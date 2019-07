Minden párt győztesként ünnepelte szószólóját!

2019. július 1. 11:27

„A falusi CSOK vagy éppen a Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedése hogyan járulhat hozzá Vas megye megtartó erejének növeléséhez és az otthonteremtés ösztönzéséhez?”

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A tapasztalat azt mutatja, hogy a mai ellenzék, amikor hatalmon volt, a szocialista kormányok alatt nem állt a vidék, a kistelepülések mellett. 2010-től azonban ezen a területen is változás következett be. A kormány nagy lépése volt az önkormányzatok irányába, hogy átvállalta az adósságokat. Azokat a településeket pedig, amelyek nem rendelkeztek ilyennel, fejlesztési támogatásban részesítette. Emellett az elmúlt évek döntései révén a vidék megtartó erejét szolgáló intézmények tudtak megújulni. Így számos helyen például óvodák, iskolák, közösségi helyszínek, orvosi rendelők vagy éppen templomok tudtak újjászületni. Választókerületem számára ez a fajta támogató politika stratégiai jelentőségű. Észak-Vas megyében ugyanis 77 településem közül hármat leszámítva valamennyi 5 ezer fő alatti lélekszámmal rendelkezik. Emellett azért is fontos ez egész Vas megye számára, mert ez a térség aprófalvas vidék.

- Államtitkár Úr! Az elmúlt évszázadokban az itt élők sokat tettek és küzdöttek azért, hogy lakóhelyüket át tudják adni az utánuk következő nemzedékeknek. Mindez azonban sok feladatot ad számunkra is, hogy lépésről lépésre hozzá tudjunk járulni a fejlődéshez. Nagy bizodalmunk az, hogy a kormány „Magyar falu” programja is ezt segíti egy-egy elemmel. Feladat van tehát bőven, ugyanakkor az ország vezetése a rendelkezésre álló források figyelembevételével partner ezek kezelésében. A fejlesztések mellett azonban az is fontos, hogy segítséget tudjunk adni azoknak, akik faluban és kisvárosokban akarnak otthont teremteni, családot alapítani. Mindezek alapján kérdezem:

- Miként látja a kormány, a falusi CSOK vagy éppen a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései hogyan járulhatnak hozzá Vas megye megtartó erejének növeléséhez és az otthonteremtés ösztönzéséhez? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Teljesen igaza van önnek, az a politika, amit a baloldal, a liberálisok folytattak 2010 előtt, legyen az kormányon, legyen az települések élén, legyen pedig abban a gondolkodásban, hogy a vidéki emberek számítanak-e, azt el kell felejteni! El kell felejteni, mert adósságot hozott, a vidéki emberek lenézését, és a főváros teljes tönkretételét és annak eladósodását jelentette. Nyilván ezen változtatni kellett az elmúlt évek során, és az első valóban legnagyobb, legjelentősebb lépés az adósságcsökkentés vagy az adósság elengedése volt az egyes településeknek, legyen az egy főváros, megyei jogú városok vagy akár kisfalvak is, amelyeket egy rossz korábbi gazdaságpolitika teljes mértékben tönkretett. De nyilván kellenek olyan lépések is, amelyek a mostani életmódot és a helyben maradást is segítik, főleg az 5 ezer fő alatti kistelepüléseken, így az ön választókörzetében is.

- Képviselő Úr! Külön köszönöm önnek is azt a munkát, amit az elmúlt években végzett mindazokért az emberekért és másoknak is, akik ezeken a településeken dolgoznak, mert ez hozta elő azt a döntéssorozatot, amely két dátumhoz kapcsolható: az egyik július 1-je, a másik jövő év január 1-je. Július 1-jén ugyanis a falusi CSOK otthonteremtési lába is elindul, aminek az a lényege, hogy mindazok, akik akár felújított lakást is vesznek vagy pedig bővítést végeznek, ugyanúgy megkapják a teljes támogatást. A másik, ami pedig jövő január 1-jén indul, az, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 2020. január 1-jét követően a kormány adó-visszatérítési támogatást biztosít 5 millió forint határig kistelepülésen új építésű és használt ingatlanok felújítására, illetve bővítésére is egyaránt. Köszönöm minden vidéki képviselőnek azt a sok küzdelmet, amit ezekért az emberekért tettek! (Taps a kormánypártok soraiban.)

”A Mesztegnyőt a Balatoni Bringakörúttal összekötő kerékpárút nyomában!”

Dr. STEINMETZ ÁDÁM, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Két éve hirdeti a Mesztegnyőn közlekedők számára egy tábla, hogy errefelé kerékpárút fog kanyarogni. A hét somogyi települést is átszelő, a mesztegnyői kisvasutat a balatoni bringakörúttal összekötő bicikliút 500 millió forint támogatást kapott. A 2018-as választások előtt Móring József Attila képviselőtársam a térség polgármesterei előtt jelentette be, hogy a beruházás rövidesen elkezdődik. Úgy fogalmazott: ennek nagyon komoly és többszintű üzenete van, hiszen nemcsak a kerékpárral munkába járó emberek közlekedését könnyítjük meg, hanem a Balaton attrakcióit is növeljük.

- A jó hírnek a térségben élők, így én is, nagyon örültünk, mivel a projekt alternatívát nyújtana a kerékpárral közlekedők számára a balesetveszélyes és már a régóta felújításra váró 68-as főút helyett. De csalódnunk kellett! A sajtóban megjelent nyilatkozatok alapján ezt a bicikliutat már egy éve használatba kellett volna adni, de még egy kapavágás sem történt! A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződések megkötéséhez. Kérdezem tehát az államtitkár urat:

- Miért nem lehet két év alatt egy, a marcali kistérség fejlődését alapvetően meghatározó beruházást végrehajtani ekkora politikai támogatás mellett sem? Mikor lesz lehetőségük az itt élőknek arra, hogy a balesetveszélyes 68-as főút helyett biztonságos körülmények között tudjanak kerékpárral közlekedni? (Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A kormány kiemelt célként kezeli a fenntartható közlekedési módok, így a kerékpáros közlekedés további fejlesztését, a közlekedésbiztonság javítását. Mint azt képviselő úr is tudhatja, a balatoni bringakör komplex felújítása folyamatban van, az első ütemben idén tavasszal 70 millió forintból 42 kilométeren megerősítették és javították a burkolatot, több tájékoztató táblát helyeztek ki. A felújítás augusztus második felében folytatódik.

- Még az idén megkezdődik a Budapest és Balaton közötti 110 kilométer hosszúságú kerékpárút kivitelezése is. A kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés részeként 800 kilométernyi túraútvonalat jelölnek ki a magyar tenger térségében. A kormány céljaival összhangban Mesztegnyő község önkormányzata a területi és településfejlesztési operatív program fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázatán 500 millió forint támogatást nyert a Balatonmáriafürdő és Mesztegnyő közötti mintegy 18 kilométer hosszúságú kerékpárútszakasz kialakítására. Ön is tudja bizonyára, hogy az építőiparban jelentős változások következtek be, emelkedtek az árak, emiatt a korábban megítélt összeg nem tudja teljesen lefedni a bekerülési összeget, így ezt információnk szerint a település vezetése jelezte az irányító hatóság felé. Ha a kérelem - miután kérelemmel fordul majd a forrásösszeg emeléséért az önkormányzat - kedvező elbírálásban részesül, és a szükséges teljes forrásmennyiség rendelkezésre áll, a kerékpárút kivitelezése megvalósulhat. Természetesen, a közbeszerzési eljárást is kell lefolytatni, ez jó néhány hónapot vehet igénybe. Várhatóan ez a munka jövőre megkezdődhet. Minden lehetőség és minden biztosíték megvan erre, így ez a munka belátható időn belül befejeződik. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

„Ugyan, miféle közérdek?!”

HAJDU LÁSZLÓ, (DK): - Államtitkár Úr! Ismert az, hogy államosították az önkormányzatoktól mindenhol, az iskolát, a gyerekeket, a pedagógusokokat, végül az épületállományt is. Most, hogy jön a nyári szezon, a gyerekek kapnak ingyenes étkeztetést, ami természetesen nem egészen így van. De én egy másik lábát szeretném megemlíteni ennek a nyári időszaknak: ez a két hónap, amikor az iskolába nem mehetnek be a gyerekek, viszont ebben a két hónapban is szeretnének sportolni. A kerületben 26 sportegyesület van, 2500-2600 igazolt sportolóval, de csak akkor mehetnek be, ha bérleti díjat fizetnek külön a nyári időszakra. És a diáksport egyébként is, amióta átkerült a tankerületi igazgatósághoz, azóta bérletidíj-köteles, és folyamatosan emelik; bevételkötelezett a tankerületi igazgatóság, és ők nem tudnak mit tenni.

- Mi az, ami szabályozza, hiszen korábban, csak egy példát, 190 forintért adtunk egy pincehelyiséget egy 23 éve működő sportegyesületnek körülbelül 180 gyerekkel, és most 1600-ra emelték fel a 190 forintos használati díjat. Az ilyen emelésekkel üzleti, piaci alapra vitték. Miközben mi vagyunk papíron a tulajdonosok, az önkormányzat, de valójában a hasznát a tankerületi igazgatóság szedi. Az utánpótlás-nevelés, a diáksport, a szabadidősport, és azt mondhatom, a tömegsport sínyli ezt meg. Helyesnek tartja-e, államtitkár úr, hogy ez így van? (Szórványos taps az ellenzék soraiból.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Egészen egyszerű bizonyos szempontból a válasz az ön kérdésére, hiszen a köznevelési törvény 76. §-a az, amelyik rendezi azt a kérdést, amire ön is utalt. Nyilván a hétköznapi gyakorlatban az iskolától függ, a tankerülettől függ, hogy pontosan hol, hogyan adják bérbe ezeket a tornatermeket, tantermeket, ingatlanokat. Nyilvánvalóan egyrészről elvárás mindig a tankerülettel szemben, hogy legyenek felújítások, legyen saját bevétele, tehát minél inkább hasznosítsa azokat a tantermeket iskolaidőn kívül, akár délutánonként, akár a tavaszi, őszi, téli, nyári szünetben, amelyek rendelkezésére állnak, és amit nem használnak a diákok ezekben a szüneti időszakokban. De másrészről nyilván az is sokak számára elvárás, ha valaki egy sportegyesületet vezet vagy más tevékenységet végez, akkor ő is minél kedvezményesebben jusson be, és minél több fiatalnak nyíljék meg a sportolási lehetőség.

- Nyilván abban az esetben, ha maga a sportolás szervezője pénzt szed be azoktól, akik részt vesznek ezen, diákoktól, felnőttektől, bárki mástól, akkor logikus, hogy ő is fizesse ki ennek a bérleti díját az intézmény felé. Szerintem az jó, ha a tankerületek minél inkább ki tudják használni ezeket az ingatlanokat, fontos is lenne, hogy ha már felépítettünk tornatermeket, felépítettünk uszodákat - ez utóbbiak nem a tankerület fenntartásában vannak általában -, akkor minél többekhez jusson el. És az is méltányos, hogy ennek nyilván költségei vannak, amit arányosan értelemszerűen át kell hárítani arra, aki ezt használja. Fűtés, világítás és a többi. Tehát én abban bízom, hogy minél több sportolni vágyó csoportot vagy személyt tudnak a tankerületek fogadni ezekben az iskolákban, annál több a saját bevételük is, és annál többeknek nyílik meg az a lehetősége, hogy sportolni, mozogni tudjanak. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

„Most már elhiszik?

CSÁRDI ANTAL, (LMP): - Államtitkár Úr! A Fidesz környezetünkre tényleg jól láthatóan csak úgy tekint, mint egy feláldozható erőforrásra, de ugyanakkor még a sokat látott zöldeket is döbbenetesen meglepi az, hogy a Fidesz nem egyszerűen elszabotálja a klímaváltozás elleni küzdelmet, de még büszke is rá. Gyakorlatilag döntések sokaságát hozza meg úgy, hogy nem veszi figyelembe a környezetünket, a bőrünkön érezhető változásokat. Erre nagyon jó példa a főváros, ahol beruházások garmada történik meg azon az áron, hogy zöldterületek, jó minőségű zöldterületek tűnnek el, vagy például pontosan látható, hogy 30 fok fölötti hőmérséklet idején a közösségi közlekedés nincs fölkészítve ezekre a hőhullámokra.

- Államtitkár Úr! Azt gondolom, hogy érdemes itt egy pillanatra megállnunk, hogy nem a levegőbe beszélünk. Én pont fővárosi képviselő voltam akkor, amikor kormányhatározatban a kormány tette lehetetlenné, hogy a 3-as metró felújításához szükséges buszpótlást új gépjárművekkel oldhassa meg a főváros, és ugyanúgy ott voltam, amikor gyakorlatilag egy ügyes kis humbug az oroszokkal gyakorlatilag azt eredményezte, hogy ugyanazon az áron elavult, de új szerelvényeket hoztak ahelyett, hogy jó minőségű és modern szerelvények biztosíthatnák légkondicionált módon a 3-as metrón való utazást. A kérdésem egyszerű, államtitkár úr:

- Mikor ismeri fel végre a kormány, hogy a hőségriadókra megfelelő válaszokat kell adni? Mikor teszi lehetővé a kormány, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagy adott önkormányzatok a megfelelő beruházásokat elvégezhessék? Számíthatunk-e arra, hogy nem fogják akadályozni ezeknek a beruházásoknak az elkezdését, kialakulását? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Sajnos a kérdésre adott válaszomat azzal kell kezdenem, hogy amikor a kormányt a klímaváltozás tagadásával vádolja, vagy nem ellenőrizte az értesüléseinek a hitelességét, vagy egyszerűen nem mond igazat és rágalmaz. Ha figyelt volna vagy itt lett volna végig a parlamenti ülésteremben, akkor tudhatná: legalább négyszer hangzott el ma a kormány részéről az, hogy fontosnak tartjuk a klímavédelmet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megtegyünk mindent a környezetünk védelméért. Legyen szíves, nevezzen meg akár egyetlenegy kormánypárti képviselőt, aki valamikor is tagadta a klímaváltozást! Ma, még egyszer hangsúlyozom, legalább négyszer hangzott el, hogy mindent megteszünk a környezetünk védelméért, a klíma védelméért!

- Képviselő Úr! Ön is nagyon jól tudja, a kormány a klímaváltozás elleni erőfeszítéseket és az alkalmazkodási, felkészülési lépéseket kiemelten kezeli, eleget téve a nemzetközi vállalásoknak. Fontos, hogy a kitűzött célokat el tudjuk érni, és számokkal bizonyítottuk, hogy arányosan, időarányosan jóval túlteljesítettünk néhány esetben már most vállalásokat, mint azt tőlünk elvárják. Szeretném cáfolni az ön állításait. Az ön állításával szemben a fővárosi zöldterületek folyamatosan megújulnak és bővülnek, többek között olyan zöldítő beruházásokkal, mint a Liget-projekt, az Orczy-kert megújítása és tízhektáros bővítése, a MOME Zugligeti Campus 1,5 hektáros közparkja vagy éppen a Dél-Pesten és Észak-Csepelen tervezett diákváros, amely barnamezős tájsebek helyén hozza létre Budapest legnagyobb aktív zöldfelületét.

- Képviselő Úr! Mindezekre tekintettel különösen sajnálatos, hogy az LMP, mivel jelenleg nincs a társadalom számára releváns, valódi mondanivalója, azaz témahiányban szenved, ilyen pótcselekvésekkel próbál vádaskodni. Kérem, tartózkodjanak ettől a következő időszakban! (Taps a kormánypártok soraiban. - Csárdi Antal: Államtitkár úr, sétáljon már végig velem a városon!)

„Támogatják-e fővárosiak igényét, hogy olcsóbb, jobb minőségű közösségi közlekedést használjanak, javítva az életminőséget, csökkentve a közlekedési dugókat?

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Azért is jó dolog az előválasztás, mert új közpolitikai megoldási javaslatok merülnek fel, jelen esetben a közlekedési alapjövedelemről fogok beszélni, illetve erről kérdezem az ön véleményét. Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt azt fogalmazta meg, hogy főpolgármesterré választása esetén minden budapestinek közösségi közlekedési támogatást ad, egy olyan közlekedési támogatást, amelyet jelen pillanatban megkapnak azok az autósok, akik fizetős zónában, ingyen parkolhatnak ott lakóként az autójukkal, és ilyen értelemben most a főváros azt támogatja, hogy minél többen tartsanak autót, egy-másfél millió forinttal támogatja őket ebben évente.

- Rendben van, mi is támogatjuk, hogy mindenki az otthona környékén ingyenesen parkolhasson...(Rétvári Bence: Jaj, de kedves! Nagyvonalú!)...de azt mondjuk, hogy ne csak az autótulajdonosok kapjanak közlekedési támogatást, hanem kapjanak azok is támogatást, akik közösségi közlekedést használnak vagy más mobilitási módokat választanak. Azt mondjuk: lehessen dönteni, hogy ki mire fordítja a közlekedési alapjövedelmet, vagy továbbra is ingyen parkol az otthona előtt, vagy hogyha erről lemond vagy soha nem is volt autója, akkor fél áron, csökkentett áron vásárolhasson éves BKK-bérletet, vagy más mobilitási módok használatát támogassuk az ő esetében. Azt látjuk, hogy ez a megoldás csökkentené a belváros autók általi terheltségét, javítaná a környezet minőségét, a város átjárhatóságát, élhetőbbé, zöldebbé tenné a környezetet, nemcsak Budapesten, hanem más magyar nagyvárosokban is. Az volna a kérdésünk:

- Miután a kormány a közösségi közlekedés finanszírozásában szerepet vállal, nagyon helyesen, támogatnak-e egy ilyen típusú megoldást, támogatják-e Karácsony Gergely javaslatát a közlekedési alapjövedelemre, a budapesti közlekedési támogatásra, vagy van esetleg jobb ötletük arra, hogy hogyan lehet olcsóbbá tenni a közösségi közlekedést az emberek számára? (Taps az MSZP soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Ha önök fölszólalnak, azt lehet látni, hogy teljesíthetetlen és észszerűtlen, zavaros ígéretekből nincs hiány, főként akkor, hogyha Karácsony Gergely pozíciószerzése a tét! Ő volt az, aki megígérte az alapjövedelmet, a 13. havi nyugdíjat, az ingyengyógyszert, a dupla nyugdíjminimumot, a dupla családi pótlékot, az egészségügyi dolgozók radikális béremelését, önerő nélküli lakásfelújítási program indítását, és még több tucat további, fedezet nélküli ígéretet, talán lehet mondani azt, hogy hazugságot. Ő ígérte ezt, aki még Zugló pénzügyeit sem tudta rendben tartani: a kerületi önkormányzat túlköltekezik, a parkolási szerződéseken keresztül továbbra is jelentős összegek folynak el. Ennek ellenére ő már abból a székből szórja a pénzt, amelynek még a közelében sincs!

- Képviselő Úr! Úgy néz ki, az önök számára kedvezőtlenül alakul az ellenzéki roncsderbi, hiszen a támogatók folyamatosan állnak ki párttársa mögül. Azon sem lennék meglepődve, ha még az oly csekély támogatottsággal bíró MSZP is belátná Karácsony Gergely és az önök teljes alkalmatlanságát az irányításra, a vezetésre. Az unásig ismert casting egyetlen mozgatórugója ezúttal is, úgy néz ki, a hatalom kétségbeesett akarása. De hogy tényszerű adatokkal is szolgáljak: az önök szövetségeseinek a kormányzása idején a BKV Zrt. 53 milliárd forint veszteséget, a főváros pedig 217 milliárd forint adósságot halmozott fel úgy, hogy érdemi közlekedési beruházás ebben az időszakban nem fejeződött be. (Soltész Miklós: Ciki!) Ezzel szemben 2010 óta az állam konszolidálta az önkormányzati adósságokat...(Arató Gergely: Elvette az iskoláktól és a kórházaktól a pénzt!)...a kormány és a főváros közösen mintegy 700 milliárd forint értékű közlekedésfejlesztési beruházást valósított meg Budapesten, javítja a helyi közösségi közlekedés színvonalát.

- Képviselő Úr! A városfejlesztés a jövőben is folytatódni fog, mindenki által tapasztalható, kézzelfogható fejlődésben testet öltve, hiszen az Orbán Viktor miniszterelnök úr és Tarlós István főpolgármester úr által kötött megállapodás 15 pontja összesen több mint ezermilliárd forintnyi fejlesztési támogatást jelent Budapestnek! Ezt támogassák önök is! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

”Bélmegyer, - a fideszes gátlástalanság, törvénytelenség és arrogancia leginkább tetten érhető példája!”

MAGYAR ZOLTÁN, (Jobbik):: - Államtitkár Úr! Mint köztudott, önök két évvel ezelőtt újraosztották a vadászati területeket, a vadászati jogot. Bizony sokan nem lepődhettünk meg azon, hogy ez milyen eredménnyel zajlott, hiszen ismertük az önök módszereit, bárkin bármilyen eszközzel képesek átgázolni, ha az éppen az útjukban van! Rengeteg igazságtalan döntést hoztam ide, az Országgyűlés elé, több mint egy tucatot. Ezek mind-mind olyan ügyek voltak, ahol a helyi érdekkel szemben, az egyébként problémamentesen működő földtulajdonosok, vadásztársaságának érdekével szemben az állam gyakorlatilag átállt egy másik érdek oldalára, és fideszes körök szerezték meg ezeket a zsíros vadászterületeket.

- Államtitkár Úr! Jól tudjuk, hogy ennek mi volt az értelme, hiszen önöknél focimeccsek szünetében és vadászatokon dőlnek el leginkább a milliárdok sorsai! De a bélmegyeri történet ezen túlmutat: ott a helyi földtulajdonosokból álló vadásztársaság érdekével szemben Mészáros Lőrinc és családja vadásztársasága nyerte meg a vadászati jogot, mindezt persze állami segítséggel, mondanom sem kell. Azóta minden pert elvesztettek, jogerősen ki vannak tiltva arról a területről, mégis a mai napig a bélmegyeri vadásztársaság jogosultságával ők vadásznak. Azért itt azt megjegyezném, hogy a Btk. 245. § a) pontja szerint ez kimeríti az orvvadászat tényállását, de jól láthatóan ez egyáltalán nem zavarja a Mészáros- családot és tovább folytatják ezt a tevékenységet.

- Államtitkár Úr! Az viszont roppantmód érdekelne ezen ügy kapcsán minket, hogy a vadászati hatóságot ön vagy a miniszter úr, vagy bárki az állam részéről utasította-e arra, hogy a bírósági ítéletekkel szemben még mindig a Mészáros-családnak gyakorlatilag biztosítsa a vadászat lehetőségét. Tudtak-e erről az esetről? Ha igen, akkor miért nem léptek semmit? Ha nem tudtak róla, akkor pedig miért hazudnak? Mert kellett hogy tudjanak róla, ha másból nem, akkor az én írásbeli kérdéseimből. Mi lesz ennek a vége? Magyarországon a törvények nem vonatkoznak mindenkire egyformán? (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

***

FARKAS SÁNDOR, (Agrárminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a vadászterület kialakításával kapcsolatos ügyekben a földtulajdonosi közösség tud érdemi döntéseket hozni. Hatósági oldalról pedig a területileg illetékes elsőfokú vadászati hatóság bír eljárási hatáskörrel. A szóban forgó vadászterülettel kapcsolatban a hatáskörrel és illetékességgel bíró szakigazgatási szerv mindvégig a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a folyamatban lévő egyéb eljárásokra is figyelemmel járt el. A közelmúltban több közigazgatási hatósági végzés és bírósági ítélet is született az ügyben. Az Agrárminisztérium információi szerint az ügyben jelenleg is több közigazgatási hatósági ügy, bírósági eljárás zajlik, valamint folyamatban van a Kúria előtt is egy felülvizsgálati eljárás.

- Tekintettel a folyamatban lévő bírósági eljárásokra és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az illetékes vadászati hatóság az ügyben érdemi hatósági határozatot csak nevezett peres eljárások lezárultával, a jogi tények teljes ismeretében és a határozatok birtokában tud hozni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Mi történik Szombathelyen?”

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Államtitkár Úr! Az a helyzet, hogy véget ért a casting Szombathelyen, megválasztották a polgármesterjelöltjüket, egy nap gondolkodási időt hagytak is neki, hiszen 24 óra után, ellentétes nyilatkozatot követően, úgy döntött Balázsy Péter, hogy ő lesz az az ember, akire lecserélik azt a köztiszteletben álló Puskás Tivadart, aki mégiscsak a polgári jobboldalnak egy megbecsült embere volt, és helyette egy olyan embert választanak polgármesterjelöltnek, aki még a megyei főjegyzőségről sem hajlandó lemondani azért, hogy a kampányban teljeskörűen részt vegyen. Ennyire bízik ő saját magában, és ennyire gondolja azt, hogy a 24 óra alatt meghozott döntésének meglesz az eredménye.

- Ennek ellenére most már mindennel próbálkoznak, annyira elkeseredett helyzetben vannak. Magát az OMSZ-t felhasználják politikai haszonszerzés érdekében, hiszen azt mondták, hogy az új, Éljen Szombathely és Nemény András által vezetett szombathelyi többség veszélyezteti az egészségügyi ellátást, amikor ez volt az a szombathelyi többség, aki Szombathely-pótlékot és több fizetést adott a helyi orvosoknak...(Közbeszólás az ellenzék soraiból: Szégyen!)...azoknak, akiket önök nem becsültek meg. Ugyanezt eljátszották az egyetemmel is, megpróbáltak abból is egy politikai hisztériát csinálni. Az a helyzet, hogy Balázsy Péter egy politikai paraván, amivel az elmúlt kilencéves semmittevésüket tudták elfedni, megaláztak egy idős, nagyon-nagyon köztiszteletben álló embert, egy fiatal olyan emberért, aki alapvetően nem bizonyított még a városvezetés szintjén.

- Államtitkár Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt amúgy elvesztett egy új polgármesterjelöltet, nem tudom, hogy az önök koalíciós egyeztetésének milyen hatásai lesznek, hiszen mégiscsak az ön párttársa Puskás Tivadar. Az a helyzet, hogy ha Puskás Tivadarral így, 24 óra alatt el tudott bánni a saját pártja, akkor lehet, hogy az államtitkár úrral vagy a többi fideszes, KDNP-s politikussal is ez lesz, úgyhogy kérem, mondjon legalább ön pár jó szót arról a korábbi polgármesterről, akit így megaláztak. (Taps a DK és az MSZP soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Ha már átalakultunk egy ellenzéki önkormányzati kampánygyűléssé, nem ez az első ilyen felszólalása a mai napon, azt hittem, - „mi történik Szombathelyen” - hogy arról fog büszkén beszélni, hogy bajnok lett a Falco kosárlabda NB I.-ben... (Ungár Péter: Gratulálunk!)...hogy valami hasonlót hallhatunk öntől, ezeket elfelejtette, teljes mértékben csak a politika volt az, ami meghatározta a felszólalását...(Ungár Péter: Ez a parlament, ugye, tehát itt előfordul a politika…), miután a technikai akadályokat leküzdötte. Az különösen érdekes volt, hogy a fiatalok politikába való bekerülése ellen érvelt, hogy az veszélyes, ha fiatalok lesznek a politikának a részesei. Egészen egyedi LMP-s értékelés, hogy a fiataloktól ódzkodni kell a politikában, de valamitől önök nagyon félnek Szombathelyen, ez azért látható!

- Képviselő Úr! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Puskás Tivadar!) Az ön által említett ügyben az OMSZ-szel kapcsolatban pedig a teljes alkalmatlanságát bizonyította a szombathelyi ellenzék, hiszen először azt tették, hogy 32 millió forintot a 2019-es költségvetés kapcsán elvontak...(Ungár Péter: Nem! Többletet nem szavaztak meg!)...az ellenzéki többségnek a tagjai az orvosi ügyelet finanszírozásától. Ezután írt a polgármester, aki egy felelős vezetője a városnak április 8-án egy levelet a mentőszolgálatnak, hogy milyen személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek szükségesek ahhoz, hogy az orvosi ügyeletet meg lehessen oldani. Erre a mentőszolgálat június 11-én válaszolt is, nagyon részletesen, azt is elmondta, hogy az elmúlt évben 16 millió forintos forráshiányt eredményezett számára ez az ellátás, de természetesen a mentőszolgálat a költségvetésében a jogszabályok szerint nem pótolhatja ki ezt a pénzt, ezt a 32 millió forintot az önkormányzat helyett, azt az önkormányzatnak kell megfizetnie. Ezek után nem tehetett mást, mint hogy felmondta három hónapos felmondási idővel ezt a szerződést. Ekkor kellett hogy beismerje az ellenzék a teljes alkalmatlanságát hiszen szombathelyiek tízezreinek az orvosi ellátását sodorta veszélybe, június 18-án. Azt hiszem, az ellenzékből mindenki szégyenkezhetett, mert végül is visszavonták a korábbi döntésüket, és biztosították ezt a 32 millió forintot, de az alkalmatlanságuk ettől még egyértelmű. (Taps a kormánypártok soraiban.)

