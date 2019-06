Ez a KGergely már tiszta Szamuely

2019. június 22. 00:03

Karácsony Gergely azt üzeni az őt perrel fenyegető miniszterelnöki vőnek és a többi Fidesz-közeli üzletembernek, hogy jobb, ha elkezdenek félretenni, mert behajtja rajtuk, amit kivettek a közösből.

Beperli Tiborcz István Karácsony Gergelyt, amiért az adót nevezett el róla, amit bevezetne, ha Budapest főpolgármestere lenne, írtuk meg korábban – Orbán Ráhel férje ugyanis nem kell, hogy mindent eltűrjön, mert nem közszereplő.

Nem kellett sokat várni Karácsony válaszára, a Párbeszéd politikusa a Facebookra írta ki, mit gondol Orbán Viktor vejének lépéséről:

"Tiborcz István zokon vette, hogy rálépünk a saját lábára. Ehhez neki joga van. A budapestieknek pedig joguk van nem csak zokon venni, de véget is vetni annak, hogy közpénzből, saját teljesítmény nélkül gazdagodó fideszes pojácák az arcukba tolják a vagyonukat. Hát most mi visszaveszünk abból, amit a közösből elvettek.

Sejtettük, hogy Orbán Viktor vejének hazavinni jobban esik, mint visszaadni a közösbe. Ezért is tökéletes névadója ennek az adónak. Állunk a per elébe, addig is Tibocz István, a mészárosok és a garancsik kezdjenek félretenni, mert októbertől behajtjuk mindazt, amivel a budapestieknek tartoznak. Októbertől Tarlós már nem védheti meg őket!"

"Fideszes pojácák" – Karácsony keményen visszavágott Tiborcz Istvánnak

hvg.hu