléte is. Hangsúlyozza: „Van egy felelősségünk a gyerekeink, a következő generáció felé”. Yeb Saño, a Greenpeace délkelet-ázsiai igazgatója a Mandinernek nyilatkozott.

Mikor jön el a világvége?

A világvége? Az attól függ, hogy mit kezdünk a problémáinkkal. A bajok léteznek, ez már tudományosan bizonyított. A klímaválsággal kapcsolatban a kutatók a lehető leghangosabban megkongatták a vészharangot. Az ENSZ kutatói arra figyelmeztettek: 12 évünk van, hogy elkezdjük valamit tenni a klímakatasztrófa megelőzése érdekében. A világvége tehát még nem fog bekövetkezni, de ha tétlenkedünk, akkor 2050-re olyan helyzet állhat elő, hogy rengeteg ember fog szenvedni a felmelegedés miatt. Tehát nem a Föld elpusztulásáról van szó, hanem tömegek várható szenvedéséről.

Ön egy radikális klímakatasztrófa- és világvégehirdető, vagy egy mérsékelt környezetvédelmi aktivista?

Én még soha nem gondoltam arra, hogy az első kategóriába tartoznék. És nem is értek egyet azzal, hogy az embereket meg kellene ijeszteni ezzel. Az én hazámban, a Fülöp-szigeteken már épp eléggé félnek az emberek a megzavarodott időjárási viszonyokat tapasztalva. Én tehát nem akarok senki sem ijesztgetni, ehelyett megoldásokról beszélek, hogy az emberek mit tehetnek a jelenség ellen. Szerintem a munkahelyem, a Greenpeace sem csak a problémákra hívja fel a figyelmet, ami félelmet kelthet, hanem a megoldásokról is beszél, ami a reményt erősíti.

Fontos, hogy mi a valóság ez ügyben. Vannak, akik azt állítják például, hogy a negatív klímaváltozás folyamata feltartóztathatatlan, afrikai, közel-keleti, ázsiai tömegek fognak kedvezőbb éghajlatú övezetekbe vándorolni az ivóvízhiány, az élelmezési problémák miatt. Ön is ezt látja? Vagy ez így túlzás?

Nem szabad túlozni, mert az nem segít. A bizonyított információk, a tények ismeretében kijelenthető: minden bizonnyal nagyon sok embert fog érinteni a már most tapasztalható drasztikus éghajlati felmelegedés. A körülmények kényszere miatt fogják elhagyni a lakhelyüket. De ez már most történik olyan helyeken, ahol háborúság, szegénység van. Ez a valóság már most, ezt látjuk a világ több pontján. Én közel 30 éve foglalkozom klímaüggyel, az elején nagyon nehéz volt ennek jelentőségét elmagyarázni az embereknek, ma már más a helyzet, hiszen a hollywoodi sztárok házait is fenyegetik már az erdőtüzek lángjai.

De van egy másik jelenség is: a 2008-as gazdasági válság óta szárnyal a világazdaság, több százmillió ember szerte a világon azt éli át, hogy ki lehet törni a szegénységből, és fel lehet kapaszkodni a középosztályba. Utaznak, kocsit vesznek, fogyasztanak. A Greenpeace mit üzen nekik: mondjanak le az életszínvonal-emelkedésről, a vágyaikról, hogy együtt meg tudjuk menteni a Bolygót?

Nem, semmiképpen sem. Mi is azt valljuk, hogy az emberi méltóság az első, az emberhez méltó élethez pedig munkalehetőségek, megfelelő iskoláztatás és élemiszer-ellátás is kell. Nem túlzó cél azonban ezzel együtt sem, hogy egy zöldebb világot teremtsünk. Egy olyat, amely jobban kiszolgálja az emberek szükségleteit. Ezért mi sohasem elleneztük, hogy az emberek egy jobb élet reményében aktívan tevékenykedjenek. A helyzet azonban az, hogy egyelőre a dúsgazdagok csak egy szűk csoportja az emberiségnek, míg mélyszegénységben milliók élnek – ezt kéne megváltoztatni.

Érthető, de milyen eszközökkel? Ön négy évvel ezelőtt otthagyta az állami diplomáciai munkát, a Fülöp-szigetek klímaügyi megbízottja volt, és élére állt egy nemzetközi, vallásközi klímamozgalomnak. Miért tette? Ilyen formában többet lehet tenni az előbb említett célokért?

Több oka is volt, hogy otthagytam a diplomáciai pályát. A legfontosabb az volt, hogy meggyőződésem szerint emberek tömeges összefogása tud csak hatást elérni. A politikai munka a várt eredményt nem tudta elérni. A Greenpeace olyan szervezet, amely összeköttetésbe hoz egymással embereket, a modern társadalmakban ez eltűnőben van. A megoldás nem abban van, hogy mindenkinek le kell mondania bizonyos fogyasztási szokásokról, hanem hogy az emberek kapcsolatban legyenek egymással, és együtt tudjanak kialakítani egy jobb világot.

Erre lenne elvileg az ENSZ. Ön látta belülről, hogyan működik a világszervezet. Nem találta túl hatékonynak a világszervezet működését? Nem működik, ezért hagyta ott?

Nos, tavaly Katowicében jártunk, a Föld csúcstalálkozó 25. évfordulója volt. 25 év nagyon sok idő, hogy csak várjunk arra, hogy az emberek észbe kapnak, a kormányok végre cselekedjenek. A fiatalok, akiknek van vesztenivalójuk a jövőjük miatt, sokkal nyitottabbak a gyors cselekvésre. A nemzetközi politikai döntéshozatal rendkívül lassú. De azt nem állítanám, hogy nem működik, az ENSZ teszi a dolgát, és én is hiszem még, hogy a nemzetközi közösség kulcsszerepet játszik a klímaválság megoldásában.

Az ön twitter-oldalán olvastam egy oda belinkelt Guardian-véleménycikket, amelynek fő állítása az volt, hogy tömeges civil engedetlenségre lenne szükség ahhoz, hogy a klímapolitika ügyében törvényhozási intézkedéseket lehessen kicsikarni. A Fridays for Future ifjúsági sztrájkmozgalom minden jel szerint ezt már el is kezdte. Ön nem tart attól, hogy a politika beszippantja ezt a fontos kezdeményezést is, a nagy ideák megint a politika martalékává lesznek?

Igen, van alapja ennek a félelemnek. Ez már sokszor megtörtént az ilyen kezdeményezésekkel a történelemben. De nekünk van egy felelősségünk a gyerekeink, a következő generáció felé. Reménykedni kell, nem félni – reméljük, hogy ez a mozgalom megússza, amit a korábbiak nem. Egy emberi család vagyunk végtére is. Hosszan tudnám sorolni, milyen filozófiai meggondolások állnak az optimizmusom mögött, de ...

Egyet akkor azonnal meg is magyarázhat! A twitter-oldalán „spirituális nagykövetnek” nevei magát. Ez mit jelent? Milyen spirituális gyökerei vannak a zöld mozgalomnak?

Van egy szoros kapcsolat a két dolog között, igen. A Greenpeace-t is spirituális emberek alapították. A hagyományos értelemben nincs vallási gyökere a zöld mozgalomnak, de az környezeti válság nagyon is spirituális válság: elvesztettük kapcsolatunkat a természettel, és egymással is. A nagy kép megváltoztatásához először a szívekben kell változásnak kezdődnie. A spirituális közösséget szerepe tehát az, hogy mindannyiunkat figyelmeztessen arra, hogy nem nyújtózkodhatunk túl a takarónkon.

Nagyon hasonló gondolatot fogalmazott meg Jordan Peterson sztárpszichológus is: a Mandinernek minap adott interjújában is beszélt arról az alapgondolatáról, hogy „előbb a saját szobádat tedd rendbe” – utalva ezzel arra, hogy előbb magunkban és legszűkebb környezetünkben kell rendet raknunk, csak utána lehet nagyobb léptékekben elkezdeni a változást. Egyetért ezzel?

Igen, ez nagyon is logikus. Mindannyiunknak először a magunk dolgaiban és a közvetlen közösségeinkben kell cselekednünk. Ha valaki valóságos változásokat tud kiharcolni a saját környezetében, az nagyon sokat számít. Az egyik kedvenc történetemben, A gyűrűk urában Gandalf azt mondja, hogy „sokan azt hiszik, hogy a gonoszt csak nagy hatalommal lehet megfékezni”, én azonban azt látom, hogy a hétköznapi emberek hétköznapi tettei tudják ezt megtenni.

De azért az állami segítség is elkel. Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök mintha a zöld ügy mellé állt volna. Mi a véleménye az államfő ellentmondásos politikáiról?

Mi még akkor kapcsolatba kerültünk Dutertével, mielőtt államfővé választották volna. Több kérdésben közel álltak az álláspontjaink már akkor, a klímaváltozás, a bányászat, a mezőgazdaság vagy a műanyagszennyezés ügyében például. De most is történt egy ügy: a napokban visszaküldött Kanadába egy óriási szemétszállítmányt, mondván: a Fülöp-szigetek nem lesz senkinek a szemétlerakója. Ezek szerintünk jó dolgok, azt mondanám, hogy ezen lépések nagyon is egybevágnak azzal, amit mi helyesnek gondolunk.

Legyen akkor ez az utolsó kérdés: a Fülöp-szigeteki kormány visszaküldte tehát a kanadai szemétszállítmányt. Látunk egy kereskedelmi háborút kibontakozni Amerika és Kína között. És most látunk azzal párhuzamosan egy másik, klímaügyi konfliktust is az ellenérdekelt országok között. Ugyanazon logika mentén dúl?

Válság van, és válságokban mindig konfliktusok keletkeznek. Mindent meg kell tenni, hogy a lehető legbékésebb módon rendezzük ezt. Számomra biztató, hogy a fiatal korosztályok megértették, hogy betelt a pohár. A nyomásgyakorlást azonban szintén felelős módon kell tenni, mindig úgy, hogy a többség érdekét szolgálja.

Maráczi Tamás

mandiner.hu