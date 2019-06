II. Párhuzamos világ..!

Fidesz: Aktuális ügyek. Jobbik: Orbán-Farkas két jó barát ... avagy cigányügy, süllyedő hajó? Párbeszéd: Ez klímagyilkos politika!

2019. június 28. 18:26

MOTTO: Híven a hagyományokhoz - "bemelegítésként" - hangzatos szóváltások színesítik a parlament napirend előtti találkozóját. Mit lelket üdítő dalként üdvözölnek az egyik oldalon, károgásnak minősítik a másikon.

A szócsaták legutóbbi ”szelídített” változatát, - szerényen stilizálva, a "szolidabb” beszólásokat is jelezve, közvetítjük. - Kellemes „találkozást”

"Aktuális ügyek"

BÖRÖCZ LÁSZLÓ, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Az elmúlt kilenc évben az egyik legfontosabb célitűzésünk, hogy úgy tudjuk növekedési pályára állítani Magyarországot, hogy közben minden társadalmi réteg jóléte és önbecsülése is emelkedjen. Ezzel párhuzamosan pedig kiemelt célunk, hogy a gyermekeket vállaló családokat anyagilag is egyre nagyobb mértékben támogassuk és elismerjük.

- Képviselőtársaim! A magyar emberek megfeszített munkájának és a kormány következetes és átgondolt gazdaságpolitikájának köszönhetően a jövő évi költségvetés a családok költségvetése! A 2020-as évben a családok támogatása nő a legnagyobb mértékben, több mint 10 százalékkal az előző évhez képest. Az a célunk, hogy Magyarország családbarát hely legyen, mert számunkra a gyermek az első! A kormány 2010 óta megduplázta a családtámogatásra fordított összeget, mely Európában a legmagasabb. Számszerűen ez azt jelenti, hogy a jövő évi büdzsében e célra több mint 2200 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány által előterjesztett költségvetés fókuszában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll. Jövőre minden kiemelt terület minden eddiginél több forrással gazdálkodhat. 2020-ban a családok támogatására 224 milliárd forint, az oktatásra 48 milliárd forint, az egészségügyre 184 milliárd forint, a nyugdíjakra 136 milliárd forint, az állami szférában dolgozók bérére 238 milliárd forint, a védelmi és rendvédelmi kiadásokra pedig 174 milliárd forinttal jut magasabb összeg. Annak érdekében pedig, hogy minél több és eredményesebb kutatás valósuljon meg, 32 milliárd forint többletforrás garantálja a kutatás-fejlesztés támogatását.

- Képviselőtársaim! A legutóbbi negyedéves adatok szerint Magyarország GDP-je 5,2 százalékkal, rekordszinten nőtt. A gazdasági növekedés tehát stabil lábakon áll. Összességében idén is 4 százalék fölötti növekedés várható. Tovább csökken az államadósság, az államháztartási hiány pedig 2 százalék alatt lesz idén is. A 2020-as költségvetés a családok támogatása mellett az eddig elért gazdasági eredmények megvédéséről és az adócsökkentésekről is szól. A kormányzat most is…(Zaj. Az elnök csengetm újra csenget.)…a kétszer kettő logikájával nyújtotta be a tervezetet. Csökkenteni akarjuk az adókat, az államadósságot, növelni a béreket, a beruházásokat, a munkahelyek számát, és a teljes foglalkoztatottságra törekszünk. Jövőre a dinamikus 4 százalékos növekedés mellett mérsékelt, 2,8 százalékos inflációval és minden korábbinál alacsonyabb, 1 százalékos hiánycéllal számolunk.

- Képviselőtársaim! A külső kockázatok kivédésére és kezelésére a GDP 1 százalékát kitevő biztonsági tartalékot tartalmaz a javaslat. Óriási előrelépés, hogy a 2010-es kormányváltáskor megöröklött 83 százalékos GDP-arányos államadósságot jövőre 66 százalékra csökkenthetjük! A 2020-as költségvetés nullszaldós működési költségvetés, vagyis a közszolgáltatások költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből finanszírozza. A családok támogatására, a családvédelmi akcióterv végrehajtására 2020-ban 2228 milliárd forintot tervezünk, és 500 milliárd forint szolgálja a gazdaságvédelmi akcióterv keretében a vállalkozások növekedésének ösztönzését. Júliustól tovább csökkennek a munkát terhelő adók, a szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal 17,5 százalékra csökken ez már 2019-ben 150 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál, januártól pedig 1 százalékponttal 12 százalékra csökken a kisvállalati adó, a kiva is. Ez több mint 40 ezer magyar kisvállalkozásnak segít, évente 5 milliárd forintot hagy a zsebükben. Ezenkívül több adónem megszűnik, és egyszerűsítjük az adórendszert, a vállalkozások beruházásainak ösztönzésére pedig növeljük a fejlesztési adókedvezményt.

- Képviselőtársaim! Az egészségügyben újabb többlépcsős bérfejlesztés lesz. Rendelkezésre áll a forrás a rendvédelmi, a bölcsődékben és kormányzati igazgatásban dolgozók anyagi elismerésére is. 2010 és 2018 között a nyugdíjak közel 30 százalékkal nőttek, a vásárlóerejük pedig több mint 10 százalékkal javult. Jövőre az inflációkövető nyugdíjemelésen túl a nyugdíjasok számíthatnak a nyugdíjprémiumra is.

- Magyarországon nemcsak egyre jobb élni, hanem még mindig az egyik legbiztonságosabb országnak számít, ezért a kormány jövőre is erőteljesen fellép az Európát fenyegető bevándorlással, az azzal járó terrorveszéllyel, illetve a közbiztonságot érintő hátrányos következményekkel szemben! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

"Orbán-Farkas két jó barát... avagy cigányügy, süllyedő hajó?”

ANDER BALÁZS, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Tegnap este, amikor ennek a felszólalásnak a szövegét írtam, egy pillanatig sem volt kétséges, hogy mivel kezdjem. Azzal, hogy hála a Jóistennek, számos pozitív példával, tapasztalattal rendelkezem, és nagyon sok olyan egykori cigány diákom van, akikre büszke lehetek, ugyanis érettségit vagy szakmát szerezve rendőrként, szakácsként, eladóként, szobafestőként, lakatosként megállják a helyüket, és becsületes, dolgos, építő tagjai a magyar társadalomnak. Viszont azt is el kell mondanom, hogy van egy rémálmom, ez pedig nem más, mint hogy nem sikerül megoldanunk a XXI. század legfontosabb magyar nemzeti sorskérdését, a cigányság integrációjának az ügyét! Annak a cigányságnak a társadalom szövetrendszerébe illesztését, amelyik népcsoport az 1893-as népszámlálás óta megtizenötszörözte a lélekszámát a mostani ország területén, és amelyik cigányságnak a férfitagjai a rendszerváltás előtt ugyanakkora arányban dolgoztak, mint a többségi társadalomnak a tagjai.

- Aztán jött a rendszerváltás és az a neoliberális sokkterápia, amely a magyar társadalmat, a gazdaságot és cigánysáságot is bizony brutálisan hazavágta. Mélyítve a szociokulturális nyomor bugyrait, erősítve a bűnözés melegágyát jelentő kívülállás antikultúráját, lovat adva azok alá, akik szeretik mindenért a többségi társadalmat hibáztatni, akik azt hangoztatják, hogy csakis az előítéletek, nem pedig a kisebbség és a többség együttélésének valós problémái miatt van Magyarországon cigánykérdés. Azok alá, akik a magyarságtól való elfordulás mesterségesen keltett etnonacionalizmusában látják a jövőt!

- Képviselőtársaim! Ez a rémálom folytatódik! Az állam még inkább kivonul a halmozottan hátrányos helyzetűvé nyomorodott perifériákról, az etnikai zárvánnyá váló vidékeken pedig teljes lesz a kulturális-gazdasági-társadalmi összeomlás. Egész járások válnak olyanná, mint Borsodban Csenyéte vagy Lyukóvölgy, esetleg a baranyai Gilvánfa. Aztán pedig a társadalmi dezintegrációval párosuló népességrobbanás veszélyes elegyet alkot a no-go zónává váló térségekben, és beteljesül a mostanság jeles egyházi személyek által is potenciális veszélyként felfestett, új Trianonról szóló prófécia! Ha a cigányútra tévedt integrációt nem lehet sikerre vinni, akkor az elgettósodó nyomorrégiók párhuzamos társadalmai időzített bombaként fognak ketyegni a köznyugalom és az ország talpa alatt. Változnia kell a cigányságnak is, de nyilván mindenkinek be kell látnia, hogy az etnikai megbélyegzés jóra nem vezet, hiszen az kényszerítő azonosságtudatot építhet ki a távolról sem homogén cigányság azon tagjaiban is, akiknél ez egyébként egyáltalán nem belső igény, és eszük ágában sincs új Trianonon gondolkodni.

- De nemcsak a kisebbség és a többség, hanem az állam felelőssége is óriási. Az önöké! Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is nyomozást vár el a magyar szervektől a Farkas Flórián fémjelezte „Híd a munka világába” program 1,6 milliárd forintjának felszívódása kapcsán. Farkas Flórián nem maradhat országgyűlési képviselő! A „híd a lopás világába” projekt már a sokadik ügye, sokadszor nem tud elszámolni a közpénzekkel. Úgy tüntettek el Farkas Flóriánék 1600 millió forintnyi közpénzt, hogy a cigányság ebből jóformán nem érzékelt semmit, a felzárkóztatásukat egyáltalán nem szolgálta.

- Képviselőtársaim! Miért tartja a Fidesz Farkas Flóriánt, és miért tartotta korábban a Horn-kormány? A válasz végtelenül egyszerű: ő mindig a szavazatszerzéssel volt megbízva! Nézzük meg, hol tarolt a Fidesz! A legkiszolgáltatottabb, legiskolázatlanabb és a legszegényebb településeken. Kérdéses, hogy valóban az e a cél, hogy a mélyszegénységben élőket felzárkóztassák, hogy az emberek életét jobbá tegyék, vagy az, hogy tudatlanságban és szegénységben tartva, olcsón, száraztésztáért megvehető szavazógépként tudják őket felhasználni?!

- Ennek az ügynek a kimenetele meg fogja mutatni, hogy elengedik-e Farkas Flórián kezét, vagy pedig az enyves kezek összeragadtak! Kiderül, hogy az integrációs ügyeknek az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Belügyminisztériumhoz kerülése rendet jelent e a területen, vagy csupán az őszi önkormányzati választások szavazatvásárlását készítik elő, azt kívánják szorosabban felügyelni. Baljós jelek egyébként máris vannak: amit például a valóban hihetetlen munkát végző és minden tiszteletet megillető tanodák kezelése kapcsán látunk, az több mint aggasztó és felháborító! Tudják-e, hogy az „Út a munka világába” programból az „út a csórás világába” züllesztett projekt millióit ilyen célokra kellett volna áldozni, és megbecsülni azokat az embereket, akik a telepeken, a terepen dolgozva azon ügyködnek, hogy valóban felzárkóztassák a magyarországi cigányságot, és megoldják ezt a kérdést?! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Először is szeretném visszautasítani azt a mondatát, amely már-már bangónéi mélységekbe lökte az ön felszólalását, amikor azt mondta, hogy iskolázatlanok a Fidesz szavazói! Ezt minden Fidesz-szavazó nevében visszautasítom…(Felzúdulás, közbekiáltások a Jobbik padsoraiban: Ne hazudjál! Hazudsz! Ez egy ferdítés, csúsztatás!)…és azt a fajta liberális módszert is, amelyet harminc éven keresztül hallhattunk Magyarországon, hogy ha a nemzeti oldalnak, a jobboldalnak, a kereszténydemokrata pártoknak sok szavazója van - márpedig az elmúlt választásokon eléggé sok szavazónk volt szerencsére, amit köszönünk is nekik, hogy eljöttek és minket támogattak - akkor ezt csak ismerethiánynak, aluliskolázottságoknak tudják be, mert aki kellő ismeretekkel, kellő iskolázottsággal rendelkezik, az a liberálisok szerint csak a liberálisokra szavazhat.

- Képviselő Úr! Mindenesetre nem csodálom, hogy egyfajta durcásság van önökben a választókkal szemben, hiszen önöket rendre-rendre megbüntetik a választásokon, mióta elhagyták a saját elveiket, és aprópénzért eladták az egykori saját eszméiket, ha azok egyáltalán valósak voltak. (Brenner Koloman: Száraztészta! Száraztészta!) Így az ellenzék legerősebb pártjából pár év alatt az ellenzék egyik leggyengébb pártjává váltak, csak emiatt nem a választókra kell mérgesnek lenni, és nem őket kell különböző pejoratív jelzőkkel illetni. Bár a saját távozó országgyűlési képviselőjük is azt mondta önökről, hogy az egyetlen európai parlamenti képviselői helyük, amit a Jobbik szerzett…(Felzúdulás a Jobbik padsoraiban.)…az EP-választáson, egy jelkép: a következmények nélküliség jelképe a Jobbikban. (Brenner Koloman: Farkas Flórián!) És egy másik párttársuk meg azt mondta, hogy mindazokkal szövetkeznek önök, ami ellen valamikor harcoltak, ez pedig nemcsak a választók, hanem önmaguk elárulása is!

- Képviselő Úr! Az ön felszólalása egy versenyfutás a Mi Hazánk Mozgalommal. Önök folyamatosan arról vívnak kis mikroháborút, hogy honnan lépnek ki többen…(Brenner Koloman: Ez a válasz? Egy hang a Jobbik padsoraiból: Ez a mi bajunk, nem a tiétek! Nagy zaj a Jobbik padsoraiban.)…hova lépnek be többen, honnan hová lépnek át: a Jobbikból a Mi Hazánkba vagy a Mi Hazánkból a Jobbikba? Saját belső nyilvánosságukban erről folyik a harc, és nyilvánvalóan azért, hogy a Mi Hazánkba odalépő-visszalépő szavazók egy részét, akiket különböző, cigányokkal kapcsolatos felszólalásokkal lehet mozgósítani, visszacsábítsák. Ezért önt most megpróbálják ebben bevetni, hogy hátha a Mi Hazánktól pár olyan embert, aki ilyesfajta cigányellenes retorikával visszacsábítható a Jobbikba, vissza tudják csábítani. De hát ez eléggé szánalmas próbálkozás, akárcsak az, amikor önök szépen hétről hétre megpróbálják Gyurcsány Ferencet is tisztára mosni. Úgyhogy javaslom: gondolják meg, hogy ne olyan emberekkel szövetkezzenek, akiket néhány éve korrupt bűnözőnek neveztek!

- Képviselő Úr! Ami az önök indentitásválságán túl az aktuális helyzetet jelenti, engedje meg, hogy tényszerű tájékoztatást adjak önnek. Az EMMI ezen TÁMOP-konstrukció, az Országos Roma Önkormányzat Foglalkoztatási Szövetkezet „Híd a munka világába” című projektjétől a lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként 2016. március 29-ei dátummal elállt. Az Országos Roma Önkormányzat az előírt 1 651 256 049 forint összegű követelés utolsó részét 2018. október 17-én visszafizette, így a követelés teljes összege maradéktalanul teljesült. (Ander Balázs közbeszól. Brenner Koloman: 1300! Jogi következménye lesz?) Az EMMI részéről, a kormányzat részéről ezzel a saját szerepünk lezárult, és a kötelezettségünknek eleget is tettünk.

- Képviselő Úr! Nagyon sok fontos cél van, amiért nap mint nap teszünk, és ezt szeretném itt ismertetni a hátralevő időkeretemben. A gyermekjólét területén a „Biztos kezdet” gyermekházakat, amelyekből 186 működik, 2500 gyerek látogatja a szüleivel, és 2012 óta ezt teljes mértékben költségvetési forrásból fizetjük. A térségi gyerekesélyprogramokban 31 járásban 80 ezer hátrányos helyzetű gyermeken segítünk.

- A hároméves kortól kötelező óvoda révén, amellyel ingyenes étkeztetés is jár az esetek elsöprő többségében, a roma gyerekeknek most már 92 százaléka jár óvodába. Önök ezt soha az életben nem érték volna el! Azokon a településeken, ahol jobbikos polgármester van, egy centit nem léptek előre nyolc éve abban, hogy a cigányok helyzete javuljon Magyarországon. Semelyik településükön egy centit sem! (Zaj a Jobbik padsoraiban. Varga-Damm Andrea: Tényleg?) Az esélyteremtő óvodaprogramban 570 óvodában nyújtunk szolgáltatást gyerekeknek; eszközvásárlást, tapasztalatcserét. A tanodaprogramban, amelyet idén már hazai ellátórendszerből finanszírozunk, 200 tanodában 6000 tanulónak segítünk. (Ander Balázs: De nem kapták meg a pénzt!) A „Kollégium plusz” programban három tanévre szól kilenc helyszínen 250 gyermeknek a támogatása.

- Képviselő Úr! Az Útravaló-ösztöndíjprogramban, a középiskolában érettségihez, szakmához vezető útban 13 ezer tanulónak segítünk, akinek körülbelül az 50 százaléka cigány származású. A „Bari shej” programban, amely egyedülálló Európában, roma lányok tanulását segítjük elő több mint 1500 esetben, - és még sokáig fogom sorolni, ha ilyen kérdései lesznek. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

”Ez klímagyilkos politika!”

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Polgártársak! Orbán Viktor volt az egyike azoknak, akik megvétózták, hogy az Európai Unió kitűzze 2050-re önmaga elé a klímasemlegességet mint azt a célt, amelyet meg kell valósítanunk annak érdekében, hogy a Föld a következő évtizedekben is lakható maradjon. Orbán Viktornak mindig is álma volt, hogy bekerüljön a történelemkönyvekbe. Most, azt hiszem, sikerült neki ezzel, a legnagyobb klímabűnözők közé sikerült beverekednie magát. Ott van Donald Trump és a hozzá hasonló korlátolt vagy cinikus, sötét politikusok mellett, mert úgy látszik, hogy nem volt képes belátni, vagy ha képes belátni, akkor egyszerűen nem érdekli, hogy most a jövőnk a tét.

- Képviselőtársaim! Tíz évünk van visszafordítani a klímaváltozást. Tíz évünk van arra, hogy megkezdjük az alkalmazkodást. Tíz évünk van arra, hogy végrehajtsuk azt a zöldfordulatot és az ehhez kapcsolódó igazságos társadalmi átmenetet, amely klímasemleges gazdasághoz és társadalomhoz vezet el minket. Orbán Viktor 2010 óta nemhogy semmit nem tett a kormánya élén a klímaváltozás elleni küzdelemben, hanem nagyon sokat rontott a helyzeten. Az eddigi pozitív folyamatok a 2010-es évek közepén visszájára fordultak, Magyarország azon kevés ország közé tartozik az Európai Unióban, ahol egyre nagyobb az üvegházhatású gázok kibocsátása, folyamatosan romlanak a környezeti mutatók.

- Képviselőtársaim! Orbán Viktor és kormánya egy klímagyilkos kapitalizmust támogat, egy ilyen gazdasági modellt épít, mert úgy látszik, hogy fontosabb neki az, hogy Mészáros Lőrinc, vagyis saját maga szénerőműve termelhesse a profitot, mint az, hogy gyerekeink és unokáink is élni tudjanak egyáltalán ezen a bolygón. De ez a klímagyilkos politika egyben egy öngyilkos politika is, és ezt a öngyilkosságot senki nem fogja maguknak elnézni. Amikor majd a történelem ítélőszéke elé kerülnek, akkor nagyon egyértelmű lesz az ítélet. Önök egyszerűen sötétek. Önök szürkék, mint az a beton és az a térkő, amit a nagyvárosokban a kivágott fák helyére tolnak. Önök barnák, mint azok a rozsdazónák, amelyeket hagynak tovább rohadni, ahelyett, hogy rekultiválnák, élővé tennék őket. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ti meg vörösök!) Önök feketék, mint az a szén, amit Mészáros Lőrinc, vagyis Orbán Viktor erőművében égetnek el, hogy aztán hatalmas koromfelhőket bocsássanak ki. Vagy önök olyan feketék, mint azok a koromfelhők, amelyek a BKV-buszok hátulján láthatók, hiszen önök erre sem fordítanak költségvetési forrásokat.

- Képviselőtársaim! Ezért is szól a budapesti főpolgármester-választás talán elsősorban a zöldügyekről, arról, hogy Budapest és egyébként az ország más városai is élhetőek legyenek, hogy be lehessen lélegezni a levegőt, hogy ne a szürke uraljon le mindent, hanem legyen zöld minden városunk, legyen élhető a környezetünk, ne haljunk meg időnek előtte a szállópor-szennyezettség és az egyéb, a levegőben terjengő mérgek miatt. Ezért van Karácsony Gergely programjában is kiemelt helyen az új budapesti nagyerdő megteremtése. Ez egy olyan projekt, mint annak idején a Városliget volt, csak még nagyobb léptékű, mert Budapestnek egy új tüdőre van szüksége. Hogy önök is értsék, ezer focipályányi területet kell beerdősíteni a városban. (Rétvári Bence: Pillangó park? Arról beszélj!) Ezért szerepel Karácsony Gergely programjában az a tíz kilométeres zöldfolyosó is, ami a Margitszigettől egészen a Római-partig húzódik majd. Ezért beszél most már mindenki arról, hogy egy zöld várost kell építeni, egy zöld országot kell építeni, és meg kell valósítani a zöldátállást. (Rétvári Bence: A Pillangó parkban hány fát vágtatok ki?)

- Mi már 2010-ben is zöldek voltunk, amikor önök még azt sem tudták, hogy a zöld nemcsak egy szín, hanem az egy politikai áramlat is. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Mi akkor is ezt a felelősséget viseltük, amit önök még mindig nem tudnak komolyan venni. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból, köztük Rétvári Bence: Akkor melyik pártban ültél?) És ez a nagy különbség önök és mostanra mindenki más között itt a parlamentben, hogy egyszerűen elbújnak a jövő iránti felelősség elől.

- Önök felelősek lesznek azért, ha élhetetlen lesz ez az ország, ha élhetetlen lesz ez a bolygó. Önöket vádolom azzal, hogy elárulják a mi nemzedékünket és a jövő nemzedékeket. Önöket vádolom azzal, hogy klímagyilkosok, és egy kollektív öngyilkosságra készülnek, amibe mi nem egyeztünk bele, ami ellen minden jó szándékú értelmes ember tiltakozik minden lehetséges eszközzel. Igen, ez egy vádbeszéd, és ezt a vádbeszédet mondják el minden klímatüntetésen, de ezt a vádbeszédet visszhangozzák a kiszáradt földek és az árvizek által elsodort házak is. Ezt a vádbeszédet visszhangozza minden fölösleges halál, minden elkerülhető korai halálozás és minden izzadságcsepp, amely ebben a nyári hőségben az emberek arcán legördül. Ez egy hosszú és egyre hangosabb vádbeszéd…(Rétvári Bence: És véget is ért. Hosszú volt!)…és az ítélet is közeleg! (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

CSERESNYÉS PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Nehéz megszólalni ezek után a mondatok és gondolatok után. Egyrészt azért, mert úgy néz ki, ön ebben a két napban vagy nem volt itt, vagy csak testben volt itt, vagy egyszerűen nem akarja megérteni azokat a mondatokat, amelyeket több alkalommal többen fogalmaztunk meg e területen, a klímavédelem, a környezetvédelem kapcsán. De az ön fölszólalásából egy biztosan kiderült mára számomra, miután különböző színekkel játszott, egy hasonlat a görögdinnyéhez. Ugyanis a görögdinnye is zöld kívül, de kiderül, ha fölnyitjuk, hogy belül vörös. (Zaj, közbeszólások. Tordai Bence: Így van, zöld baloldali párt!)

- Képviselő Úr! Az ön fölszólalása egyértelműen azt mutatja, hogy önök kik, kihez tartoznak nemcsak a frakción belül a frakciócsatlakozással, hanem egyébként is. Most látszik az, hogy mindannak a felelőtlen ígérgetésnek, amit önök megfogalmaznak, azoknak a felelőtlen mondatoknak, amelyeket önök megfogalmaznak, semmiféle valós alapja nincs, légből kapottak. (Völner Pál: Bolsevik öntudat!) Azt a fennhéjázó stílust pedig, ahogy ön előadja ezeket a gondolatokat azokkal a vádakkal, megfogalmazásokkal, határozottan vissza kell utasítanom; vissza kell utasítanom minden ember személyiségi joga védelmében és minden jóérzésű ember érdekében. (Taps a kormánypártok soraiban. Közbeszólások a Jobbik soraiból. Az elnök csenget.)

- Képviselő Úr! De hogy néhány gondolatot megfogalmazzak arról, hogy mi forgott az én fejemben akkor, amikor önt hallgattam, milyen gondolatok forogtak az én fejemben arról, amit ön mondott, mikor önt hallgattam, hadd mondjam önnek. Úgy látszik, hogy ez a kapkodás, amit önök itt előadnak, nem másból adódik, mint hogy látják azt, hogy vesztésre állnak abban a roncsderbiben, amit az elmúlt időszakban mi követhettünk a nyilvánosság előtt televízióban, rádióban, újságban, amit előválasztásnak neveznek. Úgy néz ki, hogy kedvezőtlenül alakul a helyzet, hiszen a támogatók folyamatosan kiállnak az ön párttársa mögül, és most ön a parlamentet használja föl arra, hogy egy önkormányzati választás kampányhelyszínéül tudja ezt be a választói, ha vannak ilyenek, számára. Azon sem lepődnénk meg, ha az MSZP nemsokára kihátrálna nemcsak önök mögül, hanem Karácsony Gergely mögül is, rájőve arra, hogy esélytelen mindez, mindaz, amit önökről ők képviseltek.

- De nézzük, hogy mi várhat például a fővárosban az itt lakó emberekre abban az esetben, ha önök kerülnének véletlenül hatalomra. (Vadai Ágnes közbeszól.) Nagyon egyszerű, meg kell nézni, hogy mi történt abban az időben, amikor a szociális-liberális vezetés irányította ezt a várost. Az önök szövetségesének kormányzása idején például a BKV Zrt. 53 milliárd forint veszteséget hozott össze, a főváros pedig 217 milliárd forint adósságot halmozott fel úgy, hogy érdemi közlekedési beruházás ebben az időszakban nem fejeződött be. Egyébként érdemi zöldberuházás sem kezdődött el és fejeződött be ebben az időszakban. (Tordai Bence folyamatosan közbeszól.)

- Képviselő Úr! Azt lehet mondani, ha olyan erős túlzással akarnék élni, mint amit ön mondott itt a felszólalásában, egyetlenegy fát, egyetlenegy fűszálat nem telepítettek önök a fővárosba. Ezzel szemben 2010 óta a kormányzat konszolidálta az önkormányzatokat, ezen belül a fővárost is; 700 milliárd forint értékű közlekedésfejlesztési beruházást valósított meg Budapesten, javítva az itt élők közlekedési helyzetét. Azért mondtam, hogy valószínűleg testben volt csak itt a parlamentben, mert pontosan, ha jól emlékszem, az ön kérdésére válaszoltam azt, hogy milyen zöldberuházások, parkfejlesztések, ligetfejlesztések vannak folyamatban és következnek be majd a következő időszakban, köszönhetően annak, hogy a kormányzat és a jelenlegi fővárosi vezetés is, élén Tarlós István főpolgármester úrral, nagyon komolyan odafigyelnek arra, hogy a főváros ne csak szép, hanem élhetőbb legyen. Ennek érdekében kezdődtek el és folynak olyan beruházások, ahol több ezer fa ültetése történik meg. Olyan beruházások fognak megvalósulni, amelyek az itt élő emberek kényelmét, pihenését, kikapcsolódását is szolgálják.

- Képviselő Úr! Ha megint csak testben volt itt, folytassa nyugodtan tovább az ez irányú felszólalásokat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

