Egyre több helyen bomlik fel az ellenzéki együttműködés

Semmit sem érnek azok az alkuk, amelyeket az ellenzéki pártok egymással megkötöttek – erről beszélt egy elemző az M1-en.

2019. június 15. 12:46

Azok után, hogy a múlt héten a Demokratikus Koalíció a fővárosban kihátrált Karácsony Gergely mögül, tegnap Pécsett dőlt össze az ellenzéki együttműködés. Az LMP szerint ugyanis a „közösnek” nevezett ellenzéki polgármester-jelölt vállalhatatlan – közölte az M1 Híradója.

Karácsony Gergely azt kérdezte követőitől közösségi oldalán, hogy szerintük hány Unicum után tud nyugodt maradni. A 0, 2, 4, és a 8 lehetőségeket jelölhették meg a válaszadók.

Öt évvel ezelőtt is szóba hozta Karácsony Gergely az italt. „Nem tagadom, néhány Unicumot meg kellett innom ma, hogy elviseljem a helyzetet, nem szeretem, hogy így alakult, de ez van” – így reagált akkor a Párbeszéd politikusa arra, hogy Gyurcsány Ferenc is csatlakozott a baloldali választási szövetséghez.

A riporterek szerdán kérdezték Karácsony Gergelyt arról, hány Unicum kellett ahhoz, hogy ilyen higgadt maradjon, miután Gyurcsány Ferenc pártja hirtelen kiállt mögüle az előválasztási versenyben és Kálmán Olgát nevezte meg saját jelöltjeként.

Gyurcsány Ferenc szerint ő időben figyelmeztette a politikust, hogy a támogatottsága már nem a régi.

Karácsony Gergely azonban máshogy emlékszik. Szerinte nem volt előjele a DK lépésének és Gyurcsány Ferenc csak percekkel azelőtt értesítette döntéséről, hogy a nyilvánosság elé álltak Kálmán Olgával.

Ez a szocialisták elnökét is meglepte. Tóth Bertalan pénteken arról is beszélt: azt is utólag tudta meg, hogy az MSZP által jelenleg is támogatott Karácsony Gergely még januárban megállapodást kötött a Demokratikus Koalícióval arról, hogy nem szerepel majd az MSZP-Párbeszéd EP-listáján.

De nem ez az egyetlen ellenzéki együttműködés, amely felborult az elmúlt napokban. Pécsen az LMP jelentette be, hogy önállóan indul ősszel, mert szerintük vállalhatatlan a közös ellenzéki polgármesterjelölt, Péterffy Attila személye. A DK szerint az LMP-nek jobb belátásra kellene térnie.

Az LMP leköszönő tárelnöke ugyanakkor arról beszélt az Azonnalinak, hogy az MSZP, a Momentum, a Jobbik és a DK nem tartotta magát az egyezséghez. Keresztes László Lóránt azt mondta: „konkrétan annyiszor vágott át minket a baloldal, ahányszor megállapodtunk velük valamiben”.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en arról beszélt, hogy még soha nem volt ilyen éles az üzengetés az ellenzéki térfélen.

Hiába beszéltek arról korábban, hogy ők egy szövetséget alkotnak, közösen akarnak bármit is elérni mondjuk Budapesten vagy az országban, úgy tűnik, hogy itt olyan gyűlölet van ezek között a politikusok között, amivel azt üzenik nem csak az ellenzéki szimpatizánsoknak, hanem a teljes választói csoportnak, hogy ezek a pártok képtelenek együttműködni.

Deák Dániel szerint az ellenzéki előválasztás is egy olyan konfliktusforrás, amellyel a pártok egymás alkalmatlanságára hívják fel a figyelmet.

Soha nem volt még ilyen éles pengeváltás az ellenzéki térfélen

Ígéretek megszegése, az adott szó eltérő értelmezése, a bizalom teljes hiánya, előválasztásnak csúfolt bohócfesztivál – így jellemezték ellenzéki politikusok a főpolgármester-jelöltségért zajló baloldali versengést az elmúlt napokban. A legnagyobb követ a DK dobta az egyébként addig sem teljesen csendes vízbe, amikor közölte, hogy a párt jelöltjeként Kálmán Olgát méretik meg a versenyben. A bejelentés előtti utolsó percekben is úgy tudta még Karácsony Gergely, hogy ő élvezi a párt támogatását.

Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az európai parlamenti választások eredménye után várható volt, hogy megjelennek azok a politikai szereplők, akik eddig háttérbe vonultak – fogalmazott Farkas Örs politikai elemző az M1 Szemtől szembe című műsorában. Megjegyezte, az utóbbi napok érdekessége azonban sokkal inkább az, hogy a baloldalon zajló „válogatás” élesebb belső ellentéteket szított az ellenzéki pártok között.

Egymás torkának ugrott az ellenzék

Jól látható, hogy szinte egymás torkának ugrottak a pártok, nem szégyellik egymást szidni és kritizálni, egymás jelöltjeit alkalmatlannak nyilvánítani, és nem szégyellik – például Gyurcsány Ferenc esetében – egymást megvezetni, és nem betartani a megkötött megállapodásokat – sorolta Farkas. Hozzátette, egyetért az egyik sajtóorgánumban megjelent megfogalmazással, mely szerint napjainkban egy „ellenzéki szappanopera zajlik”.

A Demokratikus Koalíció (DK) egyértelműen átvette a vezető szerepet a baloldalon – közölte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte, azt a szerepet veszi át a párt, amire Gyurcsány Ferenc már lassan 5–6 éve készül. Emlékeztetett, 2010 után, amikor még MSZP-s politikus volt, már akkor is elégedetlen volt a párttal, próbált valamilyen változást elérni párton belül, de mivel nem találta meg a helyét, ezért saját pártot alapított Demokratikus Koalíció néven.

Szerinte az nem meglepő, hogy az EP-választás eredményeképp a második legerősebb párt saját jelöltet állított. Bebizonyosodott, hogy azok az alkuk és ígéretek, amiket a pártok egymás között kötnek, semmit sem érnek. Az is elmondható, hogy talán még soha nem volt ilyen éles üzengetés az ellenzéki térfélen, annak ellenére, hogy többször is a közös összefogást és együttműködést hangoztatták – jegyezte meg.

Hozzátette, az ellenzéki pártok közötti gyűlölet azt üzeni a választók felé, hogy ezek a pártok képtelenek együttműködni egymással. Hangsúlyozta, bármilyen megkötött alku és ellenzéki összefogás pillanatok alatt megbomlik, így talán elmondható, hogy az ellenzéki politikusok jelenleg jobban gyűlölik egymást, mint a kormánypártokat.

Gyurcsány kihasználja vezetői szerepét a baloldalon

Farkas Örs úgy látja, a DK, mint a legerősebb ellenzéki párt és Gyurcsány Ferenc jelenleg az MSZP „kivégzésén” dolgozik, amelyhez még az ellenzéki sajtóorgánumok is asszisztálnak, hiszen több hír is a szocialista párttal és annak politikusaival megy szembe. Ezek mögött egyértelműen Gyurcsány Ferenc áll, aki az első „ütést” 2006-os őszödi beszédével adta meg – mondta.

Véleménye szerint Gyurcsány Ferenc kihasználja, hogy most már papíron is ő a legerősebb vezető a baloldalon, és könyörtelenül le fog számolni azokkal a politikai ellenfeleivel, akik egyébként ugyanezt nem tették meg vele akkor, amikor vélhetően ők voltak erősebbek – fűzte hozzá.

Deák Dániel azt mondta, azért is esett az MSZP-re a DK választása, mert jelenleg a szocialisták bizonyulnak a párt legnagyobb ellenfelének.

Az MSZP ugyanis vezető erőnek számított 2014-ben az ellenzéki oldalon, és még a 2018-as kutatások is azt mutatták, hogy megelőzi a Demokratikus Koalíciót. Ezért Gyurcsány Ferenc a legerősebb párttal kezdi, mert utána már az LMP vagy akár a Jobbik legyőzése kisebb „harc” lehet – jegyezte meg.

A DK átvette az irányítást

A szakértő meglátása az, hogy az MSZP önszántából sétál bele Gyurcsány Ferenc „csapdájába”. Ezt mutatja az is, hogy Karácsony Gergely az európai parlamenti választások idején is „úgy ugrált, ahogy Gyurcsány Ferenc diktált”. Szerinte nem vették észre a szocialisták, hogy Gyurcsány már jóval két-három lépéssel előttük jár. Ez a pár lépés pedig a szocialisták rossz szereplése volt az EP-választáson, így a DK átvette a vezetést, az irányítást.

Mélyrepülésben a belső vitákkal terhelt ballib ellenzék Sopronban

Egy hegykői politikus lehet a soproni balliberális ellenzék polgármesterjelöltje az októberi önkormányzati választáson, aki korábban helyben már megmérettette magát, de ott is alulmaradt – értesült a Magyar Nemzet. Az ellenzéki pártok egyeztettek a közös listáról is, ahová a DK egy fertődi politikust delegálhat. Több helyi ellenzéki szereplő élesen bírálta a közös listát, van, aki egyenesen bohózatnak nevezte.

Nagyon komoly válságba került a soproni balliberális ellenzék, amelynek helyzetét végeláthatatlan belső viták és kilépések nehezítik. A napokban számoltunk be arról, hogy minden országos és helyi választott tisztségéről lemondva, kilépett az MSZP-ből Póczik Roland, a párt soproni elnökségének tagja.

A politikus a Facebook-oldalán közzétett rövid posztjában annyit írt a jövőjével kapcsolatban, hogy teljesen más dimenzióban képzeli el a baloldali politizálást, és a továbbiakban más módon kívánja képviselni azt.

Vörös Viktor, aki 2014-ben az MSZP–DK–Együtt–PM színeiben, listáról jutott be a soproni közgyűlésbe, még tavaly nyár végén adta vissza mandátumát. A helyére Jakál Adrienn (Párbeszéd) került be a testületbe, ő az MSZP-frakcióhoz csatlakozott, Vörös pedig időközben az Új Kezdet nevű pártba lépett be.

Utóbbi néhány napja arról írt Facebook-bejegyzést, hogy Sopronban szégyenteljes vége lehet az ellenzéki összefogásnak.

Vörös Viktor közölte: az ellenzéki pártok helyben június 7-én ültek le egyeztetni az önkormányzati választásról, és megszületett a még nem hivatalos, közös lista. Ezzel kapcsolatban a volt önkormányzati képviselő súlyos kritikát fogalmazott meg, mondván, „amikor már nem a feladat elvégzésén, hanem a posztok kiosztásán a sor, akkor mindig előkerülnek a semmittevők”.

Vörös élesen bírálta többek között Glázer Tímeát, a DK Győr-Moson-Sopron megyei elnökét, aki a párt nevében helyben tárgyal, valamint kritizálta Szakács Gyulát (LMP) is, aki szerinte minden választáson csúnyán leégett.

– Arról a Jobbikról, amelynek helyi elnöke Érden lakik, helyettesét (Mayer Éva) meg maximum a szomszédai ismerik, már szólni sem érdemes – fűzte hozzá. Vörös Viktor furcsának tartja továbbá, hogy a DK egy fertődi fiatalembert delegál a közös listára, ahonnan a szerinte sokat dolgozó Jakál Adrienn kiszorult.

A politikus úgy véli, egyetlen fénysugár lehetne a Momentum helyi csapata, csak éppen szerinte nincs csapat. Hozzátette: egyetlen tenni is képes emberük Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde – ő egyébként a közös lista vezetője – nem képes egyedül megnyerni egy önkormányzati választást. Vörös azzal zárta bejegyzését, hogy elkeseredése határtalan, szerinte nyert a Fidesz.

Vörös Viktor bejegyzésére több érintett is reagált. Egy Jakál Adriennért aggódó hozzászóláshoz az érintett csak annyit fűzött hozzá, hogy „egyenesen és előre”. Póczik Roland pedig azt írta, hogy ha a Vörös Viktor által jelzett „lista” valós, akkor az valóban egy bohózat, sőt maga a Szeszélyes évszakok.

Pedig nem is az összeállított közös lista mutatja leginkább a helyi ellenzék botrányos állapotát, hanem az, hogy a balliberális oldal polgármesterjelöltje várhatóan nem soproni lesz.

A hegykői sikertelen aspiránstól várnak áttörést

Lapunk helyi forrásokból úgy értesült, hogy az uniós választáson leszerepelt balliberális ellenzék a hegykői Varga Norbertet indítaná az őszi megmérettetésen. A férfi korábban, 2010-ben Hegykőn már indult a polgármester-választáson, de alulmaradt Szigethi Istvánnal szemben, aki azóta is a település élén áll. (Magyar Nemzet)

