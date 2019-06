Három héten át demokrácia volt

Demokratikusan kígyózó sorok

2019. június 28. 00:10

Gratulálunk Karácsony Gergelynek! Számíthat a Momentum támogatására!

Három héten át demokrácia volt Magyarországon. Utoljára a NOlimpia - Nem az olimpiára, Igen a jövőnkre négy hetében láthattunk demokratikusan kígyózó sorokat a budapesti csomópontokon. Felemelő volt újra valami hasonló részesévé válni. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy közel 70 ezren részt vettetek benne!

Fair, tiszta szabályok szerint versenyzett egymással három jelölt, akik három átfogó vitán mutathatták be azt, hogy miért ők a legalkalmasabbak a szabadságvágyó budapestiek képviseletére. Nem csak ideológiai és politikai, de programviták is voltak ezek, melyekben láthatóvá váltak populista, túlzó, és realista vonások is. Ettől vált számomra izgalmassá ez a verseny.

Nagyon örülök, hogy Kerpel-Fronius Gábor elindult a Momentum Mozgalom színeiben, hiszen ezáltal lett valódi tétje az addig kudarcot kudarcra halmozó előválasztásnak. Habár Gábor pár hete még teljesen ismeretlen volt, ma már egy végtelenül korrekt, felkészült és alázatos politikust ismernek meg benne az emberek. Olyasvalakit, akinek második mondata az volt tegnap, hogy "Holnap fel fogom hívni Karácsony Gergelyt és meg fogom tőle kérdezni, hogyan tudom a legalkalmasabban segíteni őt a győzelemben". Felajánlotta továbbá azt is, hogy Puzsér Róbert és Karácsony Gergely között békíteni igyekszik majd, hiszen Tarlós Istvánnal szemben egyetlen jelöltnek kell állnia!

Feladatunk immáron adott: vegyük vissza közösen Budapestet a Fidesz-maffiától!

