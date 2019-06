I. Csupa szín, csupa legenda!

KDNP: Hogyan segíti a kormány a családokat a szünidőben? Jobbik: Hogyan segíti a kormány a családokat a szünidőben? MSZP: Miért nincs fedezete a közellátásban dolgozó fogorvosok által évek óta követelt finanszírozás emelésnek? DK: Mennyibe kerül ma a paprikás krumpli, és mennyibe került tíz éve? LMP: Mire alapozzák, hogy az atomenergia biztonságos?

2019. június 28. 13:19

MOTTÓ: Csupa szín, csupa legenda! Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát pedig fölöttébb nem könnyű. Kiváltképp a parlamentben!

A Tisztelt Ház legutóbbi rendkívüli ülésén elhangzott azonnali kérdések és válaszok "szelidített" változaatát, szerényen stilizálva, a szolidabb "beszólásokat", tapsokat is jelezve közvetitjük. - Kellemes "találkozást"!

”Hogyan segíti a kormány a családokat a szünidőben?”

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): - Államtitkár Úr! Néhány napja megkezdődött a nyári vakáció, amely mintegy másfél millió általános és középiskolába járó gyerek számára jelent rendkívüli örömöt. A 2010 óta létező, a Fidesz-KDNP-kormányzat által kidolgozott családtámogatási rendszer számos részből áll, amelynek egyik fontos eleme az ingyenes gyermekétkeztetés. A kormányzati erőfeszítéseknek köszönhetően immár negyedik éve nemcsak a nyári, hanem mind a négy iskolai szünetben biztosított a szünidei gyermekétkeztetés, így a rászoruló gyermekek szülei igényelhetik az ingyenes gyermekétkeztetés biztosítását.

- Államtitkár Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt kiáll minden olyan intézkedés mellett, amely a társadalmi együttélés legkisebb egységének, a családnak az erősítését és támogatását szolgálja. A 2020-as költségvetés a családok támogatásának a költségvetése, ami azt is jelenti, hogy a kormányzat az eddiginél is nagyobb figyelmet szentel a családoknak. A komplex családtámogatási program minden érintett család helyzetét segíti, és megkönnyíti a gyermekvállalást. A családvédelmi akcióterv egyes intézkedései már júliustól, 2020-tól pedig már az összes intézkedés elérhető lesz. Mindezek alapján kérdezem:

- Hogyan segíti a családokat a kormány a szünidőben? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Az Erzsébet-táborokat, az Erzsébet-programot szinte már mindenki ismeri Magyarországon. Az idei számokról, bővülésekről szeretnék egy rövid tájékoztatást adni, de előtte azért meg szeretném jegyezni, hogy 2010 előtt hány gyermek volt Erzsébet-táborokban. Nulla, egyetlenegy gyermek… (Arató Gergely: Sőt, nem is volt szünet, államtitkár úr! - Közbekiáltás az ellenzék soraiból: Rabszolgatábor volt! - Derültség az ellenzéki padsorokban. - Az elnök csenget.) Ezen nevetnek, képviselőtársaim…(Arató Gergely: A fiúk a bányában dolgoztak!)...Csak hogy lássuk a különbséget...(Rig Lajos: A szünetet is eltörölték! - Az elnök ismét csenget.)...akkor nulla gyermek, idén pedig 130 ezer gyermek és kísérőik tudnak elmenni nagyon kedvezményesen, pár száz vagy lehet, hogy csak pár ezer forintért egy hétre, 2016 óta pedig 316 ezer gyermeknek és kísérőiknek sikerült már Erzsébet-táborba eljutni.

- Képviselő Úr! Az Erzsébet-táborokban, amelyek június 16-án kezdődtek Zánkán, 11 héten keresztül 30 ezer gyermek tud nagyon kedvezményesen üdülni. Köztük lesznek határon túli magyarok Kárpátaljáról és 900 Kárpátalján tanuló, ukrán nemzetiségű fiatal is, akik magyarul tanulnak. A Felvidékről, Erdélyből és Horvátországból is több száz gyermek fog érkezni. Idei újítás, hogy mindenki térítésmentesen utazhat oda és vissza is, tehát a vasúti utazás ingyenes, sőt Miskolcról és a Déli pályaudvarról közvetlen Erzsébet-különvonatok is indulnak, természetesen szintén térítésmentesen, - ezek korábban nem voltak. Erdélyben Ivón is van egy Erzsébet-tábor, ott 1700-an nyaralhatnak, és lesznek olyan táborok, ahol anyaországi és erdélyi magyarok közösen tudnak táborozni, együtt nyaralni.

A Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban oéldául 17 turnusban összesen ezer gyermek kikapcsolódására nyílik lehetőség Zalaszabarban és Tihanyban. Itt betegségből gyógyuló vagy speciális ellátást igénylő gyermekekről beszélhetünk. A napközi Erzsébet-táborokban 55 ezer gyermeket várnak, napi négyszeri étkezés biztosított a számukra az ország több száz pontján. És idei újdonság az óvodai napközi Erzsébet-tábor is. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. VEJKEY IMRE: - Államtitkár Úr! A családok támogatása és családi körülményeik folyamatos javítása fontos célkitűzés, ezért szünidőben sem feledkezhetünk meg a gyermekekről. Éppen ezért tartjuk fontosnak és támogatandónak azokat az intézkedéseket, amelyeket az államtitkár úr mondott a gyermekneveléssel, a gyermekek támogatásával kapcsolatban. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE: - A kormány számára a gyermek az első, éppen ezért volt fontos, hogy a táborozás tekintetében nyissunk egy új lapot, és az állam ebben is segítsen a családoknak. Legalább ennyire fontos a szünidei gyermekétkeztetésnek a kérdése. Önök is tudják, önök is ismerik, hogy arra, amire elődeink 29 milliárd forintot fordítottak, arra mi idén már 79 milliárd forintot költünk, jövőre pedig újabb rekordot beállítva már 82,5 milliárd forintot fogunk költeni arra, hogy a szociális étkeztetés minden gyermekhez eljusson, akinek a szülei ezt igénylik. Több napig kaphatnak ingyenesen vagy kedvezményesen enni a gyermekek. 54 napról 70 napra emeltük a szociális étkeztetésnek az időtartamát, jobb minőségű és bőségesebb mennyiséget is kaphatnak a diákok, mert míg 2010-ben egy napra 370 forint volt az a tétel, amiből a gyermekétkeztetés költségeit fedezni lehetett, ez ma már 570 forint, tehát 50 százalékos emelés volt az elmúlt években. (Taps a kormánypártok soraiban.)

”Klímaváltozás: Soros műve?”

KEPLI LAJOS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Egyre nyomasztóbb és aggasztóbb hírek látnak napvilágot és egyre nagyobb gyakorisággal a médiában arról, hogy milyen változások következnek be az éghajlatunkban, és ez milyen következményekkel jár a Föld egyes pontjain. Mielőtt azt hinnénk, hogy ez csak távoli földrészeket fenyegető veszély, azt láthatjuk, hogy egyre közelebb kerülnek ezek a természeti katasztrófák, ezek a jelenségek hozzánk. Magyarországon is tapasztalható már olyan özönvízszerű esőzés, ami korábban nem volt látható vagy tapasztalható. Tapasztalható óriási aszály, és ezeknek a mértéke és a gyakorisága az, ami egyre inkább aggódással tölt el minket. Bizony nem 2050-ben kell már gondolkodnunk, hanem abban, hogy néhány éven belül, esetleg tíz éven belül már visszafordíthatatlanná válnak azok a folyamatok, amelyekért most még lehetne tenni.

- Képviselőtársaim! Meglehetősen aggasztó az, amikor olyan nyilatkozatokat hall a kormány részéről a magyar átlagember, hogy a gazdaság számára a német autóipar céljai fontosabbak, mint a klímacélok, És az is amikor azt látjuk, hogy európai uniós szinten megvétózzuk a 2050-es klímasemlegességi célokat, arra hivatkozva, hogy ez a lakosság rezsiköltségét megemelné, miközben a hivatkozás következő mondatában már ott van, hogy egyébként is 2030-ig 90 százalékban szén-dioxid-semleges lesz a magyar villamosenergia-termelés. Akkor hol itt az összeütközés, vagy milyen ellentmondás van itt, amit fel kellene oldani? Gyakorlatilag, ha azt látjuk, hogy milyen következményekkel jár az az éghajlatváltozás, amelyről a kormány jelen pillanatban nem akar tudomást venni és amellyel teljes egészében szembemegy jelen pillanatban, akkor igencsak aggódásra van okunk.

- Miniszter Úr! Önök az a generáció, az a kormány, akik még tehetnének az ellen, hogy ez a klímaváltozás ne vagy ne így következzen be, de sajnos nem teszik meg a megfelelő intézkedéseket. Ezért is kérdezem:

- Ön hogy fog a gyermeke, unokája, utóda szemébe nézni? (Taps az ellenzék soraiban.)

***

VARGA MIHÁLY, (pénzügyminiszter): - Mindannyian osztjuk a képviselő úr által felvetett aggodalmakat és aggályokat. Valamennyien aggódunk azért a környezetért és azért a világért, amit örökül hagyunk majd a gyermekeinkre és az unokáinkra. Mindenekelőtt azért szeretném rögzíteni, hogy Magyarország jövőorientált, klímabarát és a magyar választópolgárok érdekében álló klímapolitikát folytat. Elkötelezettek vagyunk a reálisan és bölcsen meghatározott klímacélok megvalósítása mellett. Egyértelmű klímapolitikai vállalásaink vannak a kibocsátás csökkentése, a megújuló energiák részarányának növelése és az energiahatékonyság fokozásának az érdekében már a 2020-as évre is. Az erre az időszakra kitűzött céljaink teljesítésében senki nem mondhatja azt, hogy ne állnánk jól, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásunkat a közös uniós referenciaévhez, tehát 1990-hez képest már több mint 30 százalékkal csökkentettük. A megújuló energia részaránya is a vállalt 13 százalék felett van. Az energiahatékonyságban is közeledünk a jövő évi vállalás teljesítéséhez. Nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország az európai uniós tagországok között az egyik olyan tagország, amely a legtöbbet teszi pont annak érdekében, hogy ezeket a vállalt klímapolitikai célokat 2020-ra teljesíteni tudjuk. Jó néhány olyan ország van, amelyik ezt nem mondhatja el magáról.

- Képviselő Úr! Szeretném arról is biztosítani, hogy egyértelmű vállalásaink lesznek 2030-ra is, amelyeket teljesíteni is fogunk. Többek között a 40 százalékos kibocsátáscsökkentést és a megújuló részarány növelését egyaránt biztosítani képes, nukleáris és napenergiára épülő energiamixen dolgozunk, amelyben 3 ezer megawatt napelem-kapacitás fog áramot termelni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. KEPLI LAJOS: - Miniszter Úr! Ezek kétségtelenül nagyon jól kidolgozott kommunikációs panelek, csak azt vegyék már észre végre, hogy a világ túlhaladt a kommunikációs paneleken, és tegyük félre a pártpolitikát! Szeretném teljes egészében most a pártpolitikát félretenni, és kérni szeretném önöket arra, hogy a klímaváltozás ügyében, amíg még nem késő, és amíg ténylegesen lehet cselekedni, ne kommunikációs paneleket és ne pártszlogeneket pufogtassunk, hanem tényleg együtt, összefogva, az Országgyűlés és az egész nemzet tegyen azért, hogy minél inkább megelőzzük azt a bajt, ami jön, vagy minél kisebbre tegyük a mértékét. Hiszen mi, magyarok önmagunkban kicsik vagyunk ahhoz, hogy teljes világszinten a folyamatokat megváltoztassuk, viszont ahhoz elegek vagyunk, hogy példát mutassunk, ahhoz elegek vagyunk, hogy európai szinten igenis cselekedni tudjunk és megtegyük a magunkét! Ezt tegyük meg, és ezt pártpolitika-mentesen tegyék a jövőben is itt az Országgyűlés falai között! (Taps az ellenzék soraiban.)

***

VARGA MIHÁLY: - Képviselő Úr! Itt nem kommunikációs kifejezésekről vagy dolgokról van szó, mint az esetleg más pártok esetében szokott lenni, hanem konkrét vállalásokról, amelyeket folyamatosan, évről évre mér az Európai Unió. Ennek köszönhető az, hogy ma Magyarország a rendszerváltozás óta 32 százalékkal csökkentette az üvegházhatású gáz kibocsátását, ennek köszönhető az, hogy az egy főre jutó kibocsátásunk az európai uniós átlag mindössze háromnegyede, ennek köszönhető az, hogy áramtermelésünk 60 százaléka már ma is üvegházhatásúgázkibocsátás-mentes, ebből 50 százalék az atomenergia, 10 százalék a megújuló energia használatának tulajdonítható. Azt kell tehát önnek mondanom, képviselő úr, hogy az aggodalmunk közös, a kormány tesz és cselekszik azért, hogy ez a helyzet megváltozzon! (Taps a kormánypártok soraiban.)

"Miért nincs fedezete a közellátásban dolgozó fogorvosok által évek óta követelt finanszírozás emelésnek?"

MESTERHÁZY ATTILA, (MSZP): - Miniszter Úr! Nagyon sok levelet kapunk fogorvosoktól, az érdekképviseleti szervezeteiktől. Ők azt mondják, hogy egyre nyílik az olló a fogorvosi és a háziorvosi praxis finanszírozása között, és körülbelül 300 betöltetlen fogorvosi, fogászati praxis van. Ez körülbelül azt jelenti, hogy közel egymillió embernek nincsen körzeti fogorvosa, ez a magyar költségvetésben - az ő számításaik szerint - mintegy 30 milliárdos tételt jelentene. Ha a számukra biztosított, tehát a fogorvosi praxisok számára biztosított 900 ezer forintot, mondjuk, megdupláznánk, akkor nagyjából fedezné azokat a költségeket, amelyek nagyon szükségesek, és akkor talán elérnénk a háziorvosi praxis finanszírozását is, ami szintén hagy maga mögött kívánnivalót. Tehát magyarul, azt kérdezném miniszter úrtól:

- Támogatni fogja-e a többség azt az MSZP-s módosító indítványt, amely ezt a forrást biztosítaná a háziorvosok számára? Lát-e arra lehetőséget, hogy a közellátásban dolgozó fogorvosok finanszírozása is növekedjék, legalább érje el azt a minimumszintet, ami ahhoz kell, hogy egymillió magyar állampolgárnak, családoknak mindenhol az országban, földrajzi vagy egyéb más nehézségtől függetlenül is legyen közfinanszírozott fogászati ellátása? (Taps az MSZP soraiban.)

***

VARGA MIHÁLY, (pénzügyminiszter): - Képviselő Úr! Hadd kezdjem mindjárt azzal, hogy a kérdése rosszul van föltéve, mert van fedezete a fogorvosi ellátásnak, méghozzá egyre bővülő fedezete van évről évre minden költségvetésben! 2010-hez képest összességében 13,5 milliárd forinttal több támogatást kapnak a fogorvosi praxisok. Ennek részeként az elmúlt években jelentős mértékű fejlesztéshez tudtunk hozzájárulni: eszközparkbővítés, - felújítás, a fejlesztések támogatásban részesültek, és emelkedett a fogorvosi szolgálatok és szakrendelések alapdíja is, az elmondott településen alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok pedig kiegészítő díjazásban is részesültek.

- Képviselő Úr! 2016-ban 2 milliárd forintos pluszforrás bevonásával került sor a fogorvosi szolgálatok és szakrendelések alapdíjának az emelésére, ami 7,7 százalékos emelést jelentett. Ez a többletforrás egyébként - csak hogy megnyugtassam önt is, mint minden aggódó polgárt - a fix díjakba épült be, amit a fogorvosi szakma évek óta szorgalmazott. Tehát azt fogadtuk el, amit egyébként a fogorvosi szakma képviselői megfogalmaztak. 2017-ben pedig a fogorvosok számára is elérhetővé vált a tartósan ellátatlan körzetekben az ellátást támogató úgynevezett letelepedési pályázat. Tehát olyan helyen, ahol esetleg átmenetileg nincs fogorvos, a kormány külön programmal támogatja, hogy fogorvos jusson, fogorvos kerüljön. Az alapellátást nyújtó 2800 fogorvosi szolgáltató 2017 decemberében egyenként 3 millió forint összegű kiegészítő díjazásban is részesült, ami összesen 7,6 milliárd forintos támogatást jelentett a fogorvosi szakma számára. 2018. március 1-jétől pedig havonta 130 ezer forint összegű rezsitámogatásra váltak jogosulttá az alapellátó fogorvosok szolgálatonként. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

MESTERHÁZY ATTILA: - Én abból a levélből idéznék, amit Varga Mihálynak címeztek 2019. június 18-án: „2017. november végén egy sajtótájékoztató keretében bejelentésre került, hogy a fogorvosok visszamenőlegesen arra az évre plusz 250 ezer forint/hó kiegészítést kapnak egy összegben, és további finanszírozásfejlesztés keretén belül két-három év alatt felemelik a közfinanszírozott fogorvosok finanszírozását - az alapellátás többi ágazatához hasonlóan - a megfelelő szintre. Ezen nyilatkozatok a nagy nyilvánosság előtt hangzottak el, és mi, alapellátó fogorvosok joggal vártuk ezután, hogy a kormányzat állja az adott szavát, és az alapvető fogászatok finanszírozásában ennek következtében jelentős változás, javulás következik. Azóta eltelt két év, semmi nem történt.” - Ezt nem én állítom, miniszter úr, hanem az önnek is megküldött levélben állítják azok a fogászatban dolgozó, közellátást ellátó orvosok, akik úgy látják, hogy teljesen ellehetetlenült a munkájuk, és igenis van szükség forrásbevonásra, de ha jól értettem a válaszát, ön nemleges választ adott a kérdésemre. (Taps az MSZP soraiban.)

***

VARGA MIHÁLY: - Képviselő úr, nem értette jól a válaszomat! Arra hívom föl az ön figyelmét is, hogy a parlament előtt benyújtott 2020-as költségvetés újból jelentős mértékű többlettámogatást tartalmaz nemcsak az egészségügyre általában, hanem a fogorvosi ellátás biztosítására is. A 2020. évi költségvetés törvényjavaslata az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében 10 milliárd forint többlettámogatást tartalmaz az alapellátás, ideértve a fogorvosi ellátás fejlesztésére is. Tehát azt kérem képviselő úrtól, hogy győzze meg frakciótársait, a benyújtott 2020-as törvényjavaslatot legyenek szívesek támogatni, és akkor az ön által hamisan feltett kérdésre is egy pozitív, megnyugtató választ fog kapni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

”Mennyibe kerül ma a paprikás krumpli, és mennyibe került tíz éve?"

GRÉCZY ZSOLT, (DK): - Tisztelt Ház! Az Orbán-kormány és a fideszes képviselők folyamatosan döngetik a mellüket azzal, hogy milyen jól élnek a magyarok! Ez az öndicséret kiterjed arra is, hogy az idős embereknek is milyen remekül megy a soruk az Orbán-rezsim 9. évében. Volt már olyan fideszes képviselő, aki átkiabált egy ilyen vitában, hogy már visszaadták a 13. havi nyugdíjat is, csak azt nem tette hozzá, hogy egy összegben és Mészáros Lőrincnek! (Zaj, az elnök csnget.)

- De akkor nézzünk egy hiteles számot arra, hogy hogyan élnek ma a magyarok és hogyan élnek ma az idős emberek Magyarországon. Legyen a példa, mondjuk, a paprikás krumpli! Elküldte nekem egy magyar állampolgár a 2010-es közértszámláját. 2010. november 4-én egy kiló hagymáért 176 forintot fizetett, 2010. december 14-én egy kiló krumpliért pedig 140 forintot. Ha a paprikás krumplit csak egy kiló krumpliból és fél kiló hagymából készítettük volna, nem számítva zsiradékot, fűszereket - só, paprika, bors, kömény -, valamint az esetleg már említett belevalókat, ha mondjuk, hozzávágnánk egy kis virslit vagy kolbászt vagy valami ehhez hasonlókat, akkor ez 228 forintba került 2010-ben. 2019. június 13-án, az interneten lekérdezett árak szerint átlagot véve egy kiló krumpli 500 forintba kerül, egy kiló hagyma pedig 600 forintba kerül. Vagyis 650 forintba kerül egy nyugdíjasnak egy adag paprikás krumpli! Ez azt jelenti, hogy ha hozzáveszem, hogy a nyugdíj csak mintegy 30 százalékkal nőtt 2010 óta, akkor egy napi alapanyag ételhez ez 285 százalékos áremelést jelent! És akkor az az idős ember még nem evett gyümölcsöt, nem vett zöldséget, tehát mindazt, amire egyébként még szüksége lenne. Tehát most ott tartunk, hogy így élnek a magyarok az Orbán-rezsim kilencedik évében! (Koncz Ferenc: Hazudsz! Kétszáznegyven!) Azt kérdezem miniszter úrtól:

- Mit kívánnak tenni az árak megfékezése érdekében? (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

***

VARGA MIHÁLY, (pénzügyminiszter): - Képviselő Úr! Csúsztatások tömege, sajnos ezt tudom mondani az ön felvetésére! Először is, senki nem mondja azt a kormányból, hogy jól élünk. Azt mondjuk, hogy jobban élünk, mint 2010-ben, amikor a kormányzást elkezdtük: nem vesszük el a 13. havi nyugdíjat, nem vesszük el a 13. havi fizetést a közszolgálatban dolgozóktól, és nincs 12 százalékos munkanélküliség, mint akkor, amikor önök a kormányrudat 2010-ben átadták.

- A második csúsztatás: nem tudom, hogy hova jár vásárolni, a képviselő úr, valószínűleg Bécsbe vagy talán még nyugatabbra, mert azok az árak, amiket mondott, egyáltalán nem felelnek meg a magyar áraknak. Megkérdeztem itt tanult mezőgazdasági kollégámat mellettem, mennyibe kerül egy kiló magyar újkrumpli: 260-270 forint, ön meg 500 forintról beszél! Ezek szerint valahol önt átvágták, megvezették a piacon, vagy pedig olyan helyen vásárol, ahol mindent drágábban adnak. (Balla György: Hazudnak éjjel, nappal meg este!) Tehát azt gondolom, hogy...(Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)...képviselő úr teljes tévedésben van! (Soltész Miklós: Kevesebb vodkát kellene inni!) Az elmúlt években ahol tudtunk, jelentősen csökkentettünk az áfatartalmon, - tojás, tej, csirkehús, sertéshús, ezekre talán még ön is emlékszik. Ezeket sajnos ön nem szavazta meg, tehát ön nem segíti az embereket abban, hogy olcsóbban tudják a paprikás krumplit megfőzni! De azt gondolom, hogy most majd a 2020-as költségvetés vitájában nyílik majd önnek is alkalma arra, hogy ilyen típusú módosításokat tegyen.

- Képviselő Úr! Külön szeretnék kiemelni, szemben a korábbi időszak, korábbi kormányzati ciklusok árváltozásával: 2010 óta vannak olyan termékek, amelyek szerepelnek egy paprikás krumpli összetételében, és amelyeknek csak kisebb mértékben emelkedett az ára! Ha ön például, mondjuk, tesz egy kis belsőséget ebbe a paprikás krumpliba - ha már itt a virslit emlegette -, vagy tesz egy kis baromfihúst is bele, azt tudom mondani, hogy például a baromfihús ára a KSH adatai szerint ma 2,2 százalékkal kevesebb, mint 2010-ben. Úgyhogy, kérem, hogy vizsgálja felül az adatait, vizsgálja felül a levelezését, és csak olyanoknak higgyen, akik valóban a való életből hozzák a példákat! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GRÉCZY ZSOLT: - Miniszter Úr! Szeretném jelezni, hogy minden idők leggyengébb forintja van, minden idők legnagyobb nominális államadóssága van, minden idők legdrágább benzinára van, és minden idők legrosszabb forintárfolyamában élünk! És ön volt az a miniszter, aki azt mondta, hogy akinek nem telik külföldre, az maradjon itthon. Körülbelül ennyit érnek a magyar állampolgárok, miniszter úr, az önök szemében! Ismerünk egy másik minisztert is, azóta már megbukott, aki azt mondta, hogy akinek nincs pénze, az annyit is ér! De most van egy másik miniszterünk is, sajnos, aki azt mondja, hogy akinek nincs pénze külföldre utazásra, az inkább maradjon itthon! (Cseresnyés Péter: Nem ezt mondta! - Soltész Miklós: El lehet menni az országból, ezt ki mondta?) Egyébként jó itthon maradni, mert szeretünk Magyarországon nyaralni, de ez a mondás akkor is ízléstelen volt! (Közbeszólások a kormánypártok soraiból. - Soltész Miklós: Még a DK se tapsol! - Az elnök csenget.)

***

VARGA MIHÁLY: - Képviselő Úr! Nem feltétlenül kell hazudni a parlamentben, tehát ez nem tartozik hozzá szerintem a képviselői munka szükségszerű dolgaihoz. Amiket ön állított, azt senki nem mondta! Ön is tudja, hogy ez nem így hangzott el; ön is tudja azt, hogy egy olyan kérdés hangzott el, hogy át kell-e váltani valakinek a forintját valutára, erre mondtam azt, hogy igen, el lehet menni akár külföldre is nyaralni, ez egy izgalmas dolog, de Magyarországon mennyi szép hely van! Hát, ha azzal nem ért egyet, hogy Magyarország szép hely, és Magyarországon nagyon sok szép helyre el lehet menni egy nyári nyaralással, akkor azt gondolom, hogy itt vita van köztünk, de ezt majd esetleg az ülés után megbeszéljük.

- Visszatérve tehát a paprikás krumplira: szeretném önt is megnyugtatni, hogy a paprikás krumplihoz a hozzávalókat meg lehet venni és meg lehet főzni. Abban bízom, képviselő úr, hogy a kérdése feltevése és a válaszom után majd ön is szán rá annyi időt, hogy megnézzen egy árlistát, hogy milyen árváltozások voltak az elmúlt időszakban. Örülök annak, hogy most egy olyan időszakot él meg a magyar gazdaság, amikor növekedésben az elsők vagyunk, amikor a rendszerváltozás óta a legkevesebb munkanélküli van az országban, és amikor az infláció is olyan moderált, hogy nem teszi tönkre az emberek megtakarítását! (Taps a kormánypártok soraiban.)

”Mire alapozzák, hogy az atomenergia biztonságos?”

KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, (LMP): - Már nagyon sokszor elmondtuk itt a magyar Országgyűlésben, hogy a megítélésünk szerint minden érv megdőlt, amit a magyar kormány a paksi bővítés mellett sorakoztatott fel! Itt konkrétan egy kérdésre vagy egy érvre szeretnék utalni: azt mondja a kormány, hogy az atomenergia kifejezetten biztonságos és kiszámítható! A mi megítélésünk szerint ugyanakkor az atomenergia használata súlyos kockázatokat rejt magában, és mi úgy gondoljuk, hogy a mi állításunkat, álláspontunkat támasztja alá az a rengeteg üzemzavar, probléma és meghibásodás is, amit az elmúlt évtizedekben láttunk és látunk manapság is. A 2013. április 11-én történt esemény volt a legsúlyosabb ilyen üzemzavar - ezt a csernobili katasztrófa után a legsúlyosabb atomerőművi esetként tartották nyilván -, a Paksi Atomerőműben ekkor egy nemzetközi besorolás szerinti súlyos üzemzavarra került sor, amelynek során 30 fűtőelem-kazetta sérült meg. Szerencsére ilyen súlyos üzemzavarra azóta nem került sor, de sajnos még az üzemidő-hosszabbítás után is rendszeresek a meghibásodások és az előre nem látható események.

- Néhány nappal ezelőtt, június 15-én történt, hogy a Paksi Atomerőmű második blokkjában egy előre nem látható jelentős teljesítménycsökkenés volt megfigyelhető. Ezt olvashattuk a sajtóban. Majd azt megelőzően néhány nappal egy úgynevezett üzemi eseményre került sor, melynek során egy olyan karbantartást kellett a harmadik blokkon végrehajtani, melynek során le kellett állítani a teljes blokkot, és ezt követően az atomerőmű már csak 50 százalékos teljesítménnyel tudott működni. Aktualitást ad a kérdésemnek egy múlt pénteki megdöbbentő eset, amikor én ezeket a példákat soroltam, Kósa Lajos képviselő úr azt találta mondani szó szerint, hogy Paks II. megépítésére többek között azért van szükség, mert a Paksi Atomerőmű már régen az eredetileg tervezett életkora fölött működik. Ezt mondta egy kormánypárti képviselő. Ebből a válaszból az olvasható ki, hogy itt valamiféle összefüggést hoz a képviselő úr a meghibásodás és az üzemidő-hosszabbítás között, mintha nem lenne egyenértékű a jelenlegi helyzet, a probléma az, hogy ezeknek a megnövelt üzemidejű blokkoknak 2032-36-os időszakig működniük kell. A kérdésem tehát:

- Hány ilyen üzemi esemény, meghibásodás történt 2013 óta, ezek mennyire voltak súlyosak? Ezek alapján mire alapozza a kormány, hogy az atomenergia használata kiszámítható és biztonságos? Egyetért-e a miniszter úr, illetve az államtitkár úr Kósa képviselő úr megnyilvánulásával, miszerint elfogadható érv, hogy lejárt az eredetileg tervezett üzemidő? És valóban, van-e bármiféle érdemi különbség a biztonsági elvárások és a kiszámítható működés tekintetében, a megfogalmazott eljárás tekintetében a meghosszabbított üzemidejű blokkok és az eredeti állapot között? (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

***

KOVÁCS PÁL, (Miniszterelnökség államtitkára): - A képviselő úr kérdésére rövid választ tudok mondani: azt, hogy az atomerőmű, az atomenergia igenis biztonságos! Ennek a nyilvánvaló bizonyítéka az elmúlt 37 éves biztonságos üzemeltetés, amikor a Paksi Atomerőműben éjt nappallá téve, hétvégén, hétközben, ünnepnapokon és bármikor a kollégáim, volt kollégáim mindent elkövettek annak érdekében, hogy a hazai energiaellátást, áramellátást biztosítsák. Mindezt tették úgy, hogy ez a hazai áramellátásban, villamosenergia-ellátásban több mint 50 százalékot képvisel!

- Képviselő Úr! Higgyék el a szakembereknek, hogy Európa akkor lesz zöld és akkor válhat zölddé, ha atomerőművek működnek, tehát a meglévő atomerőművek élettartamát meghosszabbítják, illetve ha további új atomerőművi kapacitások épülnek. Hiszen az évszázad végéig nem várható semmiféle olyan új megoldás - bízzunk a fúzió 2050-re történő megérkezésében, de nem várható olyan masszív megoldás -, ami az energiaellátást biztonságosan és az ellátásbiztonságot garantálva lesz képes biztosítani. A Nemzetközi Energia Ügynökség - májusban történt - szakmai publikációjában is felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem épülnek új atomerőművek vagy nem történik meg az üzemidő-hosszabbításuk, akkor veszélybe kerülhet a globális ellátásbiztonság és a klímavédelmi célok érvényesülése.

- Képviselő Úr! Szeretném tájékoztatni: az új paksi blokkok, amelyek majd a meglévő blokkokat helyettesítik, a legbiztonságosabb harmadik, a „három plusz” generációs technológiát képviselik, és így a projekt a legszigorúbb nemzetközi követelményeknek is megfelel! Több mint négyszeres redundanciával fog rendelkezni, és ezt az Európában működő 183 reaktor és a Pakson működő 4 reaktor működése is megerősíti. Atomenergia nélkül nem fog menni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT: Sajnos, egyetlenegy kérdésre sem kaptam választ államtitkár úrtól, cserébe fölteszek még az atomenergia-használat kiszámíthatósága kapcsán egy bónuszkérdést:

- Hogyan vállalhatta a kormány felelősen a paksi bővítés melletti döntést, amikor a nagy aktivitású nukleáris hulladékok elhelyezése sehol a világon nem megoldott? Sem a technológia nem létezik erre, sem a finanszírozás nem megoldott Magyarországon, sem a helyszín kérdése nem megoldott! Figyelembe véve azt, hogy előbb-utóbb le kell szerelni ezeket az erőműveket, és előbb-utóbb véglegesen el kell helyezni a nagy aktivitású atomszemetet, és erre sehol a világon nincs megoldás, így Magyarországon sincs, hogyan vállalhatta a kormány ilyen módon azt, hogy a paksi kapacitásbővítés mellett dönt? (Taps az LMP padsoraiban.)

***

KOVÁCS PÁL: - Frakcióvezető Úr! Mielőtt a Paksi Atomerőművel Magyarország az Európai Unióba lépett, az előtt nagyon komoly felülvizsgálatnak volt kitéve. Ilyen vizsgálatokat mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, mint az atomerőmű-üzemeltetők nemzetközi szervezete, szövetsége is végez a Paksi Atomerőműben. Ezen vizsgálatoknak - szinte már húsz darab ilyen vizsgálat történt - a Paksi Atomerőmű minden szempontból megfelelt! A Paksi Atomerőmű és az atomenergetika biztonságos, és hosszú távon az egyetlen záloga annak, hogy az ellátásbiztonság és az olcsó áram rendelkezésre álljon a magyar családok és a fogyasztók részére! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Kép: Veykey Imre, KDNP

archív felvétel, MTI/Balogh Zoltán

Bartha Szabó József