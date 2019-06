Magyar-bolgár elnöki találkozó: uniós kérdések terítéken

A bolgár köztársasági elnököt fogadta pénteken a magyar államfő Budapesten. A találkozón a két ország gazdasági kapcsolatai mellett a többi közt uniós kérdésekről is szó esett - hangzott el a felek közös sajtótájékoztatóján, a Sándor-palotában.

Utoljára frissítve: 2019. június 14. 14:03

2019. június 14. 14:00

Áder János államfő az Európai Unió négy szabadságelvéről szólva azt emelte ki: ha komolyan gondoljuk az áruk, a tőke, a szolgáltatás és a személyek szabad áramlását, akkor nem fordulhat elő, hogy bolgár vagy magyar vállalkozókat szorítsanak ki az unió egyes piacairól adminisztratív eszközökkel, ahogy történt az a fuvarozókkal. Rumen Radevet, a bolgár köztársasági elnököt fogadta pénteken a magyar államfő, Áder János Budapesten. A találkozón a két ország gazdasági kapcsolatai mellett a többi közt uniós kérdésekről is szó esett - hangzott el a felek közös sajtótájékoztatóján, a Sándor-palotában.

Be kell tartani a szerződéseket - hangsúlyozta.



Az államfő kiemelte Magyarország elkötelezettségét az unió nyugat-balkáni bővítése mellett és kijelentette azt is: a közösség az elmúlt években ebben a kérdésben nem volt sem szavahihető, sem kiszámítható.



Az intézmények közötti egyensúlyt is meg kell őrizni az unióban - mondta az államfő. Ahogy fogalmazott, be kell fejezni a "lopakodó hatáskörbővítést".

Áder János a migráció kérdésében is a két ország közötti véleményazonosságot hangsúlyozta: Magyarország és Bulgária az elveket és a gyakorlati kérdéseket illetően is hasonlóan gondolkodik arról - mondta.



Az államfő a két ország gazdasági kapcsolatain belül a turizmus mellett szólt arról is, hogy Magyarország a nyolcadik legnagyobb befektető Bulgáriában, de tavaly például, Hollandia után, a második legtöbb befektetést vitte az országba.



Rumen Radev bolgár államfő egyetértett Áder Jánossal abban, hogy mindkét országnak ragaszkodnia kell a közlekedési valamint energetikai infrastruktúrája fejlesztésének uniós támogatásához, ha ugyanis ez elmarad, az unió megosztottsága még tovább nő.



A politikus partnernek és szövetségesnek nevezte a két országot az Európai Unióban, és hangsúlyozta a két ország közös álláspontját az unió jövőjét illetően.

Szerinte meg kell őrizni az unió alapelveit, az egységet és a szolidaritást és kijelentette azt is: erénnyé kell tenni azt a gyengeséget, ami a közösség megosztottságából ered. Kijelentette: egy szófiai embernek ugyanolyan jogokkal és perspektívával kell rendelkeznie, mint egy berlininek vagy párizsinak, hogy európai polgárnak érezhesse magát.



A gazdasági kapcsolatokról szólva elmondta: a bolgár-magyar áruforgalom már meghaladja az 1,6 milliárd eurót évente, a bulgáriai magyar beruházások értéke pedig megközelíti a 2 milliárd eurót.



A bolgár államfő felidézte a két ország kulturális kapcsolatait és köszönetet mondott azért a támogatásért, amelyet a Magyarországon élő bolgárok kapnak nyelvük, tradíciójuk, kultúrájuk és történelmi emlékezetük megőrzéséhez.



Ugyancsak köszönetet mondott a bolgár határvédelemhez nyújtott magyar támogatásért is.

Kép: Áder János köztársasági elnök (b) és Rumen Radev bolgár elnök beszélget a megbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztató után a Sándor-palotában 2019. június 14-én.

MTI/Koszticsák Szilárd

MTI