Mától él a családvédelmi akcióterv

A miniszterelnök februári bejelentése óta folyamatos az érdeklődés a családvédelmi akcióterv iránt — mondta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin államtitkár, aki reméli, hogy zökkenőmentesen tudják majd igénybe venni a támogatásokat az érintettek. Mától indul az akció első négy eleme: a babaváró támogatás, a csokhitel bővítése, a jelzáloghitel-elengedés és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, amelyek Novák Katalin szerint tovább könnyíthetik a gyermekvállalást és a családok életét hazánkban.

2019. július 1. 10:07

– Büszkeséget érzek, mert jó olyan országban élni, ahol nem vita tárgya, hogy ennyi forrást adunk a fiataloknak, akik gyermeket vállalnak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a családi akcióterv indulása kapcsán. – Óriási dolog, hogy nem az irigység van előtérben, hanem a magyar emberek támogatják, hogy egyre könnyebb legyen családot alapítani és gyermeket vállalni – tette hozzá az államtitkár.

A politikus a Magyar Nemzetnek azt is elmondta, a kormányhivatalok jelezték, hogy a lehető legtámogatóbban és legrugalmasabban fognak hozzáállni a családvédelmi akciótervhez, így várhatóan soron kívül lehet majd intézni a támogatásokra vonatkozó igények benyújtását. – Arra számítunk, hogy rendkívül nagy lesz az érdeklődés, de abban bízunk, hogy nem lesz fennakadás, és zökkenőmentesen tudják majd az igényeket benyújtani az érdeklődők – fogalmazott Novák Katalin. A babaváró támogatás, a csokhitel bővítése, a jelzáloghitel-elengedés és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye július elsejétől igényelhető, és a kormány több mint hetvenmilliárd forintot különített el ezek fedezeteként az év végéig. A jövő évi költségvetésben pedig mintegy kétszázmilliárd forintnyi forrás áll majd rendelkezésre a családvédelmi akció finanszírozására, amelyhez hozzákapcsolódik majd a négy- vagy több gyermekes édesanyák szja-mentessége, valamint a nagyszülői gyed is.

– Izgatottak vagyunk, mert szeretnénk már látni, hogy a gyakorlatban hogyan valósul meg mindaz, amit elképzeltünk, hiszen a családvédelmi akcióterv számos pontjára nincs nemzetközi precedens – mondta lapunknak a családügyi államtitkár.

A babaváró támogatás egy minden bizonnyal példa nélküli új családtámogatási eszköz a gyermeket tervező pároknak. A házasok mától úgy igényelhetnek akár tízmillió forint szabad felhasználású kamatmentes kölcsönt, hogy amennyiben három gyermekük születik, a teljes összeg vissza nem térítendő támogatássá alakul. A hitelt maximum ötvenezer forintos, havonta fizetendő részletekben kell törleszteniük, de ha öt éven belül gyermeket várnak, a fizetési kötelezettségüket a várandósság harmadik hónapjától felfüggesztik.

Amennyiben három éven belül a pár második gyermeket is vállal, még három évre szünetel a törlesztési kötelezettségük és a fennálló hiteltartozásuk 30 százalékát elengedik. A harmadik baba világrajötte esetén pedig a teljes visszafizetendő összeget átvállalja az állam a fiataloktól. A babaváró támogatással 2022. december 31-ig élhetnek a házaspárok. Ez a konstrukció a legteljesebben akkor aknázható ki, ha az igénylést az első gyermekkel való várandósság harmadik hónapja után nyújtják be.

Ebben az esetben a három gyermek születése esetén úgy juthat tízmillió forinthoz a család, hogy egyetlen forintot sem kell belőle törlesztenie. A támogatást szinte minden gyermekvállalást tervező házaspár igényelni tudja, hiszen feltételként csupán azt szabják, hogy az édesanya 18 és 40 év között legyen, és a házaspár egyikének meghatározott idejű munkaviszonnyal vagy felsőoktatási jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ha a párnak van már gyermeke, az igénylés feltétele, hogy legalább az egyik fél az első házasságában éljen.

A babaváró támogatás költségkerete felülről nyitott, ami azt jelenti, hogy a kabinet mindenkinek biztosítja a lehetőséget, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek. A családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó kölcsönt mától a használt ingatlanok vásárlására is kiterjesztik. A hitelt, amelynek maximális futamideje 25 év és a kamata garantáltan kisebb, mint három százalék, a két- és háromgyermekes családok is igényelhetik. A törlesztőrészlet tízmillió forint igénylésekor 48 000 forint, 15 millió esetében pedig 72 000 forint havonta. A csok egyéb lakáshitellel, valamint a babaváró támogatással együtt is felvehető. A hitelt azok a családok is felvehetik, amelyek egyelőre még csak tervezik a gyermekvállalást. A csok esetében a kormány előzetesen évente 12-13 ezer igénylővel számol.

Júliustól azok a családok élhetnek a jelzáloghitel-elengedés lehetőségével, amelyek több gyermeket szeretnének, és jelzáloghitel-tartozásuk van. A második baba megszületése esetén a család fennálló lakáshiteléből egymillió forintot átvállal az állam. A harmadik pici megszületésekor újabb négymillió forintot elengednek a hiteltartozásból, majd ezután minden újabb gyermek érkezésekor további egy-egymillió forintot írnak jóvá. Abban az esetben, ha valaki a 15 millió forintos csokkölcsönt vette fel, ez azt jelenti, hogy a havi törlesztőrészlet 72 ezer forintról 48 ezerre mérséklődik. Ezzel az intézkedéssel akár 7-8 ezer család is élhet évente. A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye lehetővé teszi, hogy a három- vagy több gyermekes családok meglévő gépkocsijukat biztonságosabb, környezetbarátabb és nagyobb autóra cseréljék. Azok a családok, ahol legalább három gyermek van, akár 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak új, minimum hétüléses személyautó vásárlásához a gépkocsi vételárának feléig. A konstrukcióba a harmadik gyermekkel való várandósság 12. hetétől léphetnek be az egy- vagy kétszülős családok. Az autóvásárlási támogatásra komoly igény mutatkozik, feltehetően 14 ezer család veheti igénybe ezt a támogatási formát a 2022. végi kivezetéséig.

