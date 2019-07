Puzsér elnézést kér Őfelségétől

„Miközben Orbán Viktor feldúlja a Magyar Tudományos Akadémiát, akad egy politikus, aki nem esik kétségbe, hanem Széchenyi Istvánná válik: Karácsony Gergely bejelentette, hogy megválasztása esetén megalapítja a Budapesti Tudományos Akadémiát.

Lenyűgözve üdvözlöm a harmadik államalapítót, I. Gergelyt, a hazudozás királyát! Még el sem kezdődött a kampány, de a parkolási maffiát bátran leleplező csodatévő szociológus máris az alábbi ígéreteket tette:

- Budapest Köztársaság kikiáltása

- Budapesti Tudományos Akadémia alapítása

- Tiborcz-adó NER-oligarcháknak és egyéb gazdagoknak

- sok ezer új bérlakás építése, a lakhatási költségek drasztikus csökkentése

- háromezer forintos BKV-bérlet

- közlekedési alapjövedelem minden budapestinek

- metróépítés

- új hidak építése

- egészségügyi és oktatási intézmények visszaszerzése

- a Sétáló Budapest megvalósítása úgy, hogy az autósok nem szenvednek kényelmetlenséget

- elszámoltatás

- Orbán Viktor leváltása 2022-ben

Elnézést kérek Őfelségétől, de az összes nagyszerű ígérete közül most hirtelen csak ennyi jut eszembe, pedig bőven vannak még tervei fővárosunkkal. Karácsony Gergely egy felséges aranyhal, aki akár ezer kívánságot is örömmel teljesít, ha azokat választókorú magyar ember kéri. Remélem, a sok ostoba választó most nem rontja el úgy, mint tavaly, amikor csak tizenkét százalékuk akarta Karácsony Gergelyt miniszterelnökének. Pedig már tizenöt hónapja kacsalábon forgó palotában élhetne és terülj asztalkámról vacsorázhatna az összes nyomorult! Hála a magyarok Istenének, a főváros idén kap egy második esélyt – de ezúttal jól kell dönteni! Budapestiek, a Betonember és az üvöltő senki helyett szavazzunk a csodatévő politikusra, aki ahová lép, ott bérlakás, híd, metró és Tudományos Akadémia terem! Szavazzunk Karácsony Gergelyre, mert megérdemeljük!”

Puzsér Róbert: Elnézést kérek Őfelségétől