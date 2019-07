Az állam a legrosszabb tulajdonos...

„Az állam a legrosszabb tulajdonos” – ismételgette mantraként számos külföldről megfizetett – fölbérelt – politikus a kilencvenes években. Sokan bedőltek nekik, mert ez a külföldi propagandaközpontban megfogalmazott mondat nagyon hatásos volt. Négy évtizednyi kommunista uralom után jól hangzott.

Újra magyar állami tulajdonba került a mezőhegyesi vetőmagüzem – írta a sajtó. Aláírták a szerződést, mellyel a Limagrain Europe eladta termelési leányvállalatát, a Limagrain Hungary Kft.-t az állami tulajdonú Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nek, az üzem átadás-átvétele pedig hétfőn meg is történt. 2016-ban az állam 2,1 milliárd forintért vásárolta vissza a korábban privatizált a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t.



A privatizációnak nevezett kifosztás helyreállítása zajlik.



Töredékáron kerültek idegen kézbe magyar értékek, s természetesen a kótyavetyélők bankszámlája is hízott. Luxusvillák emelkedtek ki luxusövezetekben, a kótyavetyélő politikusok rokonsága is zsírosodott, utalt át összegeket külföldi bankszámlákra is.



A stratégiai ágazatok is kalapács alá kerültek.



1995-ben és 96-ban az energiaszektort is elkótyavetyélte a hatalomra vergődött szélsőség. Döbbenetes módon itt privatizációnak hazudták azt is, amikor állami kézből állami kézbe adták a nemzet fennmaradásához nélkülözhetetlen eszközöket.



Nyugat-európai állam szerzett meg áramszolgáltató vállalatot.



Ott, Nyugat-Európában „nem tudták”, hogy az állam a legrosszabb tulajdonos. Az adott országban mind a mai napig szigorúan állami kézben van az energiaszektor. Állami cég veszi át az Algériából Nantes-ba hajóztatott hatalmas olajszállítmányokat, és „teríti” szerte az országban.



Idegen állam érdekei szerint kereskedtek az árammal a Dunántúlon.



Paksot is el akarták adni idegeneknek, hiszen „úgysem tudják kitolni az országból” – nyilatkozta akkor a közrádióban egy elmebeteg miniszter asszony. Ezért akarták a teljes termőföld-állományt is idegen kézbe játszani, hiszen a termőföldet sem tudják „kitolni az országból”.



Csak a magyar társadalmat tudják ellehetetleníteni, elpusztítani.



Lakosságcserével megsemmisíteni – ahogyan most a migrációt pártoló, szervező, külföldről megfizetett, idegenek által fölbérelt NGO-szervezetek végzik. Azok a politikusok, akik „az állam a legrosszabb tulajdonos” mantrát szajkózták, most páholyból nézik a fejleményeket.



Pedig testület elé kellene állítani ezeket.



A szélsőség által „jogelv”-nek nyilvánított elévülés éppen az alvilág alakjainak érdekeit szolgálja. A napokban egy 12 éve elkövetett gyilkosság elkövetője azért kapott csak 13 évet, mert az „időmúlás” enyhítő körülmények számított.



Holott a meggyilkoltat nem támasztotta fel az „időmúlás”.



Most a mezőhegyesi vetőmagüzem sem „időmúlás” miatt került vissza nemzeti tulajdonba, hanem 2,1 milliárd forint ellenében. Ezt a pénzt a mai nemzedékektől, ma magyar családoktól vette el az állam, hogy kifizesse az egykori kótyavetyélő privatizáció árát – a tanulópénzt.



„Az állam a legrosszabb tulajdonos.”



Ki kell nyomozni, hogy ezt a külföldi propagandaközpontban megfogalmazott mondatot kik ismételgették az 1990-es években, és még később is. Föl kell lapozni a sajtót, és meg kell állapítani, kik hazudták bele a társadalom képébe ezt a gyilkos mondatot.



És felelősségre kell vonni ezeket.



Az elévüléstől, az „időmúlástól” függetlenül testület elé kell állítani a társadalom félrevezetőit. Tisztázni kell, ki adta ukázba nekik, hogy ezt a mondatot ismételgessék, és ezért milyen jutalmat kaptak. Hogyan zajlott a propagandaakciók megszervezése.



Kik hívták be ezeket tévéműsorokba, hogy ezt elmondassák velük.



A tévéműsorok hogyan voltak érdekeltté téve, hogy ezt a hazugságot minél többször elmondassák az erre fölbéreltekkel. Kik ellenőrizték, kik értékelték, hogy elegendő alkalommal elhangzott-e a mondat, és eléggé elhitető volt-e a hazug politikus arckifejezése, hanghordozása.



Kaptak-e dicséretet, külön jutalmazást a hazug politikusok.



Vagy esetleg megdorgálták-e, és belső közönség előtt gyakoroltatták velük a mondatot: „Az állam a legrosszabb tulajdonos.” Előfordult-e, hogy lecseréltek politikusokat, mert nem tudták elég meggyőzően a kamerába hazudni, hogy „Az állam a legrosszabb tulajdonos.”

Kik ismételgették ezt?



A demokrácia kiteljesítéséhez nélkülözhetetlen feltétel, hogy a társadalom megtudja: kik és milyen ellenszolgáltatásért mantrázták nyilvánosan több mint egy évtizeden át: Az állam a legrosszabb tulajdonos.



Kovács G. Tibor





