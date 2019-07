KDNP: a családok és az adócsökkentések költségvetése

2019. július 9. 12:27

A családok támogatásának növelését és a bővülő szociális forrásokat emelte ki a pénteken parlamenti zárószavazásra kerülő jövő évi költségvetésből Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője kedden Budapesten.

Harrach Péter sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a kormány szempontjait világosan tükrözi a 2020-as költségvetés.



Kereszténydemokrata szempontból a családok támogatásának növelését említette első helyen, mint prioritást. E célra 2228 milliárd forintot, az előző évihez képest 10 százalékkal többet különítenek el - jelezte.



A jövő évi büdzsé a gyermeknevelés költségeihez nyújtott támogatás mellett a családokat, mint közösségeket is segíti - mutatott rá. Hozzátette: egy egészséges társadalom nem működhet erős közösségek, erős családok nélkül.



Prioritásként említette a szociális területet is, hangsúlyozva, hogy 2010 óta 800 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon. Kiemelte, hogy sokak számára megnyílt a munka lehetősége, és a közmunka-program hozzájárult ahhoz, hogy akik eddig segélyből éltek, ezentúl fizetésből élhessenek. A munkaerő-piacra sok tízezren tudtak visszatérni, nőtt a minimálbér, amely mostanra eléri a 149 ezer forintot - mondta.



Kitért az ápolók jelentős béremelésére is, és arra, hogy a gyermekek segítését célozza az iskola étkeztetés ingyenessé tétele, amire 82,5 milliárdot fordítanak. Megjegyezte: a tankönyvellátás ingyenessé tétele 13,8 milliárdos ráfordítással valósulhat meg.



Nacsa Lőrinc, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a jövő évi a családok és az adócsökkentések költségvetése. Megalapozott, végrehajtható, Magyarország és a magyar emberek érdekeit helyezi az első helyre - értékelt.



Kitért arra is, hogy a büdzsé tervezete biztosítja a magyar emberek védelmét, s a közösen elért gazdasági eredmények megőrzésére is lehetőséget ad.



Felidézte a Gyurcsány-kormány 2002-10 közötti időszakát, amikor a megszorítások, az adóemelés és az adósság jellemezte a költségvetési vitát, hazudtak az embereknek a számokról, és egyre kevesebbet kaptak a magyar családok.



Ezzel szemben a Fidesz-KDNP családpolitikája a gyermekeket helyezi az előtérbe, segíteni szeretnék a fiatalokat, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek - mondta Nacsa Lőrinc. Jelezte: a családtámogatásra fordított költségvetési forrás - amely 2010 óta több mint duplájára nőtt - Európában a legmagasabb GDP-arányos összeg.



Kitért arra is hogy közel 2000 milliárdot fordítanak egészségügyi célokra, ami 740 milliárddal több, mint 2010-ben, és közel 185 milliárddal több, mint idén.



Oktatásra 2080 milliárdot különítenek el, ami 500 milliárdos bővülés 2010-hez képest, és közel 50 milliárdos plusz a tavalyi esztendőhöz viszonyítva.

Bővülő forrásokra számíthatnak a határon túli egyházi és "valódi civil közösségek" is - jelezte a kormánypárti politikus.

