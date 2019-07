Orbán Balázs: Elfogadhatatlan, amit a momentumosok tettek

Szomorú, hogy a Momentum két képviselője azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy a parlamentarizmus íratlan szabályait semmibe veszik és saját honfitársuk ellen buzdítanak – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a PestiSrácok.hu-nak.

2019. július 5. 16:56

A PestiSrácok.hu arról kérdezte a Orbán Balázs államtitkárt, hogy mi a véleménye Donáth Anna és Cseh Katalin háttérmunkájáról, mellyel Járóka Lívia EP-alelnöki tisztségének megválasztását szerették volna megakadályozni. Orbán Balázzsal a villáminterjú keretében arról is beszélgettek, hogy vajon miért tartja fontosnak Cseh Katalin a nemzetközi abortuszklinika anyagi támogatására való felhívást a magyar gyermekek születésének elősegítésével szemben, és vajon helye van-e a pride-mozgalom tanainak az iskolákban.

A Momentum újdonsült EP-képviselője azért ostorozta az európai politikusokat, mert Járóka Líviát, a Fidesz EP-képviselőjét választották az Európai Parlament egyik alelnökének. A Momentum szinte naponta készteti megdöbbenésre az embereket, miután egyre jobban kimutatják a foguk fehérjét. A volt MSZP-s Donáth László lánya hosszas posztban elégedetlenkedik, mert szerinte azért szavazták meg Járókát, mivel nem tudták, hogy a Fidesz tagja. A magyar tisztségviselőknek általában örülni szoktak országos szinten, Donáth azonban zsigeri gyűlölettel fröcsögte ki magából dühét. Írásában megemlíti, hogy a magyargyűlölő román politikussal pózoló Cseh Katalinnal megpróbálták “felnyitni” az európai politikusok szemét, hogy ne támogassák Járókát. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát ezzel kapcsolatban kérdeztük.



Mi a véleménye az ilyen háttérmunkáról? Sokak szerint ez nettó hazaárulás.

Szomorú azt látni, hogy van egy olyan fiatal párt, amely bár a magyar országgyűlési munkához szükséges választói támogatást még nem szerezte meg, az Európai Parlamentben viszont két képviselővel van jelen, ott azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy a parlamentarizmus íratlan szabályait semmibe veszi. Az a szabadság természetesen mindenkinek jár, hogy ne örüljön annak, hogy a Fidesz-KDNP képviselői ilyen jól szerepeltek a választáson és fontos tisztségeket, pozíciókat szereztek a formálódó Európai Parlamentben, de azzal nem értek egyet, hogy az európai parlamentarizmus íratlan szabályainak felrúgásával akarják a magyar képviseletet hátrányos helyzetbe hozni. Ezek a pozíciók ugyanis a parlamenti íratlan szabályok szerint járnak a magyar képviselőknek, köszönhetően a kormánypártok jó választási eredményének, valamint a néppárton belüli meghatározó politikai súlyának. Egyébként is az látszik, hogy a Momentum képviselői úgy viselkednek az EP-ben, mint az elefánt a porcelánboltban. Olyan képviselőcsoporthoz csatlakoztak például büszkén, amelynek vezetője nyíltan magyarellenes megnyilvánulásokat tett a múltban. Ahogy mondani szokás: lelkük rajta. Jól látható továbbá, hogy éltanulóként azonnal besimultak a bevándorláspárti mainstreambe, így az is borítékolható, hogy azt nem várhatjuk el tőlük, hogy a magyar emberek érdekeit képviseljék Brüsszelben. Pedig annak már az ő számukra is világossá kellett volna válni, hogy igenis megéri kiállni a magyar érdekekért, megéri felvállalni a konfliktusokat, mert így, s csak így tudunk sikereket elérni. A hétvége eseményei is pontosan ezt bizonyítják, hiszen a visegrádi országok ügyesen képviselve az érdekeiket, felkészülten vitázva meg tudtuk akadályozni, hogy a nyíltan bevándorláspárti, Soros Györgyhöz köthető Frans Timmermans, illetve az ugyanerre a térfélre átsodródó Manfred Weber, akik ráadásul tiszteletlenül beszélt a magyarokról, bizottsági elnöki pozícióba kerüljön. Nem az a kifizetődő tehát, ha a brüsszeli elitnek akarunk megfelelni, hanem ha a magyar emberek akaratát képviseljük odakinn. Jó lenne, ha ezt minél több ellenzéki képviselő is felismerné.



A Momentum egyik EP-képviselője, Cseh Katalin a Planned Parenthood intézetnek gyűjt a saját születésnapja alkalmából…



Nézze, teljesen egyértelmű, hogy egy szélsőségesen abortuszpárti szervezet az, aminek a támogatására a képviselőnő buzdít. Véleményem szerint egy nemzetközi, szélsőségesen abortuszpárti lobbi markáns megjelenése a magyar közéletben sem társadalompolitikai, sem pedig családpolitikai szempontból nem szerencsés. A magyar jogszabályok adottak, egyensúlyt teremtenek a magzati élet védelme és az anya önrendelkezési joga között. A magyarok viszont – minden kutatás szerint – több gyermeket szeretnének vállalni, mint amennyi végül megszületik. Mi abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ezek közül a gyermekek közül mind több meg tudjon születni. Éppen ezért annak örülnénk, ha képviselőink olyan szervezeteket támogatnának, amelyek abban segítenek, hogy minél több magyar kisgyermek születhessen.



Sokan felháborodtak azon, hogy a Pride-mozgalom tagjai már iskolákban is hirdetik és propagálják az LMBT-életvitelt, és hívják fel a figyelmet erre a szexuális orientációra. A kormány miért nem tesz semmit ez ellen?



A magyar Alaptörvény ebben az ügyben szerintem nagyon helyesen és pontosan jelöli ki a mozgásteret. Egyrészt tiltja a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, s a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést is ebben a körben tarthatjuk számon. Tehát a magyar jogrend és a kormány semmilyen negatív diszkriminációt nem enged meg szexuális hovatartozás tekintetében. A gyülekezési jogot pedig – szintén az Alaptörvény alapján – biztosítja a kormány mindenki számára. Az alkotmány viszont azt is kimondja – teszem hozzá, nagyon helyesen -, hogy a házasság csak férfi és nő között állhat fenn, illetve a kormány abban is elkötelezett, hogy minél több magyar gyermek szülessen. Ez pedig a természet törvényei szerint csak heteroszexuális kapcsolatból valósulhat meg – s erről még csak nem is a kormány, hanem az a fránya természet tehet! Az olyan jellegű felvilágosításnak tehát, amely a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, illetve a gyerekvállalás és a családi élet fontosságára hívja fel a figyelmet, van helye az oktatási rendszerben. Az olyan típusú érzékenyítésnek viszont, amely kifejezetten a homoszexuális együttélési formát divatként propagálja, csak a közoktatás rendszerén kívül lehet tere.

