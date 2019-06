Az EU-nak az eddigi sikertelenség helyett a siker irányába kell haladnia

Az Európai Unió (EU) következő ötéves stratégiája és a személyi kérdések ügyében is olyan döntéseket kell hozni, hogy az EU az eddigi sikertelenség helyett a siker irányába haladjon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.

A családok költségvetésének nevezte a jövő évit a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a 2020-as költségvetési évben a családok támogatása nő a legnagyobb mértékben. A kormány 2010 óta megduplázta a családtámogatásra fordított összeget, amely Európában itt a legmagasabb, a jövő évi büdzsében pedig több mint 2200 milliárd forint áll rendelkezésre a családok támogatására - közölte.

Hozzátette, a költségvetési módosító indítványokról jövő szerdán dönt a kormány.

A miniszter arról is beszélt, a magyar gazdaságban még semmilyen jele nincs az európai és a globális növekedés lassulásának, és azért fogadták el a gazdaságvédelmi akciótervet, hogy a magyar gazdaság bővülését továbbra is hasonló mértékben fenn lehessen tartani, illetve legalább 2 százalékkal meghaladja az európai uniós átlagot.

Megerősítette, hogy idén is 4 százalék fölötti növekedés várható, tovább csökken az államadósság, az államháztartási hiányt pedig 1 százalékra tervezik. Úgy fogalmazott, a gazdaság növekedésének szilárd a bázisa.

Gulyás Gergely tájékoztatott továbbá arról, hogy a kormány pluszforrásokat biztosít - felső korlát nélkül - szúnyogirtásra, miután a szúnyoginvázió mértéke sok településen aggasztó. Így a következő hetekben minden eddiginél több szúnyogirtás lesz országszerte.

Az M0-s autóút nyugati szektorát firtató kérdésre a Miniszterelnökség vezetője azt közölte: a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. politikai döntés nélkül tett közzé egy tervet, így annak nincs jogalapja. Nincs döntés az M0-s befejezésének nyomvonaláról - jelentette ki.

Az egészségügyi bérrendezéssel kapcsolatban a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az egészségügyi szakdolgozókkal kötött megállapodásban szereplő 8 százalékos béremelést november 1-jéről előrehozták július 1-jére, a következő három évben pedig további 64 százalékos emelés lesz.

A tárcavezető kérdésre arról is beszélt, nem tudja megígérni, hogy ebben a ciklusban egy számjegyű lesz a személyi jövedelemadó.

A DK listájáról EP-mandátumot szerző Dobrev Klára Judith Sargentini leköszönő EP-képviselőt dicsérő nyilatkozatát a politikus úgy kommentálta: a DK a legszélsőségesebb párt a magyar politikában, és ezt az extrémizmust támasztja alá Dobrev Klára nyilatkozata is.

Azzal kapcsolatban, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő aláírásgyűjtése során külföldi kézbe kerülhettek magyar állampolgárok adatai, Gulyás Gergely azt mondta: arra kérik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, hogy a lehető legalaposabb vizsgálatot folytassa le az ügyben.

Kálmán Olga független, a DK által támogatott főpolgármester-jelöltnek azt az ígéretét, miszerint a 18 év alattiaknak ingyenessé tenné a budapesti tömegközlekedést, a miniszter úgy kommentálta: Kálmán Olga már csak egy lépésre van az MSZP-s Horváth Csabától, aki teljesen ingyenes tömegközlekedést ígért. Úgy fogalmazott, az ellenzék főpolgármester-jelöltjének keresése leginkább egy roncsderbire emlékezteti.

Azt is mondta, hogy a jelenleg hivatalban lévő kormánynál a legtöbbet Tarlós István főpolgármester tudja elérni, azok a jelöltek pedig, akik Budapest vezetésében a kormánnyal szembeni harc lehetőségét látják, biztosan kevesebbet tudnának elérni, mint Tarlós István.

Oktatási kérdésre válaszolva közölte, továbbra is az a kormány célja, hogy 2020. szeptember 1-jén bevezessék az új Nemzeti alaptantervet.

Tudatta továbbá, hogy várhatóan már idén megkezdődik a HPV elleni védőoltás kiterjesztése a hetedik osztályos fiúkra is.

Egy másik felvetésre Gulyás Gergely elmondta, a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium budai Várba költözését a ciklus végére tartja reálisnak.

Szintén kérdésre lehetségesnek nevezte, hogy az idei infláció a tervezett 2,7 százaléknál magasabb lesz.

A Magyar Tudományos Akadémiáról (MTA) folytatott tárgyalásokról kiszivárgott hangfelvétellel kapcsolatban azt közölte: a kormány megállapodott az MTA-val, hogy a kutatóintézetek maradnak az intézményben, azonban "az elnök nem tartotta magát" a megállapodáshoz, illetve "nem szerzett többséget ehhez", ezért a törvényben már nem ez szerepel. A miniszter kifogásolta, hogy egy ilyen hangfelvétel kiszivároghatott. Eddig is közfeladatot látott el a kutatóhálózat, és ez a jövőben is így lesz, a tudomány képviselete pedig a kutatás irányításában ezt követően is biztosított lesz - mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy javaslatot tesznek a fesztiválozók adatainak gyűjtésére, azt közölte: a kiemelt rendezvényeket szervezők keresték meg a kormányt, az ő igényüknek tesznek eleget, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal lehessen megrendezni ezeket az eseményeket.

Arra a kérdésre, hogy mit tudnak tenni a Wizz Air szerdán törölt Brüsszel-Budapest járata ügyében, azt felelte: fogyasztóvédelmi eljárást indítanak, és ennek keretében a lehető legszigorúbb bírság kiszabását javasolják a hatóságoknak, ahogyan azt korábbi hasonló esetekben is tették.

Közölte továbbá: Trócsányi László igazságügyi miniszter megbízatása június 30-án szűnik meg, és a miniszterelnök dönti el, hogy a "sok kiváló jelölt közül" ki lesz az utóda.

Arról, hogy a Nyugati és a Keleti pályaudvaron bezártak a kormányablakok, azt mondta: bár valóban vannak létszámgondok, az említett kormányablakok bezárásának oka, hogy nyáron - amikor a forgalom kisebb - a hűtés-fűtés rendszerét szerelik.

Arra a felvetésre, hogy Szita Károly kaposvári polgármester állítólag ügynök volt, a miniszter úgy reagált: nem látott olyan dokumentumokat, amelyek azt támasztották volna alá, hogy Szita Károly bárkinek a jelentéseivel ártott.

Gulyás Gergely a stratégiát illetően kiemelte: Magyarország világossá tette, hogy a tagállami gazdaságpolitikának komoly teret kell hagyni, továbbá az EU-nak egyértelműen ki kell mondania, hogy van egy meghatározó kultúra, a keresztény kultúra. Fontos, hogy az EU védje meg az üldözött keresztény közösségeket, és Magyarország e tekintetben is próbál példamutató tevékenységet folytatni - tette hozzá.

Közölte: az is lényeges, hogy az EU a következő ötéves időszakban nyissa meg a nyugat-balkáni országok előtt a csatlakozás perspektíváját, mert több ország sokat tett azért, hogy az uniós csatlakozási tárgyalások előbbre haladjanak, de úgy tűnik, az EU nem áll készen új tagállamok felvételére.

A miniszter kitért arra, hogy a klímastratégia is az EU-csúcs napirendjén lesz, és Magyarország példamutató eredményeket tud felmutatni. Ezen a területen is közös álláspontot alakítanak ki a visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia), erről a mai csúcs előtt egyeztetnek a kormányfők - tette hozzá.

Megjegyezte: ma a párizsi klímacélok teljesítése is lehetetlen atomenergia nélkül.

A személyi kérdésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: a visegrádi országok egyeztettek és közös álláspontot képviselnek a csütörtökön kezdődő uniós csúcson.

Valamennyi visegrádi ország egyetért abban, hogy nem támogatják a Spiztenkandidat-(csúcsjelölti) rendszert, valamint nem támogatják Manfred Weber megválasztását az Európai Bizottság élére - közölte.

A miniszter szerint a Spiztenkandidat-rendszer ellentétes a lisszaboni szerződéssel és a közösségi joggal, téves átengedni a pártcsaládoknak ezt a fontos döntést.

Manfred Weber pedig világossá tette, hogy nem tart igényt annak a pártnak a támogatására, amelynek a legnagyobb bizalmat szavazták meg a magyarok az európai parlamenti (EP-) választáson - emlékeztetett. Hozzátette: egyébként is olyan vezetőkre van szükség, akik egyetlen tagállamot sem támadtak meg az elmúlt években.

Gulyás Gergely kiemelte: a V4-nek nincs kimondottan egy jelöltje az uniós intézmények élére, de többet is elfogadhatónak tart. Fontos, hogy jelentős intézményvezetői tapasztalattal rendelkező és nyílt konfliktust egyetlen tagállammal sem vállaló vezetők álljanak az uniós intézmények élén - magyarázta.

Kérdésre válaszolva Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyalóról azt mondta: ő azok közé tartozik, akiket tudnának támogatni.

Arról is beszélt, hogy addig van értelme a Fidesznek az Európai Néppártban (EPP) maradnia, amíg úgy érzi, hogy segíthet a pártcsaládnak. Nem a Fidesz szorul segítségre, hanem az EPP, ezt mutatják a legutóbbi EP-választáson a Fidesz, illetve az EPP által elért eredmények. A Fidesz örülne, ha tapasztalatait megoszthatná a néppárttal, hogy az saját értékeit megőrizni képes, a jövőről világos elképzelésekkel rendelkező pártcsalád legyen - mutatott rá.

Az úzvölgyi katonatemetőben történteket a miniszter tűrhetetlennek, elfogadhatatlannak nevezte, hangsúlyozva, a román hatóságoktól azt várják, hogy a jövőben szavatolják a temetők békéjét és biztonságát. Az pedig nem a magyar diplomácia kudarca, hogy bár a magyar külügyminiszter berendelte, a budapesti román nagykövet nem jelent meg a Külügyminisztériumban, hanem egy másik ország kulturálatlansága.

Nikola Gruevszki ügyéről Gulyás Gergely azt mondta: semmilyen szerződéses jogviszonyban nem állnak a volt macedón miniszterelnökkel, őt olyan mértékben segítik a hatóságok, mint minden hasonló menekültstátusban lévő embert. Azt mondta, nincs információja arról, hogy a hatóságok által megadott menekültstátusában bármi változás lenne, a kiadatási kérelemről pedig a bíróság dönt.

Arra a kérdésre, hogy még jelentős számú pénzintézeti ügyfél esetében nem történt meg a szükséges azonosítás, a miniszter úgy reagált: ha szükséges határidő-módosítás, akkor a kormány azt várja a bankoktól, hogy ezt kezdeményezzék. Ehhez rendeletmódosításra lenne szükség - tette hozzá.

