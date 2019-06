Kovács Zoltán: Olyan jelölt fogadható el, aki azonosul Közép-Európa szempontjaival is

A visegrádi négyek miniszterelnökei pénteki prágai egyeztetésükön megállapodtak, hogy csak olyan jelölteket tudnak elfogadni az Európai Unió (EU) vezetői pozícióira, akik megértik Közép-Európa problémáit is, képesek azonosulni a szempontjaival - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

2019. június 29. 16:51

Kovács Zoltán azt mondta: a kormányfők a vasárnapi EU-csúcs előtt megállapodtak a vezetők kiválasztásának elveiről és azokról a szempontokról, amelyeket képviselni fognak Brüsszelben.

A V4-ek megerősítették egységüket, azokat az elvi alapokat, amelyekhez ragaszkodnak. Idetartozik a migráció megállítása, a nemzetek Európájának koncepciója, valamint hogy a keresztény kultúra az EU alapja - sorolta.

Ebből kiindulva nem elfogadhatóak "az úgynevezett csúcsjelöltek", így sem Manfred Weber, sem Frans Timmermans nem számíthat a támogatásukra - hangoztatta az államtitkár.

Úgy fogalmazott, hogy Manfred Weber Magyarországon kívül több más európai államot is megsértett, Frans Timmermans pedig "gyakorlatilag végighazudta a kampányt".

A Die Welt című német lap azon értesülését, amely szerint a G20-csúcstalálkozón tartózkodó állam- és kormányfők pénteken arról állapodtak meg Oszakában, hogy nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke, Kovács Zoltán úgy kommentálta, hogy sajtóértesülésekkel mindig óvatosan bánnak.

Egy másik kérdésre felelve az államtitkár azt hangoztatta, hogy ők már öt éve sem támogatták a csúcsjelölti rendszert, mivel szerintük nem tudja leképezni az európai emberek akaratát.

Kovács Zoltán úgy vélekedett: mindenki érdeke az, hogy mielőbb döntés szülessen az EU vezetőiről.

Orbán Viktor magyar (b2), Peter Pellegrini szlovák (b2), Andrej Babis cseh (j2) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (j) a V4-egyeztetésen Prágában 2019. június 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Rendkívüli ülésen tárgyalnak az uniós tisztújításról

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak vasárnap Brüsszelben az Európai Unió tagországainak vezetői, amelynek egyetlen napirendi pontjaként a főbb uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak.

Az értekezlet kora esti megnyitása után a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament (EP) elnökével egyeztetnek. Ezután a munkavacsorán rátérnek a tisztújítás kérdésére, és megkezdődik a kompromisszumkeresés, amely késő éjszakáig is elhúzódhat, szükség esetén pedig reggel folytatódhat.

Donald Tusk, a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke még délután megbeszélést folytat az EP-frakciók vezetőivel, de számos szűk körű, két- vagy többoldalú egyeztetés is várható. A cél, hogy az Európai Parlament keddi alakuló üléséig megállapodás szülessen, ugyanis ennek fényében választják majd meg a testület elnökét, így ezt tekintik végső határidőnek. A június 20-ai maratoni csúcstalálkozón nem sikerült megoldást találni, miután a május végi EP-választást megnyerő Európai Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber nem tudott kellően széles körű támogatást szerezni, többek között Emmanuel Macron francia államfő is hevesen ellenzi jelöltségét.

Sajtóhírek szerint pénteken abban állapodtak meg a legnagyobb tagállamok vezetői, hogy nem Weber lesz az Európai Bizottság következő elnöke, amit végül Angela Merkel német kancellár is elfogadott. A sokismeretlenes egyenlet megoldása azonban még így is távolinak tűnik. A Financial Times brit napilap arról számolt be, hogy egy, a pártcsaládok közötti kompromisszum keretében Frans Timmermans szociáldemokrata listavezető kerülhet előtérbe, de arra is rámutattak a cikkben, hogy ez könnyen elbukhat egyes kelet- és közép-európai államok ellenállásán.

MTI