Magyarország tengeri kijárata Triesztben

Magyarország tengeri kikötőt és kijáratot létesít az olaszországi Triesztben a magyar vállalkozások számára, az erről szóló megállapodást pénteken írták alá - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Triesztben.

2019. július 5. 18:45

Szijjártó Péter Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, Magyarország egy 300 méter hosszú partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt meg Trieszt kikötőjében 31 millió euróért, 60 éves koncessziós szerződés keretében.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Zeno D'Agostino, a kikötő vezérigazgatója a trieszti kikötőben 2019. július 5-én. MTI/KKM/Mitko Sztojcsev

A vámszabadkikötőben majdnem 100 millió eurós infrastrukturális beruházást is terveznek, hogy a magyar vállalkozások innen bonyolíthassák le exporttevékenységüket, amely várhatóan mintegy kétmillió tonna, avagy 78 ezer konténer lesz évente - ismertette a miniszter.



Kiemelte, hogy a kikötőről aláírt megállapodás az elmúlt évek egyik legfontosabb szerződése, amely stratégiai fontosságú a magyar vállalatok és Magyarország számára.



A megállapodással új fejezet kezdődik a magyar-olasz kapcsolatokban, a két ország közötti együttműködés pedig még soha nem volt ilyen bíztató - fogalmazott Szijjártó Péter.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Olaszország az ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere Magyarországnak, és egyben az ötödik legfontosabb beruházó Magyarországon, 700 olasz vállalat több mint 15 ezer munkavállalót foglalkoztat.



Matteo Salvini azt hangsúlyozta, hogy a "fejlődés irányába nyitnak kikötőket", és olyan együttműködési megállapodásról van szó, amely kiemelten hozzájárul az olasz gazdaság növekedéséhez. A politikus elmondta, hogy Szijjártó Péterrel folytatott tárgyalásán beszéltek az energetikai területről, mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködésről, közös védelmi elgondolásokról. Hozzátette, hogy tárgyaltak nagy infrastruktúrális együttműködésről, amelynek keretében Magyarország együttműködik Olaszországgal. Energetikai útvonalakról is beszéltek, amelyek szintén független összeköttetést biztosítanak a két ország között. Salvini úgy vélekedett, hogy ezek gazdaságilag Trieszt városa számára is nagyon fontos lépések, Magyarország gazdasága pedig kibontakozóban van és "erős fejlődési útvonalon" halad.



Salvini elmondta azt is, hogy Friuli-Venezia Giulia tartomány kormányzója, Massimiliano Fedriga szeptemberben ellátogat Magyarországra, ahova ő is igyekszik elkísérni a kormányzót.

Címkép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Massimiliano Fedriga, az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartomány elnöke, Matteo Salvini olasz belügyminiszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Zéno D' Agostino a trieszti kikötő vezérigazgatója (b-j) a magyar tengeri kikötő létesítéséről szóló koncessziós szerződés aláírását követően tartott sajtótájékoztatón Triesztben 2019. július 5-én. Magyarország egy 300 méter hosszú partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt meg Trieszt kikötőjében 31 millió euróért, 60 éves koncessziós szerződés keretében.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Gualtiero Masini, a Teseco cég elnöke, Giampaolo Zucchi, a Sestock elnöke és Matteo Cimenti, a Sestock elnökhelyettese (elöl b-j) a magyar tengeri kikötő létesítéséről szóló koncessziós szerződés aláírásán Triesztben 2019. július 5-én. A hátsó sorban Massimo Rustico, Olaszország magyarországi nagykövete (b3), Matteo Salvini olasz belügyminiszter (b4), Massimiliano Fedriga, az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartomány elnöke (b5), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b6) és Kovács Ádám Zoltán, Magyarország római nagykövete (b7). Magyarország egy 300 méter hosszú partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt meg Trieszt kikötőjében 31 millió euróért, 60 éves koncessziós szerződés keretében.

MTI/KKM/Burger Zsolt

MTI