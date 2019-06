Árgus szemekkel figyelnek

2019. június 30. 23:57

Ugyan még nincs nagy áttörés, de az már több mint pletyka, hogy újra fog indulni a Szabad Európa Rádió magyar nyelvű adása…Bár azt nem tudni egyelőre, hogy mikor születik meg erről a döntés – értesült a Hírklikk részben washingtoni kongresszusi, részben külügyminisztériumi körökhöz közelálló forrásokból. Ugyanezen források szerint árgus szemekkel figyelik a budapesti történéseket, pontosabban azt, hogy Isztambul, Prága, Hong-Kong után a magyar fővárosban is lesz-e elmozdulás a demokrácia erősítéséért.

„Kongresszusi körökben azt beszélik, hogy valóban nagyon komolyan felmerült a SZER magyar adásának az újraindítása” – mondták portálunknak washingtoni források, akik ehhez kapcsolódva említették meg azt is, hogy ugyanezen körök árgus szemekkel figyelik, mi történik vagy éppen mi nem történik Budapesten.

Amit mondanak: „nagyon nagy figyelem irányul ezekben a napokban az Isztambulban történtekre, a prágai Babis-ellenes megmozdulásokra és a Hong-Kong-i tüntetésekre – s várják, lesz-e ilyen irányú elmozdulás Budapesten a demokrácia erősítése érdekében

Más forrásból arról értesültünk, hogy külügyminisztériumi körökben is biztosra veszik a SZER magyar adásának újraindítását, bár a kulcs a Kongresszus kezében van: a törvényhozás költségvetéséből lehet ugyanis erre fedezetet teremteni. Mindkét körből azt hallottuk, hogy az újraindítás ténye biztos, de az, hogy mikor születik döntés erről, nem tudni.

Az újraindításnak – úgy tudjuk – nagy a támogatottsága mind a végrehajtó hatalomban, és különösen a törvényhozásban. A Kongresszus mindkét házában már Orbán Viktor miniszterelnök májusi Fehér Házban történt látogatása előtt is elégedetlenségüket és tiltakozásukat fejezték ki mind republikánusok, mind pedig demokraták, az azóta eltelt időben pedig ez az elégedetlenség még tovább is nőtt.

Már csak azért is, mert bár sok mindenről volt szó Trump és Orbán találkozóján, de a magyar miniszterelnök azóta sem mutatott fel konkrét lépéseket az ott (is) vállaltak valóra váltására – mutattak rá forrásaink. A Kongresszus tagjai közül sokan nagyon dühösek emiatt, s ez is meg fog mutatkozni a SZER-t is érintő szavazáskor.

Lesz-e Szabad Európa Rádió???

balramagyar.hu - hirklikk.hu