Hazánk erősödését mutatja a családvédelmi akcióterv

Magyarország erősödését mutatja, hogy július 1-jével elindult a családvédelmi akcióterv és a parlament döntése nyomán további adócsökkentések is várhatók - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden Budapesten újságíróknak.

2019. július 2. 15:25

Kocsis Máté kiemelte: a családvédelmi és a gazdaságvédelmi akcióterv elindítása sok százezer magyar családnak jelent segítséget a mindennapokban.

Kifejtette: mostantól az akciótervből a babaváró hitel, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a még kedvezőbb csok lehetősége, és a jelzáloghitelek elengedésének bővített változata vált elérhetővé. A 10 millió forintos, szabad felhasználású babaváró hitel azon fiatal házasoknak szól, akik szeretnének gyermeket vállalni. A hitel törlesztését az első gyermek érkezése után három évre felfüggesztik, a második gyermek után szintén három évre, és a fennálló tartozás 30 százalékát elengedik, majd a harmadik gyermek után a meglévő tőketartozást elengedik. A kérelmeket az idén júliusban születő babák után is be lehet nyújtani - jelezte Kocsis Máté.



A négy gyermeket vállaló nők szja-mentessége és a nagyszülői gyed 2020. januárjától lép életbe.



A frakcióvezető üdvözölte, hogy a július 1-jétől életbe lépett lehetőséggel már az első napon sokan éltek.



Kocsis Máté kitért arra: amikor a támogatáshoz szükséges tb-igazolás illetékmentességéről döntöttek, Gyurcsány Ferenc távozott a teremből. Ezzel világossá vált, hogy a családvédelmi akciótervvel és a családok támogatásával összefüggő döntéseket a Demokratikus Koalíció elnöke tudatosan nem szavazza meg - mondta Kocsis Máté.



A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Gyurcsányék a kormányzásuk idején adóemelésekkel és megszorításokkal sújtották a magyar családokat, megvonták az otthonteremtési támogatásokat, három évről két évre csökkentették a gyes idejét. Ezek az akkori családellenes döntések köszönnek vissza a most benyújtott ellenzéki módosító javaslatokban is - jegyezte meg, hozzátéve: Gyurcsányék újra elvennék a családok támogatására fordítható forrásokat, amit a Fidesz-KDNP teljesen elfogadhatatlannak, nemzet- és családellenesnek tart.



Hozzátette: ez a helyzet az adótörvényekkel is, ez látható a benyújtott módosító javaslatokból, azaz "az ellenzék adóemelési mániája" nem hagyott alább.



Kiemelte: az ellenzék a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentését is ellenzi, pedig ez jövőre 156 milliárd forintos megtakarítást jelent a vállalkozások számára.



A kormánypárti politikus közölte: az ellenzék azon módosító javaslatait biztosan nem tudják támogatni, amelyek gyengítenék a családok támogatását vagy adóemelésre tesznek javaslatot.



A frakcióvezető szólt az úgynevezett lex Czeglédy elfogadásáról is, kiemelve: az a határozott álláspontjuk, nem fordulhat elő még egyszer, hogy egy büntetőeljárás alatt álló személy mentelmi jog mögé bújva mentesüljön azon következmények alól, amelyek minden bűnelkövető állampolgárra érvényesek lennének.



Hozzátette: Gyurcsány Ferenc egy hatmilliárdos csalási ügybe keveredett bűnözőt azzal próbált kimenekíteni, hogy a DK-listájára tette, s ezzel elérte, hogy Czeglédy Csaba időt nyerjen a jogkövetkezmények terhe alól. Azt nem tudni, hogy ez alatt Czeglédy Csaba dolgozott-e azon, hogy bizonyítékokat tüntessen el, tanúkat befolyásoljon - jegyezte meg.



Kocsis Máté rámutatott: a szocialisták, a DK, az LMP-s Ungár Péter és Schmuck Erzsébet, a párbeszédes Burány Sándor, valamint a független Szél Bernadett és Szabó Szabolcs is nemmel szavazott a törvényre. Ezzel megint a bűnözők oldalára állt a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzék - értékelt a Fidesz frakcióvezetője.



A politikus kérdésre a kedden ombudsmanná választott Kozma Ákost kiváló jelöltként jellemezte, aki a szükséges tudással, tapasztalattal rendelkezik ahhoz a munkához, amit el kell majd látnia.



Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelöltről azt mondta: nem igazán lehet tudni, ki is támogatja őt, és ki tudja, ki mindenki bukkan még fel az ellenzéki oldalon az őszi önkormányzati választásokig.



Az ellenzéki marakodás, "roncsderbi" nem lezárult az előválasztáson, hanem most kezdődött el - értékelt, hozzáfűzve: most a legnagyobb "meccs" Karácsony és Puzsér Róbert között van, de további jelöltekre is számít.



A sajtóban kedden megjelenteket arról, hogy Karácsony Gergely az esélyesebb jelölt a főpolgármesterségre hírhamisításnak nevezte. A budapesti polgárok jelentős része Tarlós Istvánt tartja esélyesnek, a jelenlegi városvezető messze vezeti a közvélemény-kutatásokat - jelentette ki. Megjegyezte: a Závecz kutatóintézet sem azt mérte, amit a sajtó közölt.



Arra a felvetésre, hogy miért döntöttek a köznevelési törvényről szóló szavazás elhalasztásáról, azt mondta: sok ponton támadták az előterjesztést, és egy észrevételt megfontolásra érdemesnek tartottak. A zárószavazást jövő péntekre teszik át. Jelezte: az Oktatási Hivatal engedélyével a jövőben is működhet majd a Waldorf-módszer Magyarországon.



MTI