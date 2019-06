Mécs (SZDSZ) - Gyalázatos és elszomorító

A kormánypropagandában nyoma sincs annak, hogy Orbán Viktoron kívül bárki kemény és határozott kijelentéseket tett volna Nagy Imre harminc évvel ezelőtti újratemetésén, ami egyszerű történelemhamisítás – mondta a Klubrádióban Mécs Imre, '56-os halálraítélt. A volt SZDSZ-es politikus szerint a rezsim ferdítései, elhallgatásai ellen a már elhunyt '56-osok becsületének védelme miatt is fel kell lépni.

Elképesztő, ahogy a kormány utólag beállítja a harminc évvel ezelőtt, Nagy Imre újratemetésén történteket, és csak a jelenlegi miniszterelnök, Orbán Viktor szerepét emeli, mintha más nem mondott volna kemény és fontos mondatokat a Hősök terén 200-300 ezer ember előtt rendezett szertartáson.

Rácz Sándor, '56 egyik legkarakteresebb hőse is a leghatározottabban követelte a szovjet csaptok kivonását, Mécs Imre pedig, mint visszaemlékezett, többek közt arról beszélt, hamarosan a Szovjetunió magukra ébredő népei fogják elítélni az '56-os agressziót, ami aztán be is következett, amikor 1992-ben Borisz Jelcin, Oroszország elnöke megkövette a magyar népet a szovjet katonai beavatkozásért.

Ezeknek a gondolatoknak azonban a mai kormányoldali visszatekintésekben nyoma sincs, ami egyszerű történelemhamisítás. Gyalázatos és elszomorító, ahogyan az állam vezetői és a kormánymédia az idei emléknapon viselkedett – fogalmazott. Szerinte a rezsim egyoldalú, torz múltértékelésével szemben épp a már elhunyt '56-osok becsületének védelme miatt is fel kell lépni.

Mécs Imre hozzátette, ráadásul nem csak az akkori ellenzék, hanem az államhatalom, így a honvédség egy részében is megvolt már a jó szándék a kommunista rendszer lebontására.

Más is tiltakozott a kormánypropaganda miatt, mert az elferdíti a 30 évvel ezelőtt történteket. A Nagy Imre Alapítvány vasárnap napközben koszorúzási ünnepséget tartott a mártír kormányfő új helyen felállított szobránál, ahol a politikusok délelőtt koszorúztak. Az ünnepségen beszédet mondott Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája is. „Nagy Imre nevét újra nem kívánják hallani, emlékezetét újra kitörlik a könyvekből, szobrát látni sem akarják” – mondta Jánosi az ATV tudósítása szerint.

Nagy Imre unokája szerint a mostani megemlékezés mintha csak egy mondatról szólna. Ezzel Orbán Viktor beszédére utalt, amit Orbán Nagy újratemetésén mondott 30 éve. Ott hangzott el, hogy az orosz csapatokat haladéktalanul ki kell vonni az országból. Ez az Orbán által mondott mondat, amelyet a kormányzati gépezet a 30. évforduló megemlékezésének alkalmából minden másnál jobban kihangsúlyoz, és így tulajdonképpen Orbán Viktor hősi szobrának felépítésére használják a rendszerváltás 30. évfordulóját.

Harminc évvel ezelőtti újratemetés évfordulójára a kormány bulit szervezett a Hősök terére Ingyenes Szabadságkoncert – 30 Éve Szabadon címmel. Előtte ellenzékiek tüntettek a Hősök terén, azért, hogy kifejezzék nemtetszésüket „az 1989/90-es rendszerváltás immár naponta meghamisított emléke” miatt.

