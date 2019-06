I. KONTRA! - REKONTRA!!

Fidesz: Teljesült-e..? Jobbik: Népességcsere vagy gazdaságfejlesztés? MSZP: Mennyi családot tesznek idén az utcára? LMP: Figyelembe veszi e a kormány az emberek valós véleményét a 2019. évi önkormányzati választásokon?

2019. június 17. 10:09

MOTTO: Boksz-nyelven szólva, egy ütés ide, egy ütés oda, s vége a menetnek. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, hazudni, sértegetni, dicsérni és tévedhetetlennek látszani!

Minden párt győztesként ünnepelte és hálásan megtapsolta szószólóját. Lapozgatva eredetiben olvashatóak az emlékezésre vagy feledésre méltó szónoklatok.

„Teljesült e az élelmiszeripar támogatásával kapcsolatos kormányzati elképzelés, mit tervez az Agrártárca az élelmiszeripar fejlesztése, valamint az élelmiszerbiztonság további megerősítése érdekében, és különösen mit tesz a kormány a magyar húsexport elősegítése érdekében?”

GYOPÁROS ALPÁR, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Magyarország Kormánya 2010 óta kiemelt figyelmet fordít az élelmiszeriparra, stratégiai ágazattá nyilvánítva azt. Ennek oka nyilvánvaló: egyrészt az iparág a feldolgozóiparon belül a második legtöbb árbevételt és kibocsátást realizáló ágazat a járműgyártás után, egyben a második legnagyobb foglalkoztató is. Az ágazat árbevétele 2017-ben meghaladta a 3600 milliárd forintot, az export aránya a bevétel harmada. Jelentős pozitívum, hogy az élelmiszeripar eredményessége dinamikusan nő, az elmúlt öt évben a nyeresége több mint duplájára emelkedett. Másrészt az ágazat támogatottsága is jelentősen javult a korábbi időszakokhoz képest: 2014 óta közel 230 milliárd forint támogatást ítéltek meg az ágazatnak, elsősorban hazai, illetve európai uniós forrásból, ami minden vállalati méretben jelentős beruházási növekedést indukált.

- Emellett a táplálkozás szerepe is egyre hangsúlyosabb: 2017-ben élelmiszerekre több mint 10 százalékkal költött többet a lakosság, mint egy évvel korábban. Ebben szerepe van a tudatosságnak is, amelynek kialakításában a szemléletformáló kampányok mellett kiemelt jelentőségűek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai és irányelvei. Egyértelmű cél, hogy a magyar fogyasztók biztonságos, jó minőségű élelmiszerekhez jussanak hozzá, és ezen élelmiszerek minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő a magyar mezőgazdaság által megtermelt alapanyagokból. Mindezek alapján kérdezem államtitkár úrtól:

- Teljesült e az élelmiszeripar támogatásával kapcsolatos kormányzati elképzelés? Mit tervez az agrártárca az élelmiszeripar fejlesztése, valamint az élelmiszer-biztonság további megerősödése érdekében? És különösen: mit tesz a kormány a magyar húsexport elősegítése érdekében? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

FARKAS SÁNDOR, (Agrárminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! 2010 óta a kormány kiemelt figyelmet fordít az élelmiszeriparra. A jelentős árbevételt elérő, egyre nyereségesebb ágazat több mint 90 ezer embernek ad munkát. A 2014-2020-as időszakra a kormány szándéka szerint mintegy 300 milliárd forint támogatás szükséges, és az, hogy ez az összeg el is jusson az élelmiszeriparba; - már 2018 végére teljesülni látszik.

- A következő támogatási időszak tervezése során is kiemelt figyelmet fordítunk az ágazatra. Egyértelmű cél, hogy a magyar fogyasztók biztonságos, jó minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszerekhez jussanak hozzá, és ezen élelmiszerek minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő a magyar mezőgazdaság által megtermelt alapanyagokból. Ehhez készített az Agrárminisztérium fejlesztési tervet, mely a belső piac visszaszerzésére fókuszál az Agrárminisztérium kezelésében lévő forrással és ernyővédjeggyel.

- Képviselő Úr! A kérdés második felére tudnék még néhány gondolatban nagyon röviden válaszolni. Számos országgal tárgyalunk az exportbővítési lehetőségekről. Az Állategészségügyi Világszervezet idén májusban megrendezett közgyűlésén 16 ország állategészségügyi hatóságával egyeztettünk főállatorvosi szinten. A tavalyi évben mintegy 80 új exportbizonyítványt véglegesítettünk harmadik országbeli hatóságokkal, jelentős részben a magyar export új célterületei vonatkozásában. Idén áprilisban megállapodás született a magyar baromfihús Kínába történő kiviteléről, Szingapúr, Japán és Thaiföld pedig elismeri a magyar állategészségügyi szolgálat által nyújtott biztosítékokat, így a jövőben egy esetleges hazai madárinfluenza-járvány esetén kizárólag a fertőzött területről származó baromfitermékekkel szemben vezetnek csak be korlátozásokat. A sertéshúsexport vonatkozásában Szingapúrral sikerült megállapodni az afrikai sertéspestis miatt letiltott kivitel újraindításának feltételeiről, számos további országgal pedig tárgyalásokat folytatunk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Népességcsere vagy gazdaságfejlesztés?”

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): Tisztelt Ház! A gazdaságvédelmi akciótervként elhíresült csomag számos pontja hozzám is közel áll, hiszen jobbikos és más ellenzéki képviselők is javasoltak bizonyos pontokat ebből. Ugyanakkor van egy feloldhatatlan, szakadéknyi ellentét közöttünk és a kormányzó pártok hozzáállása között. Ez pedig az úgynevezett munkásszálló-építési programjuk kapcsán bontakozik ki. Eddig jellemzően az önkormányzati szféra számára nyitotta ki a kormány annak lehetőségét, hogy támogatást kérhessen munkásszálló-építésekre, majd pedig idegen munkaerő importjára. Tették ezt olyan sikerrel, hogy jóval százezer fölötti azoknak a száma, akiket ez a kormányzat és a Fidesz-KDNP című jogelődje importált Magyarországra vagy éppen 90 napos rotációs rendszerben forgat Magyarországon. Most ezt a tulajdonképpen egyfajta népességcseréhez hozzájáruló programot terjeszti ki a kormány!

- Államtitkár Úr! Miért beszélhetünk népességcseréről, hiszen adott egyrészt körülbelül 600 ezer magyar ember, aki a feketegazdaságban vagy a szürkegazdaság legszélén kell hogy a mindennapi betevőt megszerezze áldatlan állapotok között. Itt is lehetne javítani! De adott még egy hasonló társadalmi tömeg, aki kényszerből elhagyta Magyarországot, kivándorolt, hogy mondjuk, a holland keresetéből fizesse az itteni devizahitelét. Őket semmiféle motivátorral, állami hátterű bérlakásépítési programmal nem igyekezett ez a kormány itthon tartani. A távozók helyét ugyanakkor látszólag be akarja tölteni a munkaerőhiány ismeretében. Ehhez munkásszálló-építési programot tervez, és most ezt akarja valamilyen okokból a vállalkozói szférára is kiterjeszteni. Államtitkár úr, teljesen egyértelmű a kérdésem:

- Kinek akarnak kedvezni ezzel a programmal? Mely multicégek rendelték meg az új munkaerőt, milyen módszerekkel képzelik el az új munkaerő behozatalát, ha úgy tetszik, rotációját, importját, és egyáltalán, egy nemzetinek mondott kormánytól mennyire tartják vállalhatónak mindezt? (Taps a Jobbik padsoraiból.)

***

BODÓ SÁNDOR, (Pénzügyminisztérium államtitkára): - Tájékoztatom a képviselő urat, hogy semmiféle népességcseréről nincs szó! (Z. Kárpát Dániel: A számok mást mutatnak!) Nincs semmiféle népességcseréről szó! Az tény, hogy a munkavállalók világa színes, de ugyanakkor nagyon szabályozott világ is. Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét arra, hogy nyilván vannak a hazai munkavállalók, akiknek az elsődleges foglalkoztatása számunkra rendkívül fontos, de ugyanezen jogok illetnek meg minden európai uniós munkavállalót. (Z. Kárpát Dániel: Na na!) A következő kategória a két szomszédos ország, amelyek nem európai uniós tagállamok, ott is van egy szabályozási rend, és amiről igazán ön beszél, azok vélhetően azok a harmadik országok, amelyek nyilván nem tartoznak az előzőek közé. Az ő esetükben mindig van egy nagyon fontos szabály a munkavállalás kapcsán, ez pedig nevezetesen a tartózkodási engedély kiadása. A tartózkodási engedély kiadására jogosult szervezet minden olyan szempontot mérlegel, ami alapján ezek az emberek Magyarországon munkát vállalhatnak, ha nincs nincs hazai vagy európai uniós munkavállaló, aki az adott munkakört betöltené. Ebben az esetben, ha ezek a vizsgálatok megtörténnek… (Z. Kárpát Dániel: Ez nem igaz!...) akkor kerülhet arra sor, hogy ezek az emberek Magyarországon munkát vállaljanak és a gazdaság erősödéséhez hozzájáruljanak. Ennek megvannak a szabályai, adott munkavállaló rögzíti ezt, és az maximum két évre szólhat.

- A munkásszálló-építés kapcsán pedig egyáltalán nincs arról szó, amiről ön beszél, hogy valakinek a megrendelésére történne! Eddig az önkormányzatok voltak azok, amelyek az adott településen jelentkező munkaerőhiány segítése érdekében ilyen létesítményeket hoztak létre, és most nyilván - a gazdaság szereplőinek és egyáltalán nem a multik kérésének eleget téve - ezt a lehetőséget megvizsgáljuk, hogy a későbbiekben esetleg cégek is létesíthessenek munkásszállásokat, annak érdekében, hogy legyen megfelelő számú szakképzett munkaerő. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Mennyi családot tesznek idén az utcára?”

KORÓZS LAJOS, (MSZP): - Képviselőtársaim! Többször foglalkoztunk már itt a parlament falai között a kilakoltatás kérdéskörével. A statisztikát ma már mindenki fejből fújja: az elmúlt három évben több mint 10 ezer családot lakoltattak ki, az előző évben 3212-t, és az azt megelőző évben még többet, 3636-ot. a többit pedig előtte.

- Képviselőtársaim! Volt egy úgymond dicséretes cselekedete a kormánynak, amikor a kilakoltatási moratóriumot egy hónappal meghosszabbította, bár többen felhívtuk akkor a figyelmet arra, hogy nem moratóriumot kellene hirdetni, hanem egy olyan átfogó programot, ahol a bajba jutott családok nem maradnak fedél nélkül. A múlt héten a Népjóléti bizottságban a képviselőtársaim indítványára foglalkoztunk volna ezzel a kérdéssel, ha a fideszes többség nem utasítja el a napirendre vételt, de volt olyan témakör, amelyet persze megvitathattunk; ebből kiderült, hogy teljesen extrém helyzetek is adódtak az elmúlt időben. A képviselőtársaim említést tettek egy olyan családról, ahol egyértelműen a gyerekeket elszakították kizárólag abból az okból kifolyólag, hogy fedelet nem tudtak biztosítani a fejük fölött. Az adott családban négy gyermeket neveltek, kettő gyermeket állami gondoskodás alá vettek, és kettőt otthagytak a szülőknél. Teljesen abszurd, egyszerűen erre nem találok szavakat! Azt gondolom, hogy a huszonötödik-huszonhatodik éves politikai pályafutásom alatt még soha nem találkoztam ilyen helyzettel, de tudomásom szerint a gyermekjóléti szolgálatok sem tudtak hasonló történettel előállni. Ugyanilyen extrém helyzet volt az, amikor egy édesanya úgy nevelt egy autista gyereket, hogy utcára került hangsúlyozom, karhatalmi segédlettel , és szó szerint a híd alá kellett költözniük! Éppen ezért kérdezem:

- Hány eljárás van folyamatban, államtitkár úr? Hány család fölött lebeg Damoklész kardja? És van e olyan programjuk, amellyel meg tudják akadályozni, hogy fedél nélkül maradjanak a gyermeket nevelő családok? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Tudhatjuk, hogy valamennyi esetben, amikor végrehajtási eljárásra kerül sor, annak számtalan oka lehet. Ha lakásokról beszélünk, elég, ha csak lakáskiürítésekről, az önkényes lakásfoglalókról beszélünk, de szólhatunk céges ingatlanokról, amelyek a cégek tartozásainak a fedezetéül szolgáltak, szólhatunk lakásbérlőkről, ahol az önkormányzatok nemfizetés és egyéb okok miatt kérik az ingatlanok kiürítését, de vagyonjogi magánpereknek a következményeként szintén sor kerülhet erre, és végül sor kerülhet abban az esetben is, amikor a banki fedezetekről és a sokat emlegetett devizahitelesek ügyéről beszélünk. A képviselő úr említett egy számot; ezzel szemben említhetném például, hogy csak az eszközkezelőnél 36 ezer családnak a lakhatását oldottuk meg! Azokban az esetekben, ha a végrehajtási ügyeknél gyerekek is érintettek, az önkormányzatok, gyámhatóságok is a feladatukat ellátva gondoskodnak az elhelyezésükről.

- Visszautalnék azért, ha már devizahitelekről, meg lakástartozásokról beszélünk, a Magyar Narancsnak egy 2003. 05. 22-én megjelent cikkére, amely így kezdődött: „Régóta várható volt, hogy az országgyűlési választások kampányában elhangzottak ellenére az uniós népszavazást maga mögött hagyva a kormány módosítja a lakáshitel-támogatások rendszerét.” Azaz akkori kormány az MSZP-SZDSZ volt, talán emlékszik rá, képviselő úr, lévén akkor is itt ült a parlamentben. Gyakorlatilag abban a pillanatban a kamatokat felemelték és a devizahitel karjaiba hajtották a teljes lakosságot a bankoknak az áldásos segítségével. (Gréczy Zsolt: Ti vezettétek be a devizahitelt…) Mindezek jelentették azt, hogy 2010-től éveken át ennek a parlamentnek, ennek a kormánytöbbségnek azon kellett dolgoznia, hogy minél több embert, családok százezreit kimentse ebből az adósságcsapdából, amit nagyrészt sikerült megoldanunk, az önök segítsége nélkül, mert önök ezeket nem szavazták meg. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Figyelembe veszi e a kormány az emberek valós véleményét a 2019. évi önkormányzati választásokon?

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Képviselőtársaim! Szombathelyen az ellenzék 2018 októberében megmutatta, hogy képes győzni: László Győző lett az önkormányzati képviselő a Derkovitson, aki azóta is megmutatta, hogyan kell igazán jó önkormányzati munkát végezni. Ugyanakkor akkor sem számíthattunk arra, hogy Hende Csaba vezényletével a Fidesz szisztematikus munkát fog végezni azért, hogy Szombathelyen szétverje a saját többségét, és így az ellenzék az Éljen Szombathely Egyesület vezetésével többségbe tudott kerülni a szombathelyi képviselő-testületben. Ez az új ellenzéki többség megmutatta, hogyan kell a szombathelyi emberek érdekében kormányozni a várost: önkormányzati bérlakásprogramot indított, több pénzt adott a költségvetésben a játszóterekre, és ami a legfontosabb, el tudta intézni, hogy a Szombathelyen teljesen tarthatatlan út- és járdaviszonyok javítására is több pénz jusson. Ezzel szemben Hende Csaba, a város országgyűlési képviselője egyetlenegy dolgot tudott csak elintézni: ez az, hogy pénzt kapjon a város egy olyan stadionra, amit nem akart, ezzel szemben más forrásokat nem tudott Szombathely városnak hozni egy fillért sem az elmúlt időszakban. (Völner Pál: Autópályát kapott!)

- Képviselőtársaim! Az a helyzet, hogy sokszor a Fidesz azt mondja, hogy azért kell rájuk szavazni az önkormányzati választásokon, mert ők tudják a fejlesztési pénzeket hozni. Ez zsarolás! Ezzel szemben arra kérem a Belügyminisztérium államtitkárát, hogy biztosítsa a szombathelyi embereket arról, hogy amennyiben úgy fognak dönteni, hogy véget ér az a Hende-Puskás-uralom, ami eddig Szombathelyet nem fejlesztette eléggé, és ezzel szemben Nemény András vezetésével az Éljen Szombathely Egyesülettel új városvezetést választanak. A kormány pedig kénytelen lesz elismerni az emberek akaratát, és tudomásul fogja venni, hogy nem mindenhol mindig az történik, amit ők akarnak! Nem, mert ha egy várost éveken át elhanyagolnak, éveken át egy ember a hűbérbirtokának tekinti, annak van következménye. Ezt a következményt októberben ki fogják mondani a szombathelyi emberek, önöknek meg egy feladatuk van: ezt elfogadni! (Taps az ellenzék soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! „Én egy olyan javaslatot fogok a kormány elé terjeszteni, amely a kormánypárti, szocialista politikusoknak erős lehetőséget és mandátumot ad a regionális területfejlesztési tanácsokban. Tudjuk a dolgunkat. Bízzatok bennem. Tudom, hogy most más részleteket nem mondhatok, de örülök, hogy értjük egymást.”- Ezt a Gyurcsány-kormány belügyminisztere mondta, az ön szövetségese az elbukott önkormányzati választások után. (Moraj.) Igen, látom, hogy csodálkozik. Így fenyegette meg az önkormányzatokat! Ezt követően valóban tették, amit tettek: eladósították az önkormányzatokat, olyan helyzet állt elő, amikor a vagyonukat fel kellett élniük, és hitelt kellett felvenniük a működéshez is. 2010 után a kormány átvállalta a hitelt, nem vizsgálva azt, hogy az önkormányzatok vezetése milyen pártállású, és azok az önkormányzatok, amelyek nem adósodtak el, függetlenül attól, hogy milyen pártállású önkormányzati vezetés volt, szintén kaptak támogatást, megkapták azt a lehetőséget, hogy mindazt, amit hitelből nem hajtottak végre, azt véghez vigyék. Szombathely fejlődött, fejlődhet és fejlődni fog a továbbiakban is! Ahhoz, hogy a fejlődését elősegítse a kormányzat, az nyilván az országnak is érdeke volt, például gyorsforgalmi út épült.

- Képviselő Úr! Hozzátartozik ehhez a beszédre híváshoz, hogy utánanéztem: Szombathelyen LMP-s képviselő nincsen, mint ahogy az LMP honlapján vagy Facebook-oldalán sem található egy évre visszamenőleg semmi olyan téma, amely a szombathelyi közügyekkel foglalkozott volna. (Ungár Péter: Ez a vád, hogy Szombathely ügyeiben nem veszek részt, még nem fogalmazódott meg!) Én elhiszem, ön büszke arra, hogy ez az együttműködés létrejött, de ez az együttműködés ezek szerint azt jelenti, hogy az LMP azt hajtja végre és azt támogatja, verbálisan azt segíti, amit Gyurcsány Ferenc mond neki. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József