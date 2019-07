A kormány támogatja a munkaerő országon belüli mozgását

A magyar gazdaság 2013 óta töretlen fejlődésével párhuzamosan erősödik a szakképzett munkaerő iránti kereslet, ezért a kormány több módon is támogatja a munkaerő országon belüli mozgását - jelentette ki a pénzügyminiszter pénteken Mórahalmon.

2019. július 5. 20:54

Varga Mihály pénzügyminiszter Mórahalmon, a homokháti kisvárosban épült 94 férőhelyes Szent Benedek Munkásszálló átadásán azt mondta, bízik abban, hogy a kormány intézkedései jelentősen hozzájárulnak a munkaerőpiaci feszültségek enyhítéséhez, és minden vállalkozás, amely fejleszteni kíván, hozzájut a szükséges munkaerőhöz.

A kormány által indított program keretében eddig 22 munkásszálló építéséről, összességében 8 milliárd forintnyi beruházásról született döntés, ez 3 ezer munkavállaló elhelyezését teszi lehetővé. Ősztől már nemcsak önkormányzatok, hanem magánvállalkozások is pályázhatnak munkásszállás építésére - tudatta a miniszter.



Hozzátette: a munkaerő mobilitását segíti a lakhatási támogatás kiterjesztése is.



A szakképzési rendszer átalakításával pedig az oktatást egyre jobban a gazdaság igényeihez igazítják - mondta a miniszter.



Varga Mihály kifejtette, a világgazdaságban a lassulás jelei mutatkoznak, ezért a magyar gazdaság eddig elért eredményeit meg kell védeni. Ennek érdekében a kormány átfogó Gazdaságvédelmi akciótervet dolgozott ki, amelynek legfontosabb célja a munkahelyek, az emelkedő bérek és a családtámogatások megőrzése mellett az, hogy a magyar gazdaság teljesítménye hosszú távon is meghaladja az uniós átlagot.



A politikus a megvalósuló intézkedések között említette a szociális hozzájárulási és a kisvállalati adó júliustól érvényes csökkentését, a decemberi adóelőleg-feltöltési kötelezettség megszüntetését, a szálláshely szolgáltatást terhelő áfa mérséklését 18-ról 5 százalékra.



Nógrádi Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) elmondta, a rendszerváltást követően Mórahalom a 34 leghátrányosabb térség közé tartozott, a településen élők szinte kizárólag a mezőgazdasági árutermelésre alapozták megélhetésüket.



Az elmúlt 25 évben megvalósított gazdaságfejlesztési program keretében az önkormányzat 100 hektáros ipari parkot hozott létre, ahol jelenleg már hétszáz munkavállaló dolgozik. A település a dél-alföldi régióban a harmadik legtöbb szállóvendéget fogadja. A korábban az ötezret alig meghaladó lakosság 7200-ra nőtt és évente további száz fővel gyarapszik - sorolta a politikus.



A polgármester hangsúlyozta, Mórahalom egészségügyi ellátást nyújt az egész térségnek, valamint a határon túlra is, és a város közigazgatási szolgáltatásit is nagy számban veszik igénybe a Vajdaságban élő magyar állampolgárok.



Az önkormányzat elsőként nyújtott be pályázatot a munkásszállás építésére. A kétszintes, 20 lakóegységes, 94 férőhelyes Szent Benedek Munkásszálló építésének 441 millió forintos költségéből 263 millió forintot kormányzati támogatás fedezett, a fennmaradó rész az önkormányzat önereje volt. A kivitelezést a Bauszer Kft. végezte.



Kép: Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár, Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester, Varga Mihály pénzügyminiszter, B. Nagy László, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Juhász Tünde kormánymegbízott (b-j) a mórahalmi Szent Benedek Munkásszálló átadásán 2019. július 5-én. A kétszintes, 20 lakóegységes, 94 férőhelyes munkásszállás 441 millió forintos költségből épült fel.

MTI/Kelemen Zoltán Gergely

MTI