– Kezdődik az ellenzéki előválasztás második fordulója. Izgul?

– Nemhogy az előválasztás, az őszi önkormányzati választás miatt sem izgulok. Ami az előbbit illeti: sok mindent elárul, hogy az egyik ellenzéki internetes újság a minap azt írta: sunnyogok. Felvetették ugyanis, hogy képzelem, hogy nem indultam az ellenzéki előválasztáson. Ez sok mindent elárul a szellemi színvonalról. Egyébként az előválasztás szimpla agitprop tevékenység, egyszerűen az a célja, hogy megpróbálják átárazni a szereplőket. Ha lenne közös, egységes jelöltjük, semmi szükség nem lenne erre. Amúgy nem írnám le a három résztvevőn kívül induló jelölteket sem, 2006 óta megtanultam becsülni az egy százalékokat.

– Mégis, mit gondol az indulókról?

– Kálmán Olgáról egyszerűen semmi nem jut eszembe. Illetve annyi látszik, hogy még az önkormányzati törvényt sem lapozta át. Ami a momentumos jelöltet illeti, fogalmam sincs, kicsoda, és nem találkoztam olyan emberrel sem, aki ismerné. Annyit tudunk róla, hogy kisvállalkozó, még külsős bizottsági tag sem volt soha sehol. Ugyanakkor nem egy szerény ember, paramétereihez képest elég bátran nevezte agyhalottnak a tőle különbözőképpen gondolkodókat, illetve fantáziátlan ügyintézőnek a Budapesten hatszor polgármesternek választott főpolgármestert. Karácsony Gergelyt ismerem a legjobban. Első ciklusos kerületi polgármester, elvileg képviselő a Fővárosi Közgyűlésben is, ám gyakorlatilag sem a testületi, sem a bizottsági munkában nem vett részt. Zuglóban közben teljes a káosz, májusban még adósságrendezési eljárást is kezdeményezett az önkormányzat ellen egy beszállító, ami példátlan. Annyit tudni még Karácsony Gergelyről, hogy számos párt és koalíció kezdeményezője és szétrobbantója volt. Számos pozícióra bejelentkezett, és nem egy nagy igazmondó. Közben – Kálmán Olgához hasonlóan – olyanokat ígér, amiket nincs jogi lehetősége betartani. Érdekesség még, hogy Gyurcsány Ferenc hol az egekbe emeli, hol megrugdossa.

– Most éppen az utóbbi van soron. Mennyire aggasztó, hogy mintha még mindig a bukott miniszterelnök diktálna az ellenzéki oldalon?

– Az aligha vitatható, hogy a baloldalt néhány éve Gyurcsány Ferenc szedte szét. Ugyancsak tény: a küszöbén állunk annak, hogy megsemmisítse az MSZP-t, és gyakorlatilag már átvette az ellenzék vezetését.

– Visszatérve Karácsonyra: korábban az Állami Számvevőszék figyelmébe ajánlotta az általa vezetett kerület gazdálkodását. Lett ebből valami?

– Nem kezdeményeztem semmilyen eljárást. Annyi történt, hogy amikor megkérdeztek, mi lehet a megoldás, annyit mondtam: a leghelyesebb az lenne, ha az arra hivatott számvevőszék tenne igazságot a zuglói pénzügyekben. Mindenesetre furcsa, hogy Karácsony még azt is letagadta, hogy közérdekű adatokat igényeltek volna tőle kerületi képviselők a kifizetetlen számlákról és adósságokról, és egyszerűen nem hajlandó kiadni ezeket. Maga a jegyző nyilatkozta: lélegeztetőgépen van, működési hitelből él a városrész. Fizetési nehézségek miatt még a TérKöz pályázatainkon elnyert támogatások révén megvalósuló beruházások határidő-hosszabbítását is kérték. Az is furcsa, illetve példátlan, hogy egy polgármester az általa piszkos alku eredményének nevezett szerződést vita nélkül aláírja, majd kijelenti: neki ahhoz semmi köze. Aztán: az ő bizottsága döntött a budapesti patkányirtást végző cégről, a referenciákat is megkapta, igennel szavazott, majd ő támadta meg a nyertes vállalkozást. Épp olyan, mint mikor Demszky a saját ablaka alatt tiltakozott dudaszóval önmaga ellen az utak állapota miatt. Ezek értelmezhetetlen dolgok, sőt az én szememben már jellemhibák. Akármit a politikában sem lehet megcsinálni. Közben megpróbálja magát eladni „ultraintelligens” mama kedvencének, Csepelt meg Budapest északi szektorában keresi, a szobáját „ly”-nal írja. Amúgy Zuglóban öt év alatt nem történt semmi előrelépés. Ebből is látszik: ez az előválasztás nem egy komoly dolog, bár mindent megtesznek, hogy magasztalják.

– Nézzünk egy konkrét javaslatot! Az MSZP-s Horváth Csaba korábban ingyenes tömegközlekedést ígért, Karácsony „csak” jelentősen csökkentené a tarifákat. Lehetséges opció?

– Hasonló a helyzet az egészségügy területén, ahol úgy állítják be, mintha Budapest-specifikus lenne a kórházak állami átvétele. Csakhogy bármit is mondanak az ellenzékijelölt-jelöltek, a visszavételhez törvénymódosítás kellene. Kétségesnek tartom, hogy ezt a parlamenti képviselettel sem bíró Momentum, a nullaszázalékos Karácsony-párt vagy akár a DK meg tudná oldani. A közlekedésben kilenc év alatt nem emeltünk tarifát, és továbbra sem várható díjemelés. Ami a konkrét felvetést illeti: Karácsony politológus, ez meg matematika. Nincs semmi jogi alapja az ígérgetéseknek.

– Elkeseríti, hogy ilyen nívótlan az ellenzéki felhozatal?

– A jelenlegi ellenzéknek mindig is fájt, hogy elveszítették Budapestet. A Fideszt lehet kritizálni, lehet hibákat találni a kormány munkájában, nekem is vannak vitáim velük, ám az bizonyos, hogy az illegális migráció, a nemzetállamiság, az európai keresztény kultúra és a családpolitika ügyét jól képviselik, illetve kezelik. Mit tud felmutatni ezzel szemben az ellenzék, mármint a handabandázáson és a tévészékházban is bemutatott cirkuszi jeleneteken kívül? Milyen személyiségei vannak? Karizmatikus politikusuk például Gyurcsány Ferencen kívül nemigen van. És hiába beszélnek róla, októberben nem Orbán Viktort kell legyőzniük, hanem engem. A miniszterelnök amúgy a politikai szövetségesem, és nem a bensőséges barátom, még csak azt sem lehetne mondani, hogy mindenben egyetértenénk. Az ellenzéki jelöltek „önállóságáról” elég annyit észrevenni, hogy Kálmán Olgát simán letiltotta egy nyilatkozatról Gyurcsány egyik beosztottja, Karácsony pedig száz százalékban bízik abban a Gyurcsányban, aki épp most takarította fel vele a mosdót. Rólam nehéz hasonlókat elmondani. Megjegyzem, az előválasztáson részt vevők programjának egy része vagy folyamatban van, vagy megvalósíthatatlan. Igyekeznek demokratikus vívmánynak beállítani az egészet, csakhogy attól még nem az. Nekem az előválasztással kapcsolatban a huszonegy is páros. A választópolgárok pedig nem hülyék, hogy ne látnának át a szitán.

– Utalás szintjén szóba került a parkolási helyzet. Hogy áll az ön által felvetett egységesítési javaslat?

– A világ butasága a szöveg, miszerint „Orbánt kiszolgálja Tarlós”. Az ellenzék nyilván minden erejével minél közelebb igyekszik tolni a miniszterelnökhöz. Miniszterelnök úrral például ebben a kérdésben is komoly vitáink vannak. Ugyanakkor ne legyenek kétségeink: az előválasztás résztvevői valamennyien jobban, következetesebben kiszolgálnák Gyurcsányt, mint én a kormányfőt. Azon azért csodálkozom, hogy Karácsony olyan ügyek élére szeret állni, amiket korábban maga rontott el. Ha az általa parkolási maffiának nevezett jelenséget valóban fel akarja számolni, miért írta alá lehajtott fejjel a már említett szerződést? Elmehetett volna a baráti sajtójához, felfüggeszthette volna a döntést, tehetett volna jogi lépéseket, mégsem csinált semmit. Ha pedig annyira szeretné most fővárosi szintre emelni a parkoltatást, miért nem állt mellém, amikor ezzel próbálkoztam? Ezzel szemben 2017 őszén még felháborodott levélben követelte tőlünk az üzemeltetési jogosítványt a XIV. kerület számára. Máig őrizzük az írást.

– Ha az egységesítést nem is, többek között a budapesti közfejlesztési tanács létrehozását sikerült kiharcolnia a miniszterelnöknél. Mivel foglalkozik mostanában a testület? Milyen fejlesztések következnek?

– Azért érdemes arra is pár szót szentelni, amit eddig sikerült elérni. Például az Alstom- és egyéb metrószerződések módosítását, amivel sok milliárd forintot szereztünk vissza a városnak. Felújítottuk az egészen képtelen állapotban ránk hagyott 3-as metrószerelvényeket is, és immár a második szakaszában jár a pályafelújítás. Meghosszabbítottuk és felújítottuk az 1-es és a 3-as villamost, Budapestet csaknem száz százalékban csatornáztuk. Megjegyzem, 2002 és 2010 között egy méter csatornát nem épített a főváros. Megcsináltuk a budai fonódót, minden gáncsoskodás, vádaskodás és hátráltatás ellenére a Római-parton épül a pünkösdfürdői magasítás, illetve az Aranyhegyi-árok több mint két kilométer hosszú védműve. A BKV járműállományának nagy részét, több mint ezer buszt lecseréltünk. Visszaszereztük a vízműveket, rendbe tettük a Széll Kálmán teret, épül az állatkert, a Pannon Park, a Biodóm. Felújítottuk a Margitszigetet, nemzetközi szintű fürdőrekonstrukciók valósultak meg. Új szmogrendeletet is alkottunk, befejezés előtt áll a tízezer fa ültetését célzó program – épp Zuglóban a helyi önkormányzatnál is többet ültettünk. Jelentős kerékpáros-fejlesztések történtek az érintettek elismerésével, elfogadtuk az új, hosszú távú mobilitási tervet, és a napokban adjuk át a III. kerületben a Holdudvart, a XXII. kerületben pedig a Duna-parti sétányt. Visszaszereztük, sőt növeltük a kulturális taopénzeket, mi is osztjuk el a forrást a színházak között. A rakpartok tervezése folyik, koncepció készült a barnaövezetek újrahasznosítására. És hiába próbálják meg kicsinyíteni, az említett, a Podmaniczky-féle közmunkák tanácsa mintájára létrejött közfejlesztési tanács megalakítása is nagyon komoly vívmány.

– Az ellenzék szerint annyi történt, hogy a kormány vette át a teljes irányítást.

– Ez nem igaz. Ugyanolyan szavazatom van, mint a miniszterelnöknek, a távlati fejlesztések tekintetében pedig vétójogom. A testület által eddig elfogadott terveket ráadásul a kormány kivétel nélkül jóváhagyta. Annyira „tettük tönkre” a várost, hogy idén tavasszal félmillió szavazat alapján Brüsszelből olyan elismerés érkezett, amely szerint Euró­pa legjobb úti célja Budapest. Nem a Lendvay utcából vagy Óbudáról jött a dicséret, ami egyébként teljesen nevetségessé teszi a Karácsony szájából két nappal korábban érkezett „tréfát” a főváros állítólagos tönkretételéről. A belga fővárosban aligha elfogultak Magyarország iránt. Miért is kellene lecserélni akkor ezt a városvezetést? Ami a jövőt illeti: hamarosan indul a Lánchíd és környezete felújítása, folytatódnak a járműcserék, Aquincumnál híd épül, lesz új reptéri út. Heteken belül kezdődik a Blaha Lujza és a Széna tér felújítása, új hajléktalanügyi koncepciónk van, folytatódnak a kerékpáros-fejlesztések. Ahogy természetesen a parkolási rendszer egységesíté­-séért is folytatódik a küzdelem. Az előválasztás pedig nem az én mérkőzésem, annak ellenére sem, hogy velem többet foglalkoznak, mint egymással.

Fotó: MH - Bodnár Patrícia