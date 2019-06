Orbán: Harminc év alatt ilyen ízléstelenséget nem hallottam

Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezték a képviselők délután, az azonnali kérdések órájában. Az ülést vezető Latorcai Jánosnak rendszeresen helyre kellett utasítania az ellenzéki felszólalókat, tarthatatlan stílusuk és személyeskedő hangvételük miatt.

2019. június 17. 22:13

Harminc éve teljesítek szolgálatot, de ennél ízléstelenebb hozzászólást még nem hallottam – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Párbeszéd frakcióvezetőjének, aki szerint egyenesen Orbán Viktor okozta a Hableány turistahajó tragédiáját. Szabó Tímea az azonnali kérdések órájában vonta kérdőre a miniszterelnököt, azt állítva, hogy gyilkosság történt a Dunán, amely mögött Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Orbán Ráhel és a kormányfő profitéhsége áll. – A cél, hogy minél nagyobb profit és káosz legyen a Dunán – mondta Szabó Tímea, hozzátéve, hogy a miniszterelnök még együttérzését sem fejezte ki a tragédia után.

A miniszterelnök válaszában azt is mondta, a tragédia az egész országot megrázta. – 498 ember vett részt a Hableány kiemelésében, mindezért köszönet jár nekik, minden tiszteletet megérdemelnek. A hatóságokat minden részletre kiterjedő vizsgálatra utasítottam, és ennek várom az eredményét – szögezte le Orbán.

A felszólalás után Latorcai János figyelmeztette Szabót, amiért a tragédiából saját politikai tőkét akart kovácsolni.

– Önt csak saját hatalmi tébolya vezérli – kezdte felszólalását Jakab Péter, a Jobbik frissen megválasztott frakcióvezetője, aki azt kérdezte Orbán Viktor miniszterelnöktől, „mitől érezte, hogy miniszterelnöki fizetése már nem elég, hanem szüksége van az ország jövedelmére is?” Jakab szerint a kormányfő Mészáros Lőrinc álnéven az ország leggazdagabb embere, aki a multik kedvéért rabszolgává tette a magyarokat – Felcsúton már van stadion, kisvasút, fogadja meg a tanácsomat, ha szeretne jót tenni ezzel a nemzettel, menjen vissza oda, ahonnan jött, higgye el, egy nemzet lenne hálás érte – hangoztatta a jobbikos, akit Latorcai János alelnök rendre utasított elfogadhatatlan stílusa miatt.

Orbán Viktor válaszában rámutatott, Jakab Péter a harmadik jobbikos frakcióvezető, aki minősíthetetlen hangnemben rátámad. – Az előző kettő a választóik akaratából távozott. Ha jól értem, önök harcolni akarnak ellenünk, de még abban is ügyefogyottak, hogy felismerjék, a saját választóikkal harcolnak. Egy év alatt elvesztették a szavazóik kétharmadát, és ezért engem hibáztatnak. Nem lehet, hogy az önök készülékében van a hiba? – kérdezett vissza kormányfő.

Az ülést vezető Latorcai akkor figyelmeztette másodszor Jakab Pétert, amikor a politikus közölte, Orbánnak az ország egy zacskó száraztésztát ér, majd felmutatott egy zacskót, amit odavitt a miniszterelnöknek. Erre Orbán Viktor annyit mondott: Jakab egy olyan párt nevében szólal fel, amely törpepárttá vált, összeállt korábbi fő ellenfelével, az MSZP-vel és a DK-val. – A Jobbik 6,4 százalékot kapott legutóbb, míg a Fidesz-KDNP 53-at. Arra a lovagra emlékeztet engem, aki úgy folytatja a harcot, hogy kezét-lábát vesztette. Nem kellene inkább pihenniük? – tette fel a kérdést a kormányfő.

Orbán Viktor az őt kérdező Harangozó Tamás (MSZP) rokkantnyugdíjasokat érintő kérdésére felidézte: amikor a szocialisták kormányon voltak, segélyt és nem munkát adtak a megváltozott munkaképességűeknek, most pedig aggódnak értük. – Nem áll módomban elfogadni a szocialistáktól bármilyen szociális kioktatást – közölte a kormányfő.

Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője a miniszterelnökhöz intézett azonnali kérdése után az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. június 17-én. MTI/Kovács Tamás

A DK-s Gréczy Zsolt szerint Orbán Viktor elárulta az 56-os forradalmat, 1989 örökségét. Erre a kormányfő azt felelte: nem örül, ha aktuálpolitikai vita zajlik Nagy Imre körül, de Gréczy egy olyan pártban ül, amelynek az elnöke már 30 évvel ezelőtt is elítélte a forradalmat, lovasrohamot vezényelt a magyar állampolgárok ellen, és bevallotta, hogy hazudik éjjel és nappal. – Ön egy olyan pártban ül, amelynek elnöke tönkretette az országot, és magyart magyar ellen uszított – mutatott rá Orbán.

Latorcainak a jobbikos Szilágyi Györgyöt is figyelmeztetnie kellett, sőt, a képviselő kizárását is kezdeményezte, miután a politikus azt mondta, a kormányfő „betegesen ragaszkodik” a luxusutakhoz. Szilágyi azt is szóvá tette, hogy Orbán a pápa csíksomlyói látogatása alatt BL- döntőt nézett Madridban. Erre a kormányfő jelezte, a törvényi előírások szerint a kormányfő és az államfő nem lehet egyszerre ugyanazon a határon túli helyszínen.

Mesterházy Attila (MSZP) a devizahitelesek problémáiról szólva azt mondta, nem igaz a kormány azon állítása, miszerint nincs devizahitelezéssel kapcsolatos gond. Nagy Márton MNB alelnök válaszában leszögezte, a kormány jóvoltából 2014 óta már nincsen devizahitelezés.

Gyurcsány idején privatizálták, majd ismét állami lett A MAHART Passnave Kft. 1994. január elsején alakult meg, mint a MAHART 100 százalékos leányvállalata. A céget a második Gyurcsány-kormány idején, 2008-ban privatizálták, új tulajdonosai a még 1948-ban, a magyar szocializmus megalapozásának időszakában létrehozott Masped Zrt. és az Európa Rendezvényiroda Kft. lettek, előbbi 84 százalékban, utóbbi 16 százalékban gyakorolta a tulajdonosi jogokat. Öt évvel később, immár a második Orbán-kormány regnálása ismét állami kézbe került a személyhajózásra szakosodott társaság többségi tulajdona: méghozzá sajátos tranzakcióval és fizetési teljesítéssel: 2013 októberében a magyar állam a Masped tulajdonrészéből megvásárolt 51 százalékot, majd a vételárat a következő öt esztendő osztalékából fizette ki. A Mahart Passnave-t 2013-ban vásárolta meg a magyar állam számára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Idén márciustól a cég feletti tulajdonosi jogokat az állami Magyar Turisztikai Ügynökség gyakorolja. A Masped megmaradt 33 százalékos üzletrészét, valamint az Európa Rendezvényiroda Kft. 16 százalékát, vagyis összesen a MAHART Passnave 49 százalékát pedig a svájci Viking River Cruises vásárolta meg. A MAHART Passnave Kft. egyik korábbi tulajdonosának, az Európa Rendezvényiroda Kft.-nek a tulajdonosi köre – azaz Ablonczy Péter, Sztankó Attila Gyuláné, Sztankó Attila Gyula és Ablonczyné Markó Judit – megegyezik a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. tulajdonosaival.

