Nincsenek ezek felfüggesztve?

Autentikus liberális katyvasz

2019. július 7. 01:17

Az első szó legyen a gratulációé: siker, hogy Járóka Lívia és Dobrev Klára is az Európai Parlament alelnöke lett. Aztán foglalkozzunk egy kicsit a fideszes EP-képviselő megválasztását kísérő értetlenséggel: nincsenek ezek felfüggesztve?

De igen, méghozzá – mint tudjuk – „önkéntes alapon” (mi írtuk meg legelőször, hogy Orbán Viktor az utolsó pillanatban, kármentő jelleggel dobta be ezt a megoldást), ám ez a határozat „csak” az Európai Néppárt testületeire vonatkozott. Ott a Fidesz ki is maradt mindenből a tavaszi tisztújításon. Persze a kormánypárti kommunikáció „magyarázd meg, hogy jól jártál” alapon még erre is azt mondta, direkt nem is akartak most elindulni semmilyen posztért, mert majd később, az EP-ben szeretnének fontos parlamenti bizottsági helyeket szerezni. Csakhogy a Néppárt EP-frakciója nem maga a Néppárt. Az EP-ben nincs felfüggesztés, a 13 Fidesz-képviselő teljes jogú tag.

És egyelőre úgy tűnik, képesek is érdekeiket érvényesíteni. – Nagyobb szüksége van a Néppártnak ránk, mint nekünk a Néppártra – mondta magabiztosan egy fideszes EP-képviselő nekem, miután két hete átvette a parlamenti mandátumigazolását. Az még a jövő zenéje, hogy igaza lesz-e, de most (megint) úgy tűnik, nem alakulnak rosszul a dolgok Orbán Viktorék számára.

Sőt még a sokak által „menekültbarátnak”, Európai Egyesült Államokat akarónak titulált új bizottsági elnök, Ursula van der Leyen megítélését se hamarkodjuk el. Lehet, hogy tett hangzatos nyilatkozatokat és gesztusokat korábban, de védelmi miniszterként nagyjából tétlenül hagyta, hogy (persze német léptékben) leépüljön alatta a Bundeswehr. Ki tudja, nem éppen azért szemelte-e ki magának Emmanuel Macron, hogy leginkább semmit ne csináljon önállóan.

És az megint csak Orbán Viktornak lenne jó.

Kósa András: Lógnak a szeren

Népszava