2011 óta 36 milliárd forintot nyertem vissza az Alstomtól a fővárosnak

A jelöltek átárazása az egyetlen célja az egyre inkább komolytalanná váló ellenzéki előválasztásnak Tarlós István szerint. A főpolgármester úgy látja, hogy az ellenzéki főpolgármester-jelöltek ígéreteiben közös vonás, hogy hiányzik azok jogi, vagy pénzügyi háttere, de az sem ritka, hogy mindkettő. A Hír TV Magyarország élőben című műsorában Tarlós István pályaalkalmassági orvosi vizsgálatot javasolt a jelölteknek, de arról is tájékoztatott, hogy az Alstommal szemben a főváros egy hatmilliárd forintos pert nyert meg.

2019. június 22. 15:43

Karácsony Gergely kapcsán Tarlós István arról beszélt, hogy Zuglóban teljes a káosz, elég csak a parkolási botrányt felidézni. A főpolgármester -akit a biztos szavazók ötven százaléka újraválasztana a Századvég legutóbbi felmérése alapján- a műsorban elmondta, nem tudja, hogy az ellenzéki politikus milyen összefogást szeretne Budapesten, hiszen a saját kerületében működő testület kilencven százaléka is ellene van.

Velkovics Vilmos Kálmán Olga választási ígéreteivel kapcsolatos felvetésével kapcsolatban a főpolgármester kiemelte: a tizennyolc éven aluliak ingyenes utazásának biztosítása jogszabályi feltételekbe ütközik. Tarlós István felidézte, a DK politikusa megválasztása esetén a főváros valamennyi autóbuszát elektromos járművekre cserélné, arról azonban nem esett szó, hogy ez ezer autóbuszt jelentene, amelynek az összköltsége így százhatvan milliárd forint lenne, az ár azonban nem foglalná magába a szükséges infrastruktúrát és töltőállomásokat.

A beszélgetésben a főpolgármester emlékeztetett az elmúlt kilenc év legfontosabb fővárosi fejlesztéseire, többek között az M4-es metró befejezésére, az M3-as metró első szakaszának felújítására (és a második szakaszon jelenleg is folyó munkálatokra), a villamosvonalak felújítására-hosszabbítására, a csatornázásokra és a járművek cseréire is. A múlt mellett Tarlós István a jövőre is kitért, elmondva, hogy megújul a Lánchíd és környéke, a BKV járműcseréi tovább folytatódnak, de megszépül a Széna tér és a Blaha Lujza tér is.

HírTV