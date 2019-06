Az univerzális Kálmán Olga

Kálmán Olga folyik most minden csapból. És Kálmán Olga ezt élvezi. Igen, Kálmán Olga élvezi a rivaldafényt, a mikrofonerdőt, a kamerákat, a rá kíváncsi újságírók hadának kérdéseit és a hosszú hónapokig nélkülözött figyelmet.

2019. június 15. 16:39

Jómagam azóta figyelem a munkásságát, amióta az ATV-hez került, és az Egyenes beszéd című műsorban teljesített szolgálatot. Pártszolgálatot. Ezt az korszakát nevezzük vörös korszaknak. Ő volt a szocialista párt leghűségesebb propagandistája.

Udvariasan, behízelgőn, bűbájos mosollyal tette fel kényelmetlennek a legkevésbé sem nevezhető kérdéseit, ha a balliberális oldal politikusai közül érkezett hozzá valaki vendégségbe, ám könyörületet nem ismerő vallatótiszté változott, és ebben az egy csapásra megváltozott hangulatában és minőségében kezdte ötvenszer megismételt keresztkérdésekkel keresztre feszíteni azokat a meghívottjait, akikről megszimatolta, hogy a jobboldali eszmékkel kacérkodnak. Szó se róla, Kálmán Olga a vörös korszakában egészen ügyesen végezte a dolgát.

Számtalan gyanútlan ellenzékit, elsősorban fideszes politikust sikerült kiborítania. Volt, aki két perc után még a stúdiót is elhagyta, annyira méltatlannak érezte, hogy a 2006-os események miatt még neki és nem a szemkilövetőnek kell magyarázkodnia. Pokorni Zoltánt Orbán Viktor egyik nyilatkozatára akarta reagáltatni, aki erre nem volt hajlandó. Érdemes visszanézni a beszélgetésnek nevezett agresszív és bicskanyitogató kötözködést. Sok szempontból is tanulságos. Egyrészt a mai jobboldali újságírókat propagandistázók láthatják, hogyan is működött akkoriban a sajtó kilencven százaléka, másrészt Kálmán Olga pont amiatt kelt ki magából olyan látványosan, amit most büszkén a zászlajára tűzött.

Orbán ugyanis 2006-ban azt mondta Esztergomban, hogy az önkormányzati választáson minden voksra szükség van, hogy fel tudjanak lépni a kormány ellen, amihez egyedül a népakarat adhat felhatalmazást, és a lázadást nagyon kemény szónak tartja, épp ezért ő nem is használná, de a népnek joga van az ellenállásra. Kálmán Olga pedig a napokban éppen azzal haknizta körbe a sajtót, hogy a népakarat segítségével fogja rákényszeríteni az akaratát Orbán Viktorra, hisz Orbán csak az erőből ért, láttuk – mondta szigorúan Kálmán Olga –, mi lett az internetadó elleni tüntetés következménye.

Ilyen következetes és független-objektív a mi Kálmán Olgánk. Aki még az ATV-s, vörös korszakában a vezére lett annak a kezdeményezésnek, hogy rekesszék ki a Jobbikot a közbeszédből, ne hívják meg a politikusait, ne írjanak róluk, és tegyenek úgy, mintha nem is léteznének, hisz a párt rasszista, cigány- és zsidógyűlölő.

A vezér asszony aztán 2017. február 14-én átigazolt a Jobbikhoz, az addig ellenségként kezelt oligarcha mind Vonát, mind Kálmán Olgát szépen felvásárolta, hogy aztán a kirekesztő és a kirekesztett az első munkanapon a jobbikosított Hír TV stúdió­jában egy asztalhoz üljön és kedélyesen elcsevegjen arról, hogy csak úgy lehet leváltani a Fideszt, ha minden olyan választó, aki nem szimpatizál az Orbán-kormánnyal, a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavaz. Azaz a Jobbikra. Így kezdett kampányolni a már-már szélsőségesen objektív Kálmán Olga a Jobbiknak.

A történet vége ismert: a Jobbik a 2018-as választáson csúfosan megbukott, Kálmán Olga és Vona Gábor pedig visszaszorult a YouTube-ra bohóckodni. Ki tudja, talán Kálmán Olgára is az a sors várt volna, mint Vona Gáborra, aki manapság zavaros tekintettel rappel és kocsmafilozofálgat a legnagyobb videómegosztón, ha nem küld egy gratuláló SMS-t az EP-választás éjszakáján Gyurcsányné férjének. De küldött, minek következtében Gyurcsány a rá jellemző természetességgel azonnal hátba döfte addigi szövetségesét, Karácsony Gergelyt, és felkérte az objektív újságírók példaképét főpolgármester-jelöltnek.

Itt tart most a hol szocialista, hol jobbikos, hol pedig gyurcsányista Kálmán Olga. Programja nincs, ha csak a párját ritkító elvtelenség nem az. Gyurcsány Ferenc és Kálmán Olga egymásra talált. Egymásnak is valók. Tulajdonképpen egész jól elszórakozunk rajtuk. Amúgy meg hajrá, Tarlós István!

Apáti Bence

