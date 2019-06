Dr. ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP): - Képviselőtársaim! Amikor a Magyar Honvédség szerepéről beszélünk, akkor érdemes azért visszamenni az elmúlt 20, de talán 30 évvel ezelőtti állapotokra is, hogy milyen honvédelemmel rendelkezett Magyarország, mondjuk, a rendszerváltozás előtt. Nyilvánvaló volt, hogy ebben az időszakban a Magyar Néphadsereg, mert akkor ez volt a neve, reputációja, megítélése elég negatív volt a közvéleményben. Ennek az volt az alapvető oka, hogy kevés pénz jutott a honvédelemre, másrészt azt a kevés pénzt is céltalanul, szervezetlenül használták fel. A túl hosszú és célszerűtlen kötelező sorkatonai szolgálat is a szervezetlenséggel együtt járó szinonima volt.

- A rendszerváltás után ez a helyzet a Magyar Honvédség megalakulásával némileg változott. Változott, de nem biztos, hogy jó irányba, mert sokszor elmaradt a politikai irányítás, vagy annak a dilettánsabb változata valósult meg. Jelentős érdemi helyzetváltozás a NATO-csatlakozással következett be, amikor a külkapcsolati tényezőkön keresztül a nemzeti kötelezettségek teljesítése számonkérhetővé vált a szövetségi rendszeren belül, és sikerült megfelelő forrásokat is bevonni ebbe a rendszerbe, de ezzel együtt a Gyurcsány-időszakban a források csökkentése volt jellemző a honvédelem területén. (Arató Gergely: Fontosabb volt a kórház meg az iskola…) Ma a geopolitikai és az európai politikai helyzet új tényezői, a migráció, valamint a közelünkben lévő háborús helyzet előtérbe helyezte a honvédség technikai és emberi erőforrásai fejlesztésének szükségességét. Ehhez persze szükséges volt az is, hogy a NATO vezetése - helyesebben: a vezetést meghatározó Egyesült Államok - a sarkára álljon és elmondja, hogy teljesíteni kell minden NATO-tagállamnak azt a kötelezettségét, hogy a GDP 2 százalékát a honvédelemre, a haderőfejlesztésre kell fordítani! Hozzá kell tennem: Magyarország e tekintetben már jóval előrébb tartott, mert már 2016-ban döntött arról, hogy a következő évek költségvetésében a GDP 2 százalékát használja fel honvédelmi célra.

- Képviselőtársaim! A ma előttünk lévő, illetve a következő napokban megvitatandó költségvetési törvény is tartalmazza ezt az irányt. Ennek köszönhetően mintegy 600 milliárd forintból tud gazdálkodni a Magyar Honvédség, amely képes lesz megfelelő haderőnemi fejlesztésekre is! De hozzá kell tennem azt is, hogy ennek a társadalmi megalapozottsága megtörtént. Olyan értelemben történt meg, hogy a nemzeti konzultáción, valamint a népszavazáson keresztül a magyar nép kifejtette és kifejezte azt az erős elkötelezettségét: szükségesnek látja, és egyértelműsítette, hogy a biztonság számára megkerülhetetlen dolog, ez a legfontosabb politikai tartalmú eleme a magyar közvéleménynek. A biztonság, amely megvédi hazánk területét, megvédi hazánk népességének összetételét; a biztonság, amely megvédi a polgárok életét és javait. Az ehhez szükséges fejlesztési pénzek rendelkezésre fognak állni! Az elmúlt évtizedek folyamán a Honvédség humán erőforrásának, azaz emberi erőforrásának a javadalmazása jelentősen, 50 százalékkal nőtt, és az említett. több mint 600 milliárd forintos keretből jelentős haderőnemi fejlesztésekre, a légierő, a tüzérség és a harckocsiállomány fejlesztésére is fog jutni.

- Hogy miért kell nekünk ezzel foglalkoznunk és mi ennek a kereszténydemokrata kapcsolata? Az biztos, hogy ahol születtünk, az is a teremtő Isten tervének a része. A két legfőbb alapvető közösség a haza és a család. Jóérzésű ember ezt a kettőt nem tagadja meg és nem árulja el, ezért van szükségünk erős és hathatós honvédelemre! (Taps a kormánypártok soraiban.)

DR. VARGA LÁSZLÓ, (MSZP): - Képviselőtársaim! Nem először hívom fel a figyelmet itt az Országgyűlésben arra a tűrhetetlen helyzetre, ahogy a kormány egyik stratégiai partnere, a Suzuki bán imiként bánik itt Magyarországon a magyar munkavállalók tömegeivel, lábbal tiporja a munkavállalói és szakszervezeti jogokat! Láthattuk persze azt isnéhány hete, hogy Szijjártó Pétert ez nem zavarja, hiszen ő egy japán befektetői ebéden méltatta ezt a céget, az önök stratégiai partnerét, a magyarországi szerepvállalásukat. Hallhattunk persze már több ilyen botrányos ügyről az elmúlt időszakban, ami ezzel a céggel kapcsolatos. Hallhattuk azt, hogy kirúgtak a sajtóhírek szerint egy olyan munkavállalót, aki érdekképviseletet, szakszervezetet szervezett volna a cégnél. Nem is olyan régen volt hír az is,hogy nem engedték be egy szakszervezeti szövetség delegációját azért, hogy találkozhassanak a cégnél dolgozó tagjaikkal. Megjegyzem: mind a kettő alapvető munkavállalói jogot sért és felháborító, önök mégsem tettek semmit egyik ügyben sem!

- Képviselőtársaim! Újabb megdöbbentő ügy is történt Esztergomban a Suzuki gyárban! A Vasas Szakszervezeti Szövetségbe tartozó egyik autóipari szakszervezet közleménye alapján jelent meg két napja egy internetes portálon az a hír, amely egészen megdöbbentő minden magyar munkavállaló számára. Szerda éjfélkor az országos tiszti főorvos elrendelte a harmadfokú hőségriadót, s nyilván az óriási hőség kapcsán kötelezettségei vannak minden cégnek. Az óriási hőség ellenére ez a cég Esztergomban a Szakszervezeti Szövetség szerint figyelmen kívül hagyta a munkahelyek hőmérsékletére vonatkozó rendeletet, amely kimondja, hogy a munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. A munkavédelemről szóló törvény egyébként előírja azt is, hogy óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi hőmérséklet zárt térben meghaladja a 24 fokot. A 24 fok feletti hőhatással járó munkahelyeken biztosítani kell, hogy a munkavállalók fokozatosan hozzászokjanak a meleghez, 24 fok felett a munkavállalók igénye szerint, de legalább félóránként 14-16 fokos védőitalt ‑ vizet vagy egyéb alkoholmentes italt ‑ kell biztosítani. Ehhez képest a szakszervezet szerint voltak olyan munkahelyek a gyárban, ahol a 33 fokot (!) is meghaladta a hőmérséklet. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségek betartása, azt gondolom, nem is pénz kérdése, hanem inkább odafigyelés, emberség kell ehhez; ezt mondja a szakszervezet közleménye is. A víz, amit biztosítottak, rossz ízű volt, az előírt hőségszüneteket nem voltak képesek betartani, a soron dolgozók számára legalább palackban eljuttathattak volna megfelelő minőségű vizet egy ilyen döbbenetes napon, amikor ekkora hőség volt. Nyilvánvalóan elfogadhatatlan és döbbenetes az a helyzet, hogy a hőmérsékletre és a munkavédelmi intézkedésekre vonatkozó előírásokat nem tartották be, intézkedéseknek se híre, se hamva!

- Újabb döbbenetes, botrányos esemény történt tehát! Amikor megjelenik egy ilyen cikk az a kérdés: hol van a kormány? Hol van Varga Mihály, hol van Szijjártó Péter? Két napja jelent meg ez a cikk, senki nem cáfolta, senki nem lépett a konkrét ügyben, hallgatnak! De nem véletlen ez a helyzet, hiszen önök a sztrájkjog szűkítésével, gyakorlatilag megszüntetésével, a munka törvénykönyvének a munkavállalók kárára való átalakításával és a rabszolgatörvény elfogadtatásával megágyaztak a multik kizsákmányolásának Magyarországon! Önök készítették elő a terepet, pedig önök rakták azt óriásplakátra, hogy ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a törvényeinket. Ezek a multik viszont még ezeket a megnyirbált, a munkavállalók kárára megváltoztatott törvényeket sem tartják tiszteletben! 2010 előtt rendezett munkaügyi kapcsolatok kellettek ahhoz, hogy állami támogatást kapjon bármilyen cég. Nagyon kíváncsi lennék ezekre a kapcsolatokra, bár láthatjuk a sajtóhírekből ,hogy milyen állami támogatásokat kapott ez a cég az elmúlt időszakban önöktől.

- Elég volt ebből! Válaszolják meg végre ezeket a kérdéseket, álljanak a munkavállalók pártjára, álljanak a munkavállalók mellé a kizsákmányolókkal szembeni küzdelmükben! (Taps az MSZP és az LMP soraiban.)

BODÓ SÁNDOR, (Pénzügyminisztérium államtitkára): - Képviselő úr a felszólalásában ismét párhuzamot vont a munka törvénykönyve 2018-as módosítása és a Suzuki esztergomi gyárában történt tavaszi események között. Ezzel kapcsolatosan azt tudom önnek mondani, hogy a Suzuki volt az első cég, amely a rendkívüli munkaidő megemelésének a lehetőségével nem kívánt élni, és ezt elsőként ki is jelentette. Tehát az a hangulatkeltés, amit ön korábban ebben a témában megkezdett, most fokozódik! Arra a konkrét mondására pedig, hogy egyébként a víz sem jó ízű, nehéz mit mondani itt a parlamenti kapcsolatrendszerben! (Németh Szilárd István: Meg a szőlő is savanyú!)

- Képviselő úr! A szakszervezetek alakulása és megszűnése egyébként folyamatosan zajló dinamikus esemény, ezt nyilván ön is tudja. Adott pillanatban a cég dolgozói késztetést éreznek arra, hogy szakszervezetet alakítsanakés esetenként, ha mondjuk, megvalósul az a cél, amiért küzdöttek, ha pedig ez megszűnik vagy okafogyottá válik, abban esetleg a szakszervezeti tagok passzivitása is jelen lehet.Tehát a szakszervezetek alakulása, illetve működése nyilvánvalóan egy cég belső ügye, illetve az azon belül dolgozók belső ügye! Hazánkban nyilván jogszabályok alakítják azt a környezetet, ami ennek a működését biztosítja. Magyarországon tehát a szabályok abszolút lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállalók szakszervezetet alakíthassanak természetes módon, ennek megvan az eljárás szerinti rendje, és maga az Alaptörvény is a szakszervezetek és más érdekképviseleti szervezetek működéséről nyilatkozik. A munka törvénykönyve ezzel összhangban a munkajogon belül szabályozza a szervezkedési jogra vonatkozó garanciákat. A munkavállalók tehát jogosultak a munkáltatónál szakszervezetek alakítására, a munkavállalóknak, a munkáltatóknak joga tehát, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek. A munka törvénykönyve egyértelműen kimondja, hogy a szakszervezethez való tartozás vagy abban valamiféle tisztségviselés miatt tilos a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni! Amennyiben ez esetleg mégis megtörténhet, megvan az a jogi garancia, amivel a sérelmet vagy vélt sérelmet elszenvedő élhet, és ebben az esetben nyilván ezt az utat kell járnia.

- Képviselő Úr! A munkabéke fenntartása érdekében a törvény tehát ‑ ahogy említettem ‑ szabályozza a szakszervezet működését, üzemi tanács működését, a kapcsolattartás rendszerét. A kormány egyedi intézkedésekkel nyilván nem avatkozhat és nem is avatkozik ezeknek a folyamatoknak a rendszerébe! A kormány ‑ ahogy feladata is ‑ biztosítja azokat a jogszabályi garanciákat, amelyek értelmében a munkavállóknak joguk van az érdekeik előmozdítása érdekében szakszervezetet alakítani és az általuk választott szakszervezetbe szabadon belépni. A jogok bárminemű sérelme esetén pedig a jogszabályok szintén tartalmazzák azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyekkel lehet élni!

- A stratégiai partnerségről amit említett, még néhány gondolat. A stratégiai partnerség lényege, hogy a megállapodások tulajdonképpen szándéknyilatkozatok, amelyek egyik fél részéről sem jelentenek konkrét kötelezettségvállalást, a megállapodások tehát nem tartalmaznak olyan kitételt, amely bármiféle gazdasági vagy más előnyhöz juttatná a megállapodást aláíró nagyvállalatot. Ezekre a vállalatokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak ‑ munkajogi szabályok is ‑, mint az összes többi cégre. Ebbe a stratégiai partnerségbe, kétségtelen tény, hogy a Magyar Suzuki is beletartozik. A társaság működésével hozzájárul egyébként a foglalkoztatás növeléséhez, a gazdaság növekedéséhez, ez szintén ténykérdés.

- A hőségriadóval kapcsolatosan pedig: valóban, az elmúlt napok időjárása okoz kellemetlen perceket, órákat, napokat mindegyik munkahelyen. Nyilván a zárt térben dolgozóknak ez fokozott erőpróba. A szélsőséges időjárási körülmények évről évre jelentkeznek, erre nyilván az illetékes szervek felhívják a munkaadók és a munkavállalók figyelmét is. A Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztályára június 14-én érkezett bejelentés a Magyar Suzukitól nyilván ezeket a panaszokat tartalmazza, ezeket intézkedések végett továbbítottuk a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz, és a vizsgálat még jelenleg is folyamatban van. Remélem, megnyugtató eredménnyel zárul, és ami még fontosabb, a munkavédelmi szabályok teljes betartásáról fog majd tájékoztatást adni. Amennyiben nem, akkor pedig a szükséges intézkedéseket tartalmazza. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Dr. OLÁH LAJOS, (DK): - Képviselútársaim! Erzsébet- és Terézváros országgyűlési képviselőjeként évek óta hallom, hogy mit tesznek önök ezzel a várossal. Ahelyett, hogy Budapest fejlődne vagy felzárkózna az európai nagyvárosokhoz, már azon is izgulnunk kell, hogy elviszik‑e majd a szemetünket. Ahelyett, hogy azt látnánk, hogy egyre több a zöldfelület a városban, hogy egy ilyen forró nyár is könnyen átvészelhető legyen, önök azt a kevés fát is kivágják, és arra a kevés zöldfelületre is inkább térkövet tesznek, ami van. Önöket soha, egyetlen pillanatra sem érdekelte ez a város, csak saját érdekeik! Azért ültették Tarlós Istvánt a főpolgármesteri székbe, hogy minden pontosan úgy történjen, ahogy önök ezt akarják!

- Új, légkondicionált metró a budapestieknek? Ugyan! Inkább felújítják az 50 éves metrókocsikat az oroszokkal az új áráért. Több zöldfelület? Ugyan! Inkább térkő, ezért lehet uniós pénzt kapni. Átlátható és tisztes parkolási rendszer? Dehogy! Sokkal jövedelmezőbb ellopni a parkolási pénzeket. (Cseresnyés Péter: Karácsony Gergely!) Közben pedig a milliárdos Fidesz markába került minden ellopható vagy felvásárolható ingatlan: kastélyok, villák vagy az Orbán család leendő szállodái! Látjuk, hogyan vették be Budapestet, hogyan ültetnek egy olyan bábot a főpolgármesteri székbe, akit madzagon lehet rángatni. Eddig ezt büntetlenül megtehették, most viszont fordul a kocka: Budapest felébredt, és ősszel ki fogja vetni magából Tarlós Istvánt! A DK egy olyan főpolgármester-jelöltet állított a budapestieknek, aki véletlenül sem keverhető össze a csendben bólogató Tarlóssal! Idézzék csak fel magukban, hogy hányszor készültek összeszorult gyomorral arra, hogy bemenjenek az Egyenes beszédbe Kálmán Olgához. Esetleg kérdezzék meg a miniszterelnöktől, hogy pontosan hány éven át volt képtelen összeszedni a bátorságot ahhoz, hogy bemenjen és tíz percet beszélgessen Olgával? Azért mondom ezeket önöknek, mert ősztől nem fognak tudni elfutni Kálmán Olga elől, aki akkor már remélhetőleg a budapestiek hangjaként szállhat szembe önökkel ezért a városért. Ősztől vége lesz annak, hogy Budapestnek a kormány diktál! Ha a budapestiek úgy döntenek az előválasztáson, hogy Kálmán Olgának szavaznak bizalmat, akkor már csak egy lépésre leszünk attól, hogy nem számít majd, milyen gyáva a miniszterelnökük, kutya kötelessége lesz leülni és Budapestről tárgyalni! A budapestieket többé nem lehet majd semmibe venni...(Németh Szilárd István: Ki lesz? Karácsony vagy Kálmán Olga?)... a budapesti gondokat pedig nem lehet majd többé levegőnek nézni, amelyeket jelentős részben pedig éppen önök okoztak. Nem lesz több diktátum, utasítás, zsarolás, hogy a főváros mit tehet és mit nem tehet! A budapestiek meg fogják találni a hangjukat az előválasztáson, és akkor hiába mutogatnak majd az összecsalt kétharmadukra, mert akkor a demokratikusan megválasztott főpolgármesterrel fognak szemben állni! A fő ok, amiért a DK Kálmán Olgát ajánlja a budapestieknek a holnapután kezdődő előválasztáson, mégsem az, hogy ő képes lesz kiállni a városért, a fő ok az, hogy a DK a legeurópaibb pártként egy szabad, élhető, zöld és legfőképpen európai fővárost szeretne! Itt az ideje annak, hogy Budapest végre az legyen, aminek lennie kell, csak önök kilenc éve akadályozzák ebben! Ne csak a legszebb főváros legyen a miénk, hanem legyen a legélhetőbb is, szóljon az itt élőkről! Igenis, legyen légkondicionálva a metró, mert európai országban állatokat sem hagynak 40 fokban utazni, mint önök a magyarokat a 3-as metrón! Igenis, legyenek Budapesten elektromos buszok, hogy amikor arról beszélünk, hogy minél többen használják a BKV-t, ne a kisebb és a nagyobb környezetszennyezés között kelljen választani! Igenis, megérdemlünk egy olyan várost, ahol parkok, nyilvános ivókutak és nyilvános illemhelyek vannak a városban. Egy olyan város, ahol nem luxus a saját lakás vagy a jó állapotú albérlet. Megérdemlünk egy olyan fővárost, ahol nem kell halált megvető bátorság ahhoz, hogy felüljünk a biciklinkre, ahol ha leparkolunk az autónkkal, nem kell attól félnünk, hogy ellopják a parkolásra befizetett pénzünket. Mi, budapestiek megérdemlünk végre egy olyan főpolgármestert, aki minket képvisel, és aki érdekeink szerint vezeti ezt a várost! Meggyőződésem, hogy ha a budapestiek is úgy akarják, akkor ezt az embert Kálmán Olgának fogják hívni! (Taps az LMP és az MSZP és soraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden reagálva, ami a parkolást illeti: nem az egyik fideszes polgármester, hanem az önök egyik jelöltje hozta össze azt a bravúrt, hogy miközben beszed pénzt a parkolásért, veszteséges az egész. Tehát nem ez a kormány volt az, amelyik elhordta a metrópénzeket, ez a kormány megépítette az új metrót, és ez a kormány, ezt még hozzáteszem, megújítja a zöldfelületeket, önök pedig ragaszkodnak a korábbi állapothoz, például a Liget-projekt esetében.

- Képviselő Úr! Most ön azt mondja, talán a felszólalásának is azt a címet adta, hogy változás lesz mindenhol. De az a helyzet, hogy én a baloldalon semmiféle változást nem látok, megint egymást marják a pozíciókért. Ugyanaz a lemez! Most éppen a főpolgármesteri jelöltségért zajló marakodás a leglátványosabb, de hogyha jól értelmezem a szándékukat, akkor ezt a nagy marakodást kiterjesztenék az egész országra.Tegnap is feltettük itt magunknak a kérdést, hogy jó, jó, de miért foglalkozunk mi ezzel itt a kormánypártokban ‑ egyébként ez jogos kérdés. Azért szeretnénk ebben állást foglalni, mert a tapasztalataink azt súgják, hogy ahogy önök egymással bánnak most, ugyanúgy bánnának a fővárossal, ugyanúgy bánnának az önkormányzatokkal, és ugyanúgy bánnának az egész országgal. Nézze meg, hogy az ön pártelnöke mit összehazudozott az elmúlt napokban azzal kapcsolatban, hogy miért szúrta hátba a mit sem sejtő Karácsony Gergelyt, aki ezek után még azt mondja, hogy nincs más lehetősége, mint száz százalékig megbízni Gyurcsány Ferencben. Hát, az sem lehet egy kellemes helyzet, ha valakinek jobb lehetőség híján száz százalékban meg kell bíznia Gyurcsány Ferencben, mert mégiscsak az őszödi hazugsággyárosról van szó. Szóval, az a lényeg, hogy hiába újak a pártlogók, a szereplők ugyanazok.

- Képviselő Úr! Ha az önkormányzatok szempontjából nézem ezt az egészet, akkor ez a következőt jelenti: azok jelentkeznek újra pozíciókért, akik 800 milliárd forintot vontak el az önkormányzatoktól! Ezért került 2010-re az önkormányzatok többsége csődközelbe. Ez többek között az oktatási intézmények működésére is rendkívül rossz hatással volt, ezt kellett rendbe tennie a mostani kormányzatnak. Most láttam, hogy megélhetési ügyekkel is kampányolnak, azt ígérik, hogy jobbá tennék az életet. De ezt nehéz elfogadni azoktól, akik 2,4 millió nyugdíjastól egyetlen tollvonással elvettek egyhavi nyugdíjat! Ráadásul az utolsó baloldali kormányzati ciklusban egyáltalán nem nőtt, hanem csökkent a nyugdíjak értéke. Az egészségügyet pedig önök fizetőssé akarták tenni, még kampányoltak is mellette! Egyhavi bért a közalkalmazottaktól is elvettek! Mindezek alapvető körülménye az egekbe szökő munkanélküliség volt: 12 százalékra duzzadt az állástalanok aránya. Ennek Budapesten is megvolt a következménye, ezt kellett ennek a mi kormányunknak letornászni 4 százalék alá!

- Képviselő Úr! Jellemző szám, és ez minden települést érint, hogy nyolc év alatt, az önök kormányzása idején a reáljövedelem csak 1, azaz egy százalékkal nőtt. A rezsit persze sokszorosára emelték, úgy, hogy nálunk volt az egyik legmagasabb egész Európában! Most arról nem is beszélek, hogy minden fogadkozásuk ellenére hogyan szántottak be egy jól működő családtámogatási rendszert. Ezek után azt állítani, hogy önök jobbá tennék a magyarok és a magyar önkormányzatok, a magyar városok életét, aligha komolyan vehető állítás, akárhányszor is mondják! Hogy a szociálisan érzékeny maszk mögött valójában kik is vannak, azt jól mutatja a budapesti jelöltjük pár nappal ezelőtti kijelentése. A volt újságíró az előválasztási vitában egész egyszerűen azt mondta: nem az a lényeg, hogy mennyit fizetünk a rezsiért! Tehát nem az a lényeg, hogy mennyit fizetünk a rezsiért, ‑ szépen bújik ki a szög a zsákból. Jól értjük ezeket a szavakat. Ha kiegészítjük a különböző adóemelési terveikkel, akkor egyértelmű, hogy újra összeáll a megszorításmániás koalíció, Olyan koalíció ez, amely mindig a nagy szívére hivatkozik, csak éppen teljesen érzéketlen a magyarok élete iránt! Biztos vagyok benne, hogy a magyarok nem kérnek ebből, mert jól látták, hogy mindez hova vezet! (Taps a kormánypártok soraiban.)

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Tisztelt Ház! Szeretnék egy idézettel kezdeni: „Kérem, gondolják át a módosító indítványainkat kellő empátiával. Gondoljanak arra még egyszer, hogy minden mai kormányzati költségvetési hiba itt, a szociális szférában fog lecsapódni, és ha ezt a hálót egyébként is rombolják, akkor mi lesz majd a lecsúszó tömegekkel”. Ezt nem Soros György, nem Gyurcsány Ferenc, hanem a Fidesz képviselője mondta 2006-ban, akkor, amikor a szociális bértábla duplázására vonatkozó módosítóját nem támogatta az akkori kormánytöbbség. Kérem, gondolják ugyanaz, amit a politikai közössége gondolt tizenpár évvel ezelőtt. Jelenleg is folyik a szociális szektor érdekképviseletével a tárgyalás. Ennek ellenére nem látjuk, hogy konkrétan milyen eredményei lennének.

- Államtitkár Úr! Mielőtt felolvassa az azt a termelési jelentést, amely 10-15 százalékos pótlékokról szól, szeretném egy kicsit tájékoztatni, hogy a propagandán túli magyar valóságban, a létező magyar szociális szektorban milyen bérek vannak. Kezdjük azzal, hogy a 200 ezer nettót kevesebb mint 15 százaléka lépi át a szociális szektorban dolgozóknak, és ők is vagy akkor, ha két-három gyermekük van, vagy pedig akkor, ha már 30 év munkaidő legalább volt. De szeretnék még a való világból példákat mondani. 171 ezer forintot keres ma egy megyei jogú városban ‑ ez egy valós fizetési papír alapján van ‑ 32 éves munkaviszony után egy diplomás ápoló. Egy diplomás ápoló 38 év munkaviszonnyal túlórákkal tud 210 ezer forintot keresni havonta. Középfokú végzettséggel rendelkező ápoló 9 év munkaviszony után 189 899 forintot keres. 9 év tapasztalattal szociális munkás diploma plusz szakirányú továbbképzés után nettó 181 ezer forintot keres ma Magyarországon. Egy szakápoló 28 év munkaidő után 195 ezer forint nettót; egy szociális munkás főiskola plusz szakvizsga végzettséggel, éjszakai és ünnepnapi munkavégzés után, 14 év munkaviszony után 198 ezer forint nettót keres. Itt egy fizetési papír egy létező, Magyarországon valóban a Magyar Nemzet és az Echo TV univerzumán kívül létező szociális munkás fizetési papírja, ő 187 ezer forintot keres úgy, hogy szakirányú végzettsége van, de csak azért keres ennyit, mert munkaidőpótlékot kap azért, mert ünnepnapokon, illetve hétvégéken dolgozik. Tanult kollégám kiszámolta, hogy ha nem lennének meg a pótlékok, mennyit keresne. Ez 158 ezer forint nettó lenne. Az a helyzet, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján ez 2019. március, úgyhogy államtitkár úrnak remélhetőleg ezzel nem lesz problémája, hacsak nem ez már a központi Soros-hivatallá lépett elő, és ők is hazudnak.

- Államtitkár Úr! Jelenleg a szociális ellátásban dolgozók munkabére átlagos nettó 170 ezer forint. Még az egészségügyi ellátásban is 340 ezer forint a dolgozók átlagbére. Az sem sok, de azért lényegesen több, mint ami a szociális ellátásban van. Az a helyzet, hogy önök ágazati pótlékot emeltek csupán, és ezek teljesen összevissza vannak. Ez komoly bérfeszültséget okoz. Vannak olyanok, akiknél 18 év munkaidővel több a pótlék, mint másnak, akinek 22 év munkaidő után, azért, mert ezt minden költségvetésben külön emelik. Ráadásul, mivel ekkora a különbség az egészségügy és a szociális szektor között, a szociális szektorból elszívó hatással van az egészségügyi szektor, és egyre nehezebb idősek otthonában, értelmi fogyatékosok nappali otthonában vagy egyéb jellegű szociális intézményben munkaerőt találni. Nyugat-Magyarországon olyan szintű munkaerőhiány van, és ez azért van, mert ha elmegy egy szociális dolgozó 30 kilométerrel arrébb Ausztriába szociális dolgozóként dolgozni, akkor többet keres, mint az a nyugat-magyarországi intézményvezető, aki az ő intézményét vezette. Ez a helyzet ma Magyarországon!

- Államtitkár Úr! Azt kérem, hogy amikor válaszol, ne nekem válaszoljon, ne a szokásos fideszes paneleket mondja, hanem mondja el azoknak az embereknek, akiknek a valós fizetését mondtam el, hogy mikor fogja őket a magyar kormány megbecsülni?! Egy nagyon-nagyon fontos munkát végeznek, talán az egyik legfontosabb munkát végzik az állami szektorban, és nem keresnek sokszor többet, mint a garantált bérminimum. Tehát mondja el, hogy milyen konkrét emelések lesznek, és ezek az emelések hogy fogják például annak a magyar állampolgárnak a béreit olyan színvonalúvá tenni, amit megérdemel, akinek a fizetési papírját megmutattam. Ezek az emberek nem pártpolitikai ügyek, - arról szólnak, hogy megbecsüljük ezt a szektort, amit sem önök sem a korábbi, sem a mostani Orbán-kormány nem becsült meg kellően! (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Önnel ellentétben én szeretném megköszönni ezeknek az embereknek a munkáját, amit nap mint nap végeznek. Tudja, ilyen felszólalásokat, hogy holnap összeomlik a szociális rendszer, a magyar gazdaság és a többi, és a többi, ezt kilenc éve itt a parlamentben sokaktól hallottuk! Eltelt jó pár esztendő, és többletforrásokat tudtunk biztosítani minden ágazat számára, így a szociális ágazat számára is. Az elmúlt két esztendőben az átlagbér 50 ezer forinttal nőtt a szociális szférában is és szerencsére nem az következett be, amivel ön és a kollégái félévente itt mindig riogatnak, felállnak, és ugyanezt a mantrát elmondják, amit ön is elmondott.

- Képviselő Úr! Furcsa a szociális szférában a juttatások, bérek alacsony színvonalával kapcsolatos felszólalást hallgatni olyan politikai frakciók, politikai pártok képviselőitől, akik itt a parlamentben a tavalyi év végén, amikor megszavazhatták volna az ápolási díjak radikális emelését nem salátatörvényként, hanem egyértelmű törvényjavaslatként, akkor inkább dudálgattak, sípolgattak, és önön kívül a többiek még szelfizgettek is, mert az fontosabb volt nekik, hogy botrányt keltsenek, fontosabb volt, hogy egy jó képük legyen az internetre, mintsem hogy mondjuk, az ápolási díjat 100 ezer forintra megemeljék idén, és aztán 2022-ig pedig a minimálbér szintjére megemeljék, vagy egy 30 százalékos emelést, nem a gyodban, hanem a korábbi ápolási díjban levő konstrukcióban levők számára 30 százalékos emelést adjanak. Amikor itt volt a lehetőség, hogy a szociális szférában díjakat, juttatásokat emeljenek, akkor önök inkább sípoltak és inkább botrányt keltettek, és bármit megtettek azért, hogy a médiában a hangoskodásukkal lépjenek be, és nem tették meg azt a lépést, szó szerint fizikailag azt a lépést, hogy odalépjenek a szavazógombjukhoz és megnyomják az igen gombot.

- Képviselő Úr! Az azéert kicsit furcsa, hogy azok követelnek még nagyobb arányú szociális béremelést, akik éppen szorosabbra akarják fűzni a politikai viszonyukat azokkal a politikai erőkkel, amelyek bért csökkentettek a szociális szférában. Akik minden szociális dolgozótól elvettek egyhavi bért 2008-2009-ben, most önöknek az a legfontosabb politikai célkitűzésük, hogy szinte már jogilag is, de politikailag mindenképpen egyesüljenek velük. Önök tehát azt mondják, hogy legyen még magasabb a szociális béremelés, és azzal kötnek politikai szövetséget, aki egyedül a rendszerváltás után csökkentette a szociális béreket. Elsőre ez egy testidegen dolognak tűnne, de úgy látszik, az önök számára az belefér, hogy ugyanazt és ugyanannak az ellenkezőjét egyszerre teszik meg.

- Képviselő Úr! Ha megnézi, hogy a szakmai dolgozóknak miként változott a bére, és miként változott a létszáma, ott is egyaránt növekedést tapasztalhat, hiszen a szakmai dolgozók létszáma 67 ezerről 80 ezer főre emelkedett, és az átlagos jövedelem, tisztelt képviselő úr, az átlagos jövedelem emelkedésében ‑ amire természetesen ön is utalt, és valljuk meg, hogy ez is része az emelkedésnek ‑ benne van az, hogy a kormányzat a rendszerváltás óta a legradikálisabb mértékben emelte meg a szakképzettséggel rendelkező emberek minimálbérét. Ez is benne van természetesen ebben, de összességében 72 százalékkal emelkedtek így a szociális ágazatban a jövedelmek, együtt a minimálbér, a szakmunkás-minimálbér emelésével, és együtt azokkal a pótlékokkal, amelyeket ön mindig kritizált, tisztelt képviselő úr. De ezek a pótlékok azért jobbak, mintha az önök javaslata szerint alapbérbe épültek volna be ezek az emelések, mert akik pontosan annak a határértékén keresnek, ahol a radikálisan megemelt szakmunkás-minimálbér található, nekik erre még rárakódik a bérpótlék és a bérkiegészítés, és nem nyeli el az alapbérük ezeket az összegeket.

- Képviselő Úr! 2014-ben 90 ezer dolgozónak 12 milliárd forint értékben, az alapbérük arányában adtunk bérpótlékot, a következő évben 7,6 milliárd további forrásból bérkiegészítést adtunk a szakmai munkakörben dolgozóknak ‑ ez 66 ezer főt érintett, s átlagosan 16 ezer forint emelkedést jelentett ‑, és a következő év, mivel az már egy teljes év volt, 16 milliárd forintnyi többletet hozott. 2017-ben és ’18-ban további emelések következtek 9 milliárd forint értékben. A kisgyermeknevelők részére a bölcsődei pótlék formájában 1,5 milliárd forint pluszt beépülő jelleggel biztosítottunk, és 7,5 milliárd forintot a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek. Itt 14 ezer fő számára átlagosan bruttó 35 ezer forint emelést tudtunk ezzel kínálni. Nem valós az a probléma, amit képviselő úr mondott, hogy az egészségügyi végzettségűeknek és egészségügyi munkakörben foglalkoztatottaknak más lenne a bére, mint annak, aki az egészségügyi rendszerben dolgozik. Itt 3300 munkavállalóról beszélhetünk, és 2,1 milliárd forint többletből 2018 óta kiegészítjük az ő fizetésüket az egészségügyi szintre. Aki a szociális szférában, tisztelt képviselő úr, szakképzettséggel gyermekfelügyelőként hosszú pálya után 108 ezer forintot keresett, az most 224 ezer forintot keres, aki 2012-ben főiskolai végzettséggel pályakezdő családgondozóként 122 ezer forintot keresett, az 240 ezer forintot keres most.

Érezhető az előrelépés, de természetesen azon fogunk dolgozni, hogy ez tovább növekedjék. Sajnáljuk, hogy önök soha nem támogatták ezeket a növeléseket!

