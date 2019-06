Rétvári: A Gyurcsány házaspár maga alá gyűri az ellenzéket

A parlamentben is megkezdődött az önkormányzati kampány, a képviselők egymás után mondták fel kortesbeszédeiket a teljes ellenzék összefogása, vagy egy-egy jelölt mellett. A kormánypártok szerint az ellenzéki jelöltek előválasztás címszó alatt egymást fúrják a koncért, miközben a Gyurcsány házaspár maga alá gyűr mindenkit.

2019. június 17. 16:45

– Az EP választás elvette a Fidesztől a kétharmadot, az ellenzék pozitív eredményei pedig az önkormányzati választáson lehetőséget adnak arra, hogy a pozíciókat vegyenek el a Fidesztől, és a „szabadság rozsdás kapui” megnyíljanak – mondta Gréczy Zsolt (DK), aki az önkormányzati választás tétjéről beszélt napirend előtt. A politikus közölte: támogatják azokat az ellenzéki megállapodásokat, melyek az őszi választáson segíthetnek a Fidesz leváltásában, ezért nagyszerű, hogy a DK, az MSZP, a Momentum, az LMP, és a Jobbik együtt tud működni.

– Matematikailag nehezen értelmezhető, miként tűnt el a Fidesz parlamenti kétharmada az EP-választással – reagált Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki válaszában úgy fogalmazott: az ellenzék valóban ráfordult az önkormányzati választásra, de javaslatok helyett inkább castingolnak. – Önök egymást vagdalják, fúrják a koncért, előválasztás címszó alatt. Ahány nap, annyi árulás, tőrdöfés egymás hátába, és mindeközben össze-vissza hazudoznak. És ha egy hazugság kiderül, arról is hazudnak valami újat – fogalmazott a fideszes képviselő. Dömötör Csaba rámutatott: az EP-választás óta a DK diktálja a tempót, így 13 évvel a szemkilövetések, a megszorítások után a párt ismét Gyurcsány Ferencet ajánlja fel, aki hol családtagok, hogy újságírók képében mutatkozik.

Az államtitkár ugyanakkor leszögezte: a magyarellenes politikának sosem volt többsége, és nem is lesz. Harrach Péter (KDNP) az elmúlt, és az előttünk álló választások kapcsán arról beszélt, melyik politikai erő mit is képvisel. – Az EP választáson a kormánypártok hozták a formájukat, míg az ellenzék megküzdött egymással, és az is kiderült, egyes pártelnökök könnyedén szúrják hátba szövetségeseiket – vélekedett a KDNP-s politikus, aki szerint az önkormányzati választás előtt beindult az ellenzéki pozícióharc, melyben alkalmatlan jelöltek küzdenek meg egymással. – Ha nem lett volna rendszerváltás, ma Gyurcsány Ferencnek hívnák Magyarország miniszterelnökét – reagált Rétvári Bence, aki szerint az ellenzéki pártok széleskörű összefogást szorgalmaznak, melynek gyurcsányi értelmezése: „mindenki a Gyurcsány házaspár alatt”, azaz maguk alá gyűrnek mindenkit.

– Az EP- eredményekből látszik, hogy a kormány nagyon stabil támogatás mellett működhet, míg az ellenzéki szavazók egyértelmű üzenete az ellenzék leváltása volt. A magyar baloldal eredménye, hogy az öt évvel ezelőtti másfélből mostanra alig félmilliós szavazóbázisa lett – fogalmazott Rétvári, aki a főpolgármester-jelöltekről szólva azt hangsúlyozta: a baloldal kifogyott a politikusokból, a jelöltek személye pedig jól mutatja, mennyire független és objektív az újságírás a baloldalon. – Miközben több üzemből magyar dolgozókat rúgnak ki, a kormány nagy számban importál külföldi munkavállalókat – hangoztatta Z. Kárpát Dániel.

A jobbikos országgyűlési képviselő szerint a kabinet gazdaságvédelmi akcióterve nem védi, hanem rosszabb helyzetbe hozza a magyar munkavállalókat, miközben a különböző adókedvezményekkel „egyoldalúan a multikat kényezteti”. Z. Kárpát úgy összegzett: azzal, hogy nem akadályozza meg a kivándorlást, közben pedig tömegesen importál munkaerőt, a kormány népességcserét és „gazdasági hazaárulást” valósít meg. Dömötör Csaba válaszában hangsúlyozta: a kormány 14-ről 4 százalékra csökkentette a munkanélküliséget, 800 ezer új munkahelyet hozott létre, csökkenti a magyar vállalkozások adóterheit, a külföldiek pedig legálisan, átmeneti időre vállalnak munkát Magyarországon. – Ha valaki népességcserét akar, az nem a kormány, hanem az ellenzék, amely a Jobbikkal együtt nem támogatta sem a népszavazást, sem az alaptörvény módosítását; minden egyes brüsszeli migrációs javaslatot viszont igen – hangsúlyozta az államtitkár. Szavai szerint, míg népességcseréről szó sincsen, addig a Jobbik átesett a lélekcserén és mára egyfajta „Gyurcsány light”-tá vált, ezért is hagyják ott tömegével a pártot.

Dömötör megjegyezte ugyanakkor, hogy a Jobbikra a nemzeti oldalon lenne szükség, nem Gyurcsányékén. A párbeszédes Tordai Bence arról értekezett, hogy Karácsony Gergely a napokban 35 fokot mért a metróban, ami szerinte azért volt lehetséges, mert az észtekkel szemben az „orosz barátok” csak klíma nélküli szerelvényeket szállítanak, mivel „Putyint ki kell szolgálni”. – Karácsony Gergely ezért ajánl a budapestieknek egy élő és élhető várost. Budapestnek most csak egy fideszes helytartója van, mivel Tarlós István elveszítette főpolgármester-jellegét – jelentette ki Tordai. Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában kétségbeesett próbálkozásnak nevezte, hogy a Párbeszéd politikusai immár a parlamentet használják kampánycélokra, hogy támogatottságukat növeljék.

– Tavaly azt akarták bebizonyítani, hogy felforrt a Duna vize, most pedig az elviselhetetlen tömegközlekedést hőmérőzik – mondta az államtitkár. Cseresnyés szerint a kormánynak köszönhető, hogy Karácsonyék egyáltalán le tudnak menni a metróba, hiszen az előző kabinettel szemben rengetek pénzt fordítottak felújításra, korszerűsítésre. – A 2010 előtti időszakban a BKV 53 milliárdos veszteséget, míg a főváros 212 milliárdos adósságot halmozott fel, miközben egyetlen érdemi közlekedési beruházás sem valósult meg – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

MTI