Brüsszel továbbra is a migráció legalizálásán dolgozik

Nemcsak az utazásban kapnak segítséget a migránsok. Berlinben például ingyenes egészségügyi ellátáshoz is juthatnak. A német főváros baloldali vezetése ugyanis – az anonim bankkártyákhoz hasonlóan – névtelen egészségbiztosítási kártyát ad a migránsoknak.

2019. július 5. 13:49

Soha annyi migráns nem volt még úton, mint 2018-ban – derült ki az ENSZ legfrissebb jelentéséből. Ezzel párhuzamosan egyre nehezebben tudják kitoloncolni Európa országaiból az illegális bevándorlókat – hangzott el az M1 Unió28 című műsorában.

Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint tavaly minden korábbinál többen hagyták el az otthonukat. 2018-ban 70,8 millióan voltak úton, ami 2,3 milliós növekedést jelent 2017-hez képest.

Nagyobb időintervallumban vizsgálva még nagyobb az emelkedés, hiszen 20 évvel korábban, 1998-ban csak nagyjából 35 millió illegális bevándorló keresett új otthont. Az utóbbi hetekben tömegével hagyták el az ideiglenes táborokat világszerte a migránsok.

Az, hogy valaki eljusson Európába fél-egy év alatt, komoly szervezési munkát igényel. Tehát feltételezhetjük, hogy nem arról van szó csupán, hogy a jó idő miatt valaki útra kel, útnak indul a Közel-Keletről vagy Afrikából, hanem ezt szervezetek által biztosított, elsősorban Soros György által finanszírozott szervezetek szervezik meg – mondta Palóc André, a Századvég Alapítvány elemzője.

Nemcsak az utazásban kapnak segítséget a migránsok. Berlinben például ingyenes egészségügyi ellátáshoz is juthatnak. A német főváros baloldali vezetése ugyanis – az anonim bankkártyákhoz hasonlóan – névtelen egészségbiztosítási kártyát ad a migránsoknak.

Berlinben egy kommunista, szocialista és zöld kormánykoalíció kormányozza a tartományi szintű fővárost. Nem csoda, hogy Berlin az első tartományi szintű város, ahol bevezették ezt az intézkedést. Még fogászati ellátást is igénybe vehetnek azok a migránsok, akik ilyen név nélküli, lenyomozhatatlan, ellenőrizhetetlen kártyákkal rendelkeznek.

Nyilvánvalóan megint azt láthatjuk, hogy a szocialista és a zöld, bevándorláspárti politikusok a keményen dolgozó berlini lakossággal szeretnék megfizettetni azt az ideájukat, ami szerint a bevándorlás az egy jó dolog – közölte Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

A baloldali városvezetés 1,5 millió euróból, csaknem félmilliárd forintból indította el a programot. A szakértő szerint azonban már az anonim bankkártyák esetében is visszaéltek a migránsok a segítséggel, ugyanis az így kapott pénzből fizették meg az embercsempészeket.

A migránskártya-program annyiban könnyíti meg a migránsok érkezését Európába, hogy az egy plusz, anyagi erőforrást jelent nekik, ugyanis a kártyákról lehívható összegekkel fizetik ki az embercsempészeket – folytatta Palóc André.

Németország a kitoloncolás helyett a maradásban segíti a migránsokat. Beszámolók szerint március végéig 241 ezer migránst kellett volna hazaküldeni az országból, de különböző indokok miatt 185 ezren halasztást kaptak.

Brüsszelben pedig munkát adnak az illegális bevándorlóknak, annak ellenére, hogy nincsenek hivatalos papírjaik. Berzi Gergely, a XXI. Század Intézet külügyi igazgatója elmondta, egy munkaközvetítő ügynökség olyan programot hirdetett, hogy a papír nélkül ott tartózkodó illegális bevándorlókat megpróbálják integrálni a munkaerőpiacra, mivel szükség van Brüsszelben a munkaerőre.

És ha már úgyis ott vannak ezek az illegálisan ott tartózkodó emberek, akkor velük tudják megtölteni ezeket a helyeket. Ez még Belgiumban és Németországban is nagy felháborodást kelt, amikor ilyen elképzeléseket dobnak be a köztudatba. Összességében azt mondhatjuk, hogy Európában a migráció továbbra is az első számú vitát képezi – magyarázta Berzi Gergely.

A Fidesz európai parlamenti képviselői az újonnan megalakuló Európai Parlamentben kezdeményezni fogják, hogy az Európai Bizottság szüntesse meg az anonim migránskártyákat. Hidvéghi Balázs kommunikációs igazgató szerint ugyanis Brüsszel nemcsak a migrációt, hanem a terrorizmust vagy az embercsempészetet is finanszírozza az ENSZ-szel közös programjával.jával.

Kép. Az Európai Unió nyugati államaiba igyekvő migránsok regisztrációra várnak egy átmeneti befogadóközpontban a bosznia-hercegovinai Usivakban

MTI/AP/Darko Bandic

hirado.hu