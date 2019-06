Kormánybuktatásra játszhat az Országos Bírói Tanács

Elszabadult hajóágyúként rombolja tovább hazánk tekintélyét az Országos Bírói Tanács szóvivője – írja a Tűzfalcsoport.

2019. június 17. 17:54

Vadász Viktorról (képünkön) köztudott, hogy kollégájával, Matusik Tamással angol nyelvű twitter üzenetekben ócsárolják folyamatosan a magyar igazságszolgáltatási rendszert, amellyel a legnagyobb bajuk tulajdonképpen az, hogy nem ők irányítják; hogy nem ők döntik el kiből lesz bíró és bírósági vezető. Ismert az is, hogy az OBT tudva vagy tudatlanul az ellenzék és a magyar kormányra nyomást gyakorolni kívánó külföldi erők kezére játszik.

Jól látszik ez abból, hogy például a tavalyi országgyűlési választás előtt néhány héttel mondta ki az akkor még Hilbert Edit, az OBT soros elnöke vezetése alatt álló Budapest Környéki Törvényszék első fokon, hogy Handó Tünde megsértette a szintén OBT-s, és a 2006-os tevékenysége miatt a Gyurcsány-kormány rendőrterrorjának áldozatai között vérbíróként emlegetett Vasvári Csaba jogait. A nem jogerős döntést aztán az ellenzéki sajtó egy sor kampányszagú, kormányellenes cikkben tárgyalta, azt hangoztatva a választás hajrájában, hogy lám-lám, az OBT-sek példája is azt mutatja, Magyarországon nincs jogállam.

Ismert az is, hogy a CEU körül kialakult botrány idején állt elő az OBT-s Vadász Viktor a magyar igazságszolgáltatás reformját sürgető dolgozatával, amit rövidesen angolul is publikált és terjeszteni kezdett, és tömören arról szólt, hogy minden, ami ma van, azt el kell törölni. Az elképzeléseit a “sorosista” Helsinki Bizottsággal, az Amnesty Internationallal és a Soros-egyetemmel közös, az MTA égisze alatt megrendezett konferencián népszerűsítette.

Köztudott továbbá, hogy az OBT a külföldi támadások miatt végül elhalasztott közigazgatási bírósági rendszer átalakítását is kritizálta olyan befolyásos nemzetközi fórumok képviselői előtt, amint amilyen az ENCJ, az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata.

Az “atombombával” viszont megvárták az EP-választásokat. A fentebb leírtak után ugyanis már aligha lehet véletlen, hogy épp az uniós voksolás előtt néhány héttel döntöttek úgy: az Országgyűléshez fordulnak, és Handó Tünde menesztését követelik. Mivel a testület csonka, tagjainak egy része pedig perben-haragban áll az OBH elnökével, így aligha számíthattak rá, hogy az indítványukat a parlament érdemben tárgyalja majd. A céljuk tehát nyilvánvalóan a botránykeltés volt, ami sikerült is, a lépésük újabb muníciót adott a kormányellenes erőknek a Magyarország elleni támadásokhoz.

Az országgyűlés igazságügyi bizottsága végül azonban mégis úgy döntött, alaposan megvizsgálja az OBT “feljelentését”, majd egy kimerítő indokolással ellátott határozati javaslatot terjesztett a parlament elé, amit az kedden nagy többséggel el is fogadott. A határozat kimondja, hogy az OBT vádjai megalapozatlanok, a tanács eljárása elfogult volt stb.

Ez persze nem változtatta meg az OBT hozzáállását. Sőt! Amikor a bizottság elkészítette a határozati javaslatát, Vadász Viktor valószínűleg dührohamot kapott, és angolul tweettelte: “Teljesen nyilvánvaló most már: Handó Tünde = Fidesz.”

A bejegyzést Vadász néhány óra múlva eltávolította, vélhetően az OBT-ben ülő elvtársai szóltak neki, hogy egy bíró a OBT által állítólag annyira tisztelet törvények szerint nem politizálhat, de még a látszatát is kerülnie kell annak, hogy nem független. Márpedig, amit kiírt, az egész egyszerűen azt jelenti, hogy Vadász Viktor szemében a Fidesz is pária. Ezzel a mondattal nyilvánvalóvá tette tehát, amit eddig csak sejteni lehetett, hogy az OBT célja végeredményben nem csak az igazságszolgáltatási rendszer korrekciója, hanem az is, hogy segítsen megbuktatni a kormányt.

tuzfalcsoport.blogstar.hu