A XXIII. Egri Bikavér Ünnep

Harminc borászat százhúsznál is több bora, tizenegy étterem harmincegy ételkülönlegessége és számtalan ingyenes koncert egy páratlan hangulatú környezetben – július 11-én indul a XXIII. Egri Bikavér Ünnep. Tarsoly József hegybírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

2019. július 10. 09:50

- Hegybíró úr, a térség legnagyobb borművészeti fesztiváljává nőtte ki magát az Egri Bikavér Ünnep, amely legfőbb célja továbbra is az, hogy bemutassa: az Egri borvidék szőlészei és borászai évről évre remek borokat, köztük bikavéreket, készítenek, amelyek a világ bármely részén megállják a helyüket. A borünnep közösségteremtő erejű lett, baráti társaságokat, családokat hoz össze évről évre. Miből sejthető, hogy a Bikavér Ünnep nem "csak" az egri bornak csap hírverést, hanem magának a városnak is emeli tekintélyét, fokozza vendégforgalmi vonzerejét?

- Az Egri borvidék Magyarország egyik kiemelt történelmi termőtája, amely ezer szállal kapcsolódik a turizmus szinte minden ágához. Hosszú évek óta Eger a kedvelt úti célok legjobbjai között szerepel, hiszen a rendezvény hétvégéjén is megtelik a város. A belváros barokk épületeivel „Európa gyöngyszeme”, gazdag történelmi, irodalmi múltjával, hagyományaival a kultúra egyik magyar fellegvára. Eger a magyar történelem híres emlékhelye, megyeszékhely, az egri borvidék központja. Az ezer éves múltra visszatekintő püspöki majd érseki központ középkori várával, barokk belvárosával, a Szépasszony-völgyével, fürdőivel, múzeumaival és számos éttermével várja vendégeit. Történelmi városként minden magyar számára egyet jelent a hősies helytállással, a kitartással, a hazaszeretettel. A látogatók szívesen sétálnak az egri várban, a belváros ódon utcáin, de akár kerékpárra pattanva vagy kisvonattal is ismerkedhetnek a várossal. Eger életében a turizmus jelentős helyet foglal el, a város gazdaságának egyik húzóágazata.

- A fesztiválon a már 2017 óta hungarikumként ünnepelt Egri Bikavér van a középpontban, de a harminc borászat többségénél a borvidék legjobb rozéborai is kóstolhatók lesznek, és az Egri Csillag, amelynek fényét a 2015-ben immár másodszor Egerbe látogató Balassi-kard borseregszemle is csillogóbbá tette, a rangos borversenyt akkor Thummerer Vilmos alkotása nyerte meg. A fesztivál hogyan nyit alkalmat arra, hogy a borászok versenyben is megmérhessék, hol tartanak az Egri borvidéken belül?

- A nagy számban kóstolható Egri Bikavér, Egri Bikavér Superior, Egri Csillag és Egri rozé borok évjáratos kóstolási lehetősége egyedülálló módon biztosítja az egyes házasítások, borstílusok közötti különbözőségek megtapasztalását. Egy adott időben itt kóstolható a legtöbb Egri Bikavér, hiszen amellett, hogy mindhárom minőségi szint megjelenik, az évjáratok széles spektrumát mutatják be – az idén – 1999-2017 között. Az Egri Bikavér lovagrend tagjai sokadik éve nemes versenyben választják meg a rendezvényen kóstolható legjobb Egri Bikavért, az idei évtől immáron két kategóriában, a Classicus és Superior vagy Grand superior klasszifikációban. A szombati Borlovag avatást követően felszáll a füst és megtudhatjuk, hogy az idén kinek ítélik a szigorú ítészek az első helyet.

- Hogyan ad alkalmat a Bikavér Ünnep a konyhaművészet felragyogtatására azáltal, hogy több mint harminc ínyencség közül választhatnak majd a vendégek, asztalra kerül a konfitált vaddisznótarja zellerkrémmel, csicsókás paszternákos gratennel, verjus-vel savanyított vargányasalátával, bikavéres vadmártással; áfonyás kacsaragu zöldséges jázminrizzsel; roston sült sertésszűz hagymás kacsamájjal, petrezselymes hordóburgonyával és ropogósra sült kacsacomb almás párolt lilakáposztával, hagymás tört burgonyával. Mivel bátorították az egri szakácsokat arra, hogy éljenek ötleteikkel?

- Az 50 éves Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szakemberei szombaton nagy fába vágják a fejszéjüket, hiszen végigkóstolják a rendezvényen kínált valamennyi bor- és étel párost. A Szövetség nagydíjáért folyó küzdelemben úgy vélem évről évre folyamatosan emelkedik, egyre hangsúlyosabbá válik a szakmaiság, a szakmai színvonal. Rendkívül változatos ételeket álmodnak meg gasztronómusaink ezen jeles napokra, ma már nem csak az Egri Bikavérhez, hanem egyre több esetben Egri Csillaghoz vagy Egri rozé borokhoz is.

- Az egri belváros szélén található hatalmas parkban, az Érsekkertben megrendezendő XXIII. Egri Bikavér Ünnep mind a négy napján – két színpadon – ingyenes koncertekkel várják a közönséget. Az idén többek között fellép az Apostol zenekar, illetve a borünnep záró estéjén Egerben lesznek ismert énekesek, és ők Máté Péter dalokat énekelnek. Miért fontos, hogy a bort kultúrával házasítsák?



- Rendkívül fontos, hogy a rendezvény a szakmaiság az egyediség vonatkozásában más fesztiváloktól jól elkülöníthető, jól kitalált tematikájú sokrétű és változatos programszerkezetű, folyamatosan megújuló, amely kapcsolódik a nemzetközi vérkeringésbe amellett, hogy megvalósítja a magyar nemzeti, illetve egri értékek erősítését. A zene, a tánc az egyik legjobb kultúra közvetítő, különösen mivel nyelvismeret sem szükséges hozzá – a zene, a tánc maga a nyelv -, hogy lássuk, megértsük nemzetünk szokásait. A népzene, a néptánc pedig magában hordozza történelmünket, hagyományainkat is, melyet ápolni kell, őrizni, védeni, ugyanakkor lehetőség szerint minél több ember számára megmutatni. A X. Szepesi György Bárzenész Találkozó új színfoltot ad a változatos zenei programok között, így a több helyszínen megvalósuló, széles tömegeket megmozgató, magas gasztronómiai értékű rendezvény tartalmának újszerű, egyedi megközelítése ötvözi a kulturális, a művészi a közösségi és a tudományos minőséget.

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Az Egri Bikavér Borlovagrend felvonulása hogyan kapcsolja be a fiatal nemzedékeket is a nagy múltú egri borműveltségbe?

- A szőlő- bor- és a gasztronómiai kultúra terén jelentős szerepe van a rendezvénynek a kulturált borfogyasztás, a borgasztronómia, a fiatalok ilyen irányú ismereteinek kialakítása, befolyásolása szempontjából. A borlovagavatás látványos és felemelő esemény, melynek során ünnepélyes keretek között történik az új tagok esketése, amely életre szóló emlékként marad meg a jövendő nemzedék tagjaiban. Nem mellesleg egyre több tehetséges, a szakmáját maximális odaadással művelő fiatal szakember érdemli ki e megtisztelő címet.

