II. Csupa szín, csupa legenda!

Fidesz: Milyen eszközökkel biztosítható a személyes adatok védelme? Jobbik: A Balaton mindenkié? MSZP: Megvétózták a bolygónk jövőjét! Párbeszéd: Hőhullám, árvíz, belvíz, sivatagosodás, aszály, viharok, villámárvíz, szmog és üvegházhatású gázok, - mit tesz ezek ellen a kormány?

2019. július 1. 12:50

MOTTÓ: Csupa szín, csupa legenda! Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát pedig fölöttébb nem könnyű. Kiváltképp a parlamentben!

Rákattintva, szerényen stilizálva, a szolidabb zajokat, tapsokat is jelezve, olvashatók a héten elhangzott azonnali kérdések és válaszok. - Kellemes találkozást!

"Milyen eszközökkel biztosítható a személyes adatok védelme?"

F KOVÁCS SÁNDOR, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Hadházy Ákos politikai teljesítményét sokan ismerjük, hiszen tudjuk, hogy képes saját párttársairól titokban hangfelvételt készíteni, etikai bizottság elé citálja a saját párttársait, megpróbálja őket kizáratni, és ha saját párttársai, például Sallai Róbert Benedek jogos, kemény és néha kicsi túlzó kritikájával szemben találja magát, akkor csodálkozik. Emlékszünk az MTVA székházában az erőszakos, bohózatba, tragikomédiába nyúló viselkedésére, amikor lógott a korláton, akrobatikus mutatványokat mutatott be. De nem ez a legnagyobb probléma. Aláírásgyűjtésbe kezdett, amely aláírásgyűjtés igazából adatgyűjtés célját szolgálta, és homályos hátterű külföldi szervezetekhez kerültek a magyar állampolgárok kényes személyes adatai. (Bana Tibor: Tegyél feljelentést!)

Az a szerencse, hogy ki van zárva már...(Bana Tibor: Tedd meg a feljelentést akkor!)...Sallai Róbert Benedek képviselő úr az LMP-ből. Homályos cégekhez került, amit az MSZP és a Momentum is támogatott. Az ellenzéki képviselő mellébeszél, nem mondja meg, hogy miért nem készült ezzel a céggel szerződés, hol vannak ezek az adatok, milyen céllal bízta meg a külföldi céget, s milyen takargatni való munkát bízott erre a cégre. Várjuk a válaszát arra, hogyan fordulhatott elő, hogy magyar állampolgárok kényes személyes adatait külföldi…(Bana Tibor: Ti beszéltek a Kubatov-listával?)…homályos hátterű céghez küldte el. Államtitkár Úr! Az elhangzottakra tekintettel kérdezem:

- Milyen eszközökkel biztosítható a magyar állampolgárok kényes és személyes adatainak biztonsága? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársaim! A személyes adatok védelmét közvetlenül hatályosuló módon szabályozó európai uniós joganyag, azaz az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25. óta az Európai Unió tagállamaiban kötelezően alkalmazandó. Hadházy Ákosra is vonatkozik ez a szabályozás. A rendelet szerint személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők az ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A rendelet meghatározza, hogy a személyes adat kezelésére, gyűjtésére mely jogalapokon kerülhet sor. Az adatkezelés a már említett alapelvekből fakadóan kizárólag az adatkezelés céljával összhangban, a cél eléréséig terjedhet, ezt követően az adatok törléséről kell intézkedni.

- Képviselőtársaim! Személyes adat kezeléséhez a rendelet adatfeldolgozó igénybevételét is lehetővé teszi. A rendelet szerint adatfeldolgozó adatfeldolgozói szerződés vagy jogszabály előírása alapján vehető igénybe. E téren előírja azt is, hogy a szerződésnek, illetve a jogszabálynak mi a kötelező tartalma, különösen azt, hogy az adatfeldolgozó személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelhet, illetve hogy az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséggel tartozik, valamint azt is, hogy az adatfeldolgozó megteszi a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket is. Mindezek elmulasztását, megsértését a NAIH bírsággal is szankcionálhatja! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

F KOVÁCS SÁNDOR: - Államtitkár Úr! Ez után csak reménykedhetünk már abban, hogy több százezer magyar állampolgár személyes és kényes adata nem került rossz kezekbe...(Bana Tibor: Hozzátok?)...nem okoznak ezzel nagyon sok kárt az állampolgároknak, és csak reménykedhetünk benne, hogy nem fog tovább gyűrűzni ez a gyakorlat. Nagyon érdekes az, hogy ebben az ügyben az az MSZP és a Momentum is hallgat, pedig teljes mellszélességgel támogatták ezt az aláírásgyűjtést, - lehet, hogy a külföldi homályos hátterű cég adatkezelését is! (Bana Tibor: Soros! - Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

Dr. VÖLNER PÁL: - A büntetőjog is védelmet kínál természetesen ezekben az esetekben, bár e jogág ultima ratio jellegéből adódóan csak a kirívóan súlyos jogsértéseket szankcionálhatja. Személyes adattal visszaélés bűncselekménye megállapításra kerülhet akkor, ha az elkövető jogosulatlanul vagy a céltól eltérően kezeli az adatot, az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, illetve a számára előírt tájékoztatási kötelezettséget megszegi és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz vagy haszonszerzési céllal követi el. Mindezek után számtalan kérdés merül fel az üggyel kapcsolatban. Vajon ki az adatgazda, hiszen a képviselő úr maga is gyűjtött adatokat, vagy a pártok, akik mögé álltak, és támogatták az aláírásgyűjtést? Talán egy újabb képviselő lesz majd, aki vállalja, és a mentelmi joga mögé bújva követi el ezeket a jogsértéseket? Tehát rengeteg tisztázatlan kérdés van ebben az ügyben! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

”A Balaton mindenkié?”

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A Balaton mindenkié, ez a legfontosabb kormányzati álláspont! Ez egy idézet Lázár Jánostól, 2017. december 14-én a kormányinfóról. Azóta eltelt 557 nap, és most azt látjuk, hogy egy másfajta szél fújja azt a bizonyos vitorlát! Tavaly év végén a Balaton-törvény módosítása ellen felemeltük a hangunkat. Akkor úgy módosították a Balaton-törvényt, hogy az önkormányzatok és az állam kiemelt fejlesztési területekké nyilváníthat. Mit látunk? Eltűnnek a kempingek, eltűnnek a szabadstrandok, eltűnnek a nádasok, miközben megjelennek az apartmanházak, a luxusvillák és a különböző, NER-hez kapcsolódó szállodák. Újabb keszthelyi strand, vízparti terület tűnik el, talán az utolsó méter - ez az elmúlt napok egyik híre. Mit látunk? Vitorláskikötők, parti szállodák, kempingek. A kérdéseim:

- Így foglalta el a NER-elit Keszthelyen ezt a területet? (Mesterházy Attila: Szégyen!) Ezt a területet foglalta el, ezt a szabadstrandot? Ez lesz az önök új nyári fővárosa? Mit tesznek? A Balaton mindenkié? Miért nem tesznek ezért? Miért kellett a Balaton-törvénybe beletenni ezt a kiemelt területté nyilvánítást? És miért tették ezt 100 százalékos állami tulajdonú vállalat kezébe? Hogy ő dönthesse el, mik épülnek a Balaton-parton, és nem az, hogy az emberek, akik azért érkeznek a Balatonra, hogy pihenjenek, odaférjenek nemzeti kincsünkhöz, a Balatonhoz?! (Taps az ellenzék padsoraiban. - Mesterházy Attila: Úgy van!)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Mindenkié a Balaton továbbra is! A Balaton-törvényt tavaly év végén, ezért erősítette meg elfogadással az Országgyűlés, pontosabban: az Országgyűlés azon része, amelyik nem a rendbontással volt elfoglalva! Ugyanis, ahelyett, hogy a munkájukat végezték volna itt az ellenzéki pártokkal, frakciókkal együtt, fütyültek, kiabáltak, és megpróbáltak olyan helyzetet teremteni, hogy törvényeket ne tudjunk elfogadni. Valószínűleg ez, hogy nem figyeltek oda, okozza azt, hogy nem tudják pontosan, annak a bizonyos Balaton-törvénynek az elfogadása mit jelentett, mit tartalmaz annak érdekében, hogy ténylegesen ez a jelszó, ez a felkiáltás, ez a szándék, hogy a Balaton mindenkié legyen, megvalósulhasson.

- Képviselő Asszony! Ez a törvény megőrizte és megerősítette a Balaton védelmére szolgáló korábbi rendelkezéseket, például a strandok legalább 65 százalékos zöldfelületi és legfeljebb 10 százalékos beépítési arányát, a közhasznú zöldterületek védelmét, a település belterületi parthossza, a sétányok legalább 30 százalékos arányának előírását. Ez a törvény új védelmi szabályokat is bevezetett, például azt, hogy a zöldterületek, strandok és kempingek együttes parthossza nem csökkenthető, - ez cáfolja is azt, amit az előbb ön állított! A vízparton új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, a beépítettségi arány pedig nem növelhető! Ezek a rendelkezések azért születtek, mert úgy gondoljuk, a Balaton elérhetősége közérdek…(Rig Lajos: … beépítik szállodával!)… amit minél több és minél nagyobb közfunkciót betöltő, színvonalas terület kialakításával, fenntartásával lehet biztosítani. A Balaton kiemelt státuszának a szemléltetésére pedig elég, ha végigtekintünk az elmúlt évek fejlesztésein, amelyek a tó térségének vonzerejét hivatottak tovább növelni, hozzáférhetőségét javítani. Ezt bizonyítja az is, hogy a nyáron csaknem 1,6 millióan utaztak a Balatonra, 120 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. Mi mást jelent az, hogy ennyien utaztak oda, mint azt hogy a Balaton mindenkié, a Balatont mindenki a sajátjának is tekinti! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA: - Államtitkár Úr! A kérdésemre nem kaptam választ. Én feltettem egy konkrét kérdést a keszthelyi szabadstrand ügyében, és erre ön elmondja a Balaton-törvénynek abbéli módosítását, amely külön kitér arra, hogy kiemelt fejlesztési területté lehet bármely területet nyilvánítani. Én azt látom, hogy az elkövetkezendő időszakban is egyre több ilyen intézkedésük lesz, hogy kerítéssel vonják körbe az emberek elől a Balatont, hogy ne tudják elérni, pedig mindenkinek joga van ahhoz, hogy sétálhasson. Ha itt Keszthelyen lezárják ezt a részt is, ezt a szabadparti területet, akkor megfosztják önök az állampolgárokat ettől a joguktól, és sokkal messzebb kell nekik elmenni, hogy lássák, mint ahogy szokták mondani, az északi partról a déli partot, a déli partról pedig az északit. Ebben tegyenek intézkedéseket, mert a Balaton mindenkié! (Taps az ellenzék padsoraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER: - Képviselő Asszony! Nem mond ellent a Balaton-törvény annak, amit ön mondott. Az ellenzék a Balaton privatizációjáról akarja meggyőzni az embereket. Ez pont ellentétes azzal, amit mi szeretnénk, ugyanis mi azt szeretnénk, hogy mindenkié legyen a Balaton, mindenki, aki elmegy a Balatonra, élvezhesse a Balaton által nyújtott lehetőségeket a kikapcsolódásra, a fürdőzésre, a szabadidő eltöltésére. Ennek megfelelően természetesen a Balaton fejlesztése, építése közös érdekünk. Ezt szolgálja a két éve indított Kisfaludy strandfejlesztési program is, amelynek célja: 2030-ig az összes szabadvízi strand családbarát, biztonságos és akadálymentes megújítása, ami nemcsak a Balatonon, hanem máshol is érvényes; erre 4,4 milliárd forintot különítettünk el. Az a cél, hogy lehetőleg minél többen tudják a közös értékeinket, kincseinket használni a szabadidő eltöltésére, szabadságok eltöltésére, feltöltődésre! (Taps a kormánypártok soraiban.)

”Megvétózták a bolygónk jövőjét!”

Dr. GURMAI ZITA, (MSZP): - Képviselőtársaim! (Rétvári Bence: Hoppá! Csillagok háborúja következik! Armageddon!) Múlt héten csütörtökön Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal együtt megvétózta azt az uniós javaslatot, amely 2050-re karbonsemlegessé tette volna az Európai Unió tagországait. Ezzel a kormány nemcsak a környezetvédelem, hanem a jövőnk ellen is vétót emelt! A karbonkibocsátás ugyanis, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának összességét jelenti, egymagában felelős korunk legnagyobb problémáiért, így a globális felmelegedésért és a légszennyezésért. Előbbi, ha nem teszünk ellene, pár évtized múlva lakhatatlanná teszi a Földet, utóbbi már ma is több ezer magyar ember életét követeli évente! Fenyeget minket a globális felmelegedés, hiszen növeli a szélsőséges időjárási viszonyok számát, egyre gyakoribbá téve a már-már elviselhetetlen hőhullámokat, amelyek az idősek és a krónikus betegek körében növelik a halálozás esélyét. Rontja a talaj termőképességét, elsivatagosítja a környezetet, ezáltal éhínséget okozva, csökkenti a rendelkezésre álló víz mennyiségét, kiszárítja a tavainkat, folyóinkat, tönkreteszi a Duna vízgyűjtő területeit. Ez nemcsak Magyarország világhírű vízkincsének árt, de hosszú távon a Paksi Atomerőmű hűtését is igencsak megnehezíti.

- Képviselőtársaim! Az egészséget nemcsak a globális felmelegedés, hanem a légszennyezettség is veszélyezteti. Évente Magyarországon 12 800 ember hal meg a légszennyezettség miatti betegségekben, mint hörghurut, asztma, tüdőrák. Köszönhető ez annak, hogy Magyarországon a légszennyezettség mértéke évente száz napon is átlépi az egészségügyi határértéket! Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az év harmadában az egészségre káros levegőt lélegezzük be. Hazánk levegője ráadásul a szomszédos országokhoz képest is sokkal rosszabb. Ennek tudható be, hogy Magyarországon másfél-kétszer annyian halnak meg a légszennyezettség miatt, mint a szomszédos országokban. Mindezekre tekintettel kérdezem:

- Miért vétózták meg a klímacélt, és miért szavaztak a gyermekeink jövője ellen? Miért nem látják be, hogy ha nem tesznek azonnal valamit, akkor az emberi fajnak hosszú távon nincs jövője? (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Úgy van! - Taps az MSZP és a DK soraiban.)

***

VARGA MIHÁLY, (pénzügyminiszter): - Képviselő Asszony! Ön is tudja vagy ön is érzi, hogy az azonnali kérdés kerete, nem elegendő arra, hogy ilyen kérdésekről alaposabban beszéljünk. Épp ezért sajnálatos, hogy 2018. december 12-én, amikor egy politikai vitanap lett volna a klímaváltozásról, akkor azon önök nem vettek részt. Mi készek lettünk volna erre a vitára, sajnos erre akkor nem kerülhetett sor. (Cseresnyés Péter: Így van!)

- Ami a kérdését illeti: ki ne szeretne tisztább vizet, ki ne szeretne tisztább levegőt, elviselhetőbb klímát? Mi is ezen az állásponton vagyunk, Magyarország mindent megtesz ezért, az energiapolitikánkat is így alakítottuk ki. Magyarországnak vannak klímavállalásai, klímacélvállalásai, 2030-ig ezeket meg tudjuk valósítani, úgy, hogy a klíma is javul, és a magyar embereknek, a magyar családoknak sem kell több pénzt fizetniük mindezért. A javaslat, amit ön említett a kérdésében, az volt, hogy most menjünk-e tovább, és 2050-re is tegyünk-e vállalásokat. A céllal egyet tudtunk érteni, de amíg nem látjuk, hol van erre a pénz, addig úgy érzem, hogy felelőtlenség lett volna ebben elköteleződnünk.

- Képviselő Asszony! Volt egy vita a klímacélokkal kapcsolatban a nukleáris energiáról is, és ezt se felejtsük el! Ha klímacélokat akarunk elérni, akkor szükségünk van nukleáris energiára is, - ebben van az alapvető vita köztünk és önök között. Magyarország szeretne ilyet, tehát mi szeretnénk a klímacéljainkat elérni, ebben szükség van nukleáris energiára. Higgye el, Paks nélkül nincs alacsony rezsi, nincs alacsony rezsiszámla a magyar családoknak! Ez volt tehát a vitának az oka, ezért kellett Magyarországnak - hasonlóan Lengyelországhoz és Csehországhoz - vétóznia ebben a kérdésben. Abban bízom képviselő asszony, hogy lesz majd még alkalmunk arra, hogy bővebben, nagyobb időkeretben is kifejthessük egymás számára az álláspontunkat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. GURMAI ZITA: - Miniszter Úr! Köszönöm a biztatást, de ennek ellenére még mindig nem érzem, hogy a probléma súlyát tökéletesen éreznék. Az Európai Néppártban tulajdonképpen majdnem mindenki megszavazta ezt, mert igenis, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly felelősség. Magyarországon 2013 óta stabilan nő a légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke, ez ügyben a kérdésem: mit tettek? Például az építőipar területén 2016-ra tíz éve nem látott magasságokba emelkedett az üvegházhatású gázok kibocsátása, pedig már 2015-ben is, több mint 20 százalékkal meghaladta a 2009-es értéket. Tehát mindenképpen érdemes ezeket említeni, arról nem is beszélve, hogy Kásler miniszter úr a népegészségügyi program ismertetésekor elmondta, hogy az a cél, hogy minél hosszabb ideig éljenek az emberek egészségben, betegségek minél később alakuljanak ki, a korai stádiumukban legyenek felismerhetőek, és folytathatnám. Én tehát mindenféleképpen élnék a miniszter úr javaslatával, és bizakodó is vagyok, hogy együttműködőek lesznek. (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

***

VARGA MIHÁLY: - Én is bizakodó vagyok, képviselő asszony, hogy a tényeknek, az adatoknak van alapja egy vitában. Itt már elmondtam az előbb egy másik kérdésre válaszolva, hogy Magyarország a rendszerváltozás óta 32 százalékkal csökkentette az üvegházhatásúgáz-kibocsátását. És ön is jól tudja, hogy Magyarország áramtermelésének a 60 százaléka már ma is olyan, ami üvegházhatásúgázkibocsátás-mentes. Ebből 50 százalék az atomenergia, 10 százalék pedig a megújuló energia használatának tulajdonítható. Amit most ön elvárt volna a magyar kormánytól, az az, hogy konkrét pénzügyi számítások nélkül ugorjon fejest egy javaslatba, köteleződjön el olyan célokért, aminek nem tudja az anyagi, a fiskális, pénzügyi vonzatát. A magyar kormány felelősségteljesen járt el, hasonlóan Csehországhoz és Lengyelországhoz. Mi azt mondjuk, hogy sokkal alaposabb elemzés és vizsgálat kell ahhoz, hogy 2050-ig ilyen típusú célokat vállaljunk. (Ungár Péter: Szerintünk is.) Ezt fogjuk tenni, mint ahogy tettük is az elmúlt években. (Taps a kormánypártok soraiban.)

”Hőhullám, árvíz, belvíz, sivatagosodás, aszály, viharok, villámárvíz, szmog és üvegházhatású gázok, - mit tesz ezek ellen a kormány?”

KOCSIS-CAKE OLIVIO, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! A múlt héten a kormány megvétózta azt a javaslatot, ami 2050-re klímasemlegessé tette volna az Európai Uniót, csökkentette volna a légszennyezést és a klímaváltozást. Tehát miközben Magyarországon évente tízezer ember hal meg olyan betegségben, amely közvetlenül összefüggésbe hozható a szennyezett levegővel, miközben emberek tüntetnek az utcán, tudósok pedig arra figyelmeztetnek, hogy egyre kevesebb időnk van, miközben megszaporodtak a hőhullámok, fokozódik a hőség, nyolc nappal meghosszabbodott a nyári időszakban azon napok száma, amikor a hőmérséklet 25 Celsius-fok fölött van, ezen belül öt nappal lett több a hőségriadós napok száma, aközben sikerült ezt a javaslatot leszavazni. Elkeserítő, hogy pont azon a héten vétózták meg ezt a javaslatot, amikor az extrém időjárás miatt az országban utakat, sok ember házát, kertjét, pincéjét tette tönkre a hömpölygő esővíz! Ez nem tréfa, mert sajnos sok ilyen katasztrófa várható a jövőben, és azok, akiknek a tulajdona kárt szenved, nem fognak ezen nevetni.

- Államtitkár Úr! Mielőtt azt mondanák, hogy Magyarország nem kitett a klímaváltozásnak, a részletes kutatásokból kiderül, hogy az Alföld déli részét és a főváros környékét rendkívüli mértékben fogja majd érinteni a klímaváltozás, a hőhullámok elszaporodása, az árvizek, belvizek. Az önök legfőbb szövetségese, a cseh miniszterelnök azt találta mondani: miért kéne 31 évvel korábban arról döntenünk, hogy mi fog történni 2050-ben? Ezt akár a Fidesz is mondhatta volna, ugyanis önök mindig csak négy évre előre hajlandóak gondolkodni, mindig csak a következő választásig!

- Államtitkár Úr! Hajlandóak-e hosszú távon gondolkodni, gyermekeink, Magyarország jövőjéről gondolkodni, vagy csak a 2022-es választásokig? (Gyér taps.)

***

FARKAS SÁNDOR, (Agrárminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Először is szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy rossz helyre címezte a kérdését, már csak azért is, mert a klímapolitika felelőse az Innovációs és Technológiai Minisztérium, de ettől eltekintve megpróbálok rá válaszolni. Magyarország azok közé az államok közé tartozik, amelyeknek a klímaváltozás hatásainak való kitettsége jóval nagyobb mértékű, mint a tényleges felelőssége a klímaváltozás folyamatának előidézésében. Ez azonban számunkra azt üzeni, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy eredményesen alkalmazkodjunk a klímaváltozás hatásaihoz. Magyarország éppen ezért 2020-ra és 2030-ra is egyértelmű és ambiciózus célokat tűzött maga elé a klímapolitika három nagy terepén: a megújulóenergia-termelésben, az energiahatékonyságban és az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentése terén.

- Képviselő Úr! 2016 tavaszán hazánk az Európai Unión belül elsőként, egyhangú parlamenti döntéssel ratifikálta a párizsi megállapodást, ezzel is kifejezve a klímaváltozás és annak kedvezőtlen hatásainak megfékezéséhez szükséges elkötelezettségét. Elkészült és az Országgyűlés által is elfogadásra került hazánk második nemzeti éghajlatváltozási stratégiája, amelyhez hároméves időszakra vonatkozó cselekvési tervek készültek. Az elmúlt hét viharait tekintve talán a legaktuálisabb, hogy a jelenleg is zajló beavatkozások célozzák a villámárvizek elleni védekezést, a vízvisszatartó dombvidéki vízgazdálkodást, valamint a települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszerek fejlesztését, a csapadék éghajlatváltozást figyelembe vevő biztonságos összegyűjtését, visszatartását és hasznosítását.

- Képviselő Úr! Az éghajlatváltozás elleni küzdelmünk elvi alapja, hogy a jelen generáció feladata tiszta vizet, tiszta környezetet és tiszta levegőt biztosítani a jövő nemzedékének. Az Agrárminisztériumban is ebben a szellemben dolgozunk, távlati célként tűztük ki magunk elé azt, hogy egy zöldebb, természetszeretőbb és környezettudatosabb Magyarországot teremtsünk! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

KOCSIS-CAKE OLIVIO: - Nagyon szépek ezek a szavak, államtitkár úr, Orbán Viktor miniszterelnök is nyilatkozott erről, de tudjuk, hogy nem azt kell figyelni, amit mondanak, hanem azt, amit csinálnak. Önök leszavazták ezt a javaslatot, és azt nyilatkozták, hogy akkor fogják megszavazni, ha látják, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre az Európai Unióban, és erről folytatnak tárgyalásokat. Felhívom a figyelmüket, hogy van rengeteg ilyen forrás a megújuló energiára, az energiahatékonyságra. Volt egy olyan, amit az Európai Unió arra adott, hogy a lakosság szigetelje a saját házát, és ebből kifolyólag alacsonyabb legyen a rezsiszámla. Önök kilobbizták Brüsszelben, hogy az állam saját épületeire költhesse el ezt a pénzt! Így nagyon-nagyon sok lesz a rezsi továbbra is, ha önök változatlanul leszavaznak olyan javaslatokat, hogy Magyarország…(Fazekas Sándor: Nem értesz te ehhez! Ülj le!)…védett legyen a klímaváltozással szemben. (Szórványos taps .)

***

FARKAS SÁNDOR: - Képviselő Úr! Míg a kormány ténylegesen tesz is a klímavédelmi és alkalmazkodási céljaink elérésére, addig az ellenzéki képviselők részéről a cselekvés kimerül a szóvirágokban és a csúsztatásokban! Sőt, még azt sem mondhatjuk el róluk, hogy akár csak egy érdemi vitán hajlandóak lennének részt venni a klímapolitikával kapcsolatban. Nem felejthetjük el, hogy tavaly év végén az ellenzéki képviselők nem voltak jelen az általuk e témában kezdeményezett politikai vitanapon. A kormány képviselői és a kormánypártok képviselői itt voltak, itt voltunk, felkészültünk, készen álltunk a kérdés megvitatására, önök azonban elzárkóztak az érdemi diskurzus és a valódi szakmai vita elől. Elmulasztották az alkalmat arra, hogy bebizonyítsák, valóban van érdemi mondanivalójuk ebben a kérdésben! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

I. Csupa szín, csupa legenda!

Bartha Szabó József