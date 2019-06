Kubatov Gábor: Az idei aranyév volt az FTC-nél

Kubatov Gábor klubelnök szerint a 2018/19-es szezon aranyévnek nevezhető a Ferencváros történetében, mert az egyesület négy csapata is magyar bajnok lett, a férfi vízilabdázók ráadásul a Bajnokok Ligája trófeáját is elhódították.

2019. június 17. 12:42

„Azt mondják, hogy a Ferencvárosnak talán ilyen sikeres éve még sosem volt, márpedig ha ez így van, akkor nyilván ez egy aranyévnek nevezhető, mert ennyi érmet szerezni, ilyen diadalokon túllenni, ennyi bajnokságot megnyerni, az nem kis teljesítmény” – mondta az FTC-t 2011 februárja óta irányító sportvezető a klub honlapjának adott szezonzáró interjúban, melyet azzal kezdett, hogy elnökként és szurkolóként is jól érzi magát jelenleg az elmúlt idény eredményei láttán. A zöld-fehéreknél a férfi és a női labdarúgók is az NB I élén zártak, akárcsak a férfi jégkorongozók, illetve a férfi vízilabdázók. Utóbbiak ráadásul mindent megnyertek, mivel az ob I és a BL mellett a Magyar Kupában, valamint a hazai Szuperkupában is a legjobbnak bizonyultak.

„Ezeknek a sikereknek az igazi értelme az, hogy a bajnokoknak mindig vannak követőik és ezek a követők általában gyerekek. Ha mi megnyerünk egy bajnokságot, minden utánpótlásban megugrik a gyerekszámunk. Ha több sportolónk van, egy csomó gyereket tudunk jóra tanítani, s ez engem Fradi-elnökként nagyon boldogít” – hangsúlyozta az elnök. Kubatov Gábor a bajnokcsapatokra külön is kitért. A férfi labdarúgók 30. bajnoki címe kapcsán megemlítette, hogy Thomas Dolltól nehéz szívvel vált meg, de nagyon bízik az őt váltó Szerhij Rebrovban, aki kemény ember, viszont most már azok is elismerik, akik nehezebben barátkoztak meg vele. Az edzőváltást azzal indokolta az elnök, hogy Doll-lal nem érezte az átütő nemzetközi szereplés lehetőségét.

„A mi fejünkben az van, hogy csoportkört fogunk játszani, nemcsak szeretnénk, hanem akarunk” – jelentette ki határozottan Kubatov Gábor, aki szerint Dollban ez a hit nem volt elég erős, míg Rebrovban mindez megvan. A szerződése is erről árulkodik, mivel jelenleg kevesebbet keres mint elődje, ám ha csoportkörbe juttatja a csapatot valamelyik sorozatban, akkor a mostaninál sokkal többet fog kapni. A férfi vízilabdázók méltatását azzal kezdte, hogy az építkezést azok után kezdték el, hogy 2014-ben majdnem kiesett az élvonalból a csapat, az azóta elhunyt Ambrus Tamás nagyra törő terveit tették magukévá. A klubvezetésből Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök volt a tervek fő támogatja, aki a sportágból jött, sőt, mind a mai napig játszik az ob II-ben. Kubatov Gábor azt is kiemelte, tanulságos lehet, hogy a csapatuk fele akkora költségvetésből dolgozik, mint például az BL-fináléban legyőzött görög Olympiakosz. A sikerben pedig elévülhetetlen érdemei vannak Varga Zsolt vezetőedzőnek, Gerendás György szakmai igazgatónak és Madaras Norbert szakosztályvezetőnek „Ez csak egy vízilabda-győzelem, de hány embernek adott jó példát arra, hogy igenis létezik győzelem, csak akarni, koncentrálni kell és minden munkát bele kell tenni, ahogy az élet más területén is” – emelte ki a sportvezető.

A férfi jégkorongozók sikerét azért is tartja óriásinak Kubatov, mert a szakosztálynak nincs saját pályája, a csapataiknak folyton egyik a helyről a másikra kell járniuk. „Alig várom, hogy a Fradiváros megépüljön, s ezeknek a csapatoknak legyen otthona” – mondta Kubatov, aki szerint a siker egyik kulcsa egyértelműen Fodor Szabolcs vezetőedző, aki fiatalos lendülettel és óriási győzniakarással dolgozik, és soha nem merül fel benne, hogy veszíthet tanítványaival. A női labdarúgóknál a türelem volt a siker egyik záloga. Kubatov Gábor emlékeztetett rá, hogy Dörnyei Balázs vezetőedzőtől a tavalyi és a tavaly előtti elveszített döntők ellenére nem vonták meg a bizalmat, idén pedig megszerezte a csapat a bajnoki címet. Az elnök szerint a további fejlődéshez az a legfontosabb, hogy a tréner számára biztosítsák a nyugalmat, a megfelelő hátteret a munkához. Kubatov Gábor az interjút azzal zárta, hogy boldog és büszke az elért eredmények miatt, ám korántsem érzi úgy, hogy a Fradi elérte a maximumot. „A szakosztályok vezetőinek azt mondtam, hogy nem fürdőzni kell a sikerben, hanem a siker energiáját kihasználva még följebb kell tudni menni.

Remélem, hogy ezt a tanácsomat megfogadják, s akkor jövőre úgy beszélgetünk, hogy a tavalyi is sikeres év volt, de az idei még jobban sikerült.” – fogalmazott.

MTI, fradi.hu