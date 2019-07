Kész az 1-es villamos meghosszabbítása

Holnap projektátadó zárórendezvény keretében átadják Budapesten az 1-es villamos Fehérvári út—Etele tér közti új, 1,7 kilométeres szakaszát. A fővárosi önkormányzat beruházása összeköttetést teremtett az Etele téri végállomáson az 1-es villamos, a vasút, a helyközi buszjáratok, a kelenföldi buszjáratok, az M4-es metró és a budai fonódó hálózat 19-es és 49-es villamosjárata között.

2019. július 8. 09:38

Az 1-es villamos vonalának meghosszabbításával az Etele térig létrejött Budapest leghosszabb és jelenleg legkorszerűbb, számos fontos fővárosi csomópontot átszelő villamosvonala, mely a korábbinál is több utasnak tesz lehetővé hatékony eljutási lehetőséget, Kelenföld és Pest között pedig újabb átszállási kapcsolat jön létre – tájékoztatott a Főpolgármesteri Hivatal.

A projekt során meghosszabbították a kétvágányú villamospályát a Hengermalom út–Fehérvári úti ideiglenes végállomástól az Etele úton át az Etele téri végállomásig, ezenkívül két új megállót építettek a Bikás parknál és a Bártfai utcánál. Az 1-es villamos meghosszabbítása az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program keretében a fővárosi önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiemelt közlekedésfejlesztési beruházása. A projekt megvalósítását az Európai Unió a Kohéziós Alapból nyolcmilliárd forinttal támogatja. A beruházás kivitelezési költsége nettó 8,656 milliárd forint.

A beruházással párhuzamosan a füvesített vágányok környezetében megújultak a zöldterületek is. Átépült az Etele út 17–49. előtti tér, illetve az Etele park, ahol új sétányok létesültek, elkészült egy rendezvénytér vízi játékkal, valamint a zöldfelület is megújult. Májusig elültették az összes fát és cserjét, a kerületi fapótlásokat is elvégezték. A XI. kerületi önkormányzat a fővárosi önkormányzat beruházásához szorosan kapcsolódva a Tétényi út környéki és az Etele út északi oldalán lévő parkokat és játszótereket is megújította. A terveknek megfelelően mintegy félezer fát és 11 ezer cserjét telepítettek az 1,7 kilométer hosszú új vonal környezetében.

A Hengermalom út és a Fehérvári út csomópontjában megépült egy föld alá süllyesztett áramátalakító is. A berendezés a középfeszültségű hálózatról képes táplálni az új villamos­szakaszt, illetve esetleges üzemkiesések esetén a Fehérvári úti villamos forgalmának energiaellátását is át tudja vállalni, így biztosítva a nagyobb üzemeltetési biztonságot a dél-budai villamoshálózat egészére.

Ez most a főváros leghosszabb vonala Fotó: Teknős Miklós

A villamosvonal fejlesztése a folyamatban lévő villamosjármű-beszerzéssel összhangban valósul meg: a tervek szerint 2019 végéig a CAF leszállítja azt az öt új, 56 méteres, alacsony padlós, légkondicionált, az 1-es villamos vonalán már közlekedő CAF Urbos 3/9 típussal megegyező villamosszerelvényt, amelyek tovább emelik majd az utazás színvonalát, és hétköznap csúcsidőben is jelentősen javítják a fővárosban közlekedő alacsony padlós, korszerű villamosok arányát.

Az új villamosszakasz megvalósításával összhangban, a térség fejlesztésének részeként megújult a Fehérvári út a Hamzsabégi út–Lecke utca és a Csurgói út–Kondorosi út között: új burkolatot kapott az úttest és a járda is, mindkét irányban kerékpársávot alakítottak ki, továbbá új jelzőlámpás csomópont létesült az Ulászló utcánál.

Az 1-es villamos Budapest leghosszabb villamosvonala, a most elkészült szakasszal együtt 18,3 kilométer hosszú. A vonal a kelenföldi vasútállomástól Pesten át – a Rákóczi és az Árpád hídon keresztül – vezet Óbudára, a Bécsi út/Vörösvári útig.

Az elmúlt években az ütemezett vágányfelújításokon kívül jelentős fejlesztések voltak Budapest villamosvonalain. A főváros megépítette a budai fonódó villamoshálózatot, meghosszabbította és korszerűsítette az 1-es és a 3-as vonalat, megújult a budafoki kocsiszín. Korszerű utastájékoztató rendszert telepítettek a megállókba. A járműállomány jelentősen korszerűsödött a 47 darab spanyol CAF alacsony padlós villamosszerelvény beszerzésével és további 26 darab megrendelésével.

magyarnemzet.hu