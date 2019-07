Újabb remegésroham tört rá Angela Merkelre

– Nem kell aggódni. Nagyon jól érzem magam. Újra megmondtam, hogy még mindig a Zelenszkij ukrán elnökkel való, legutóbbi katonai tiszteletadás feldolgozási fázisában vagyok – ezt a magyarázatot adta tegnap Angela Merkel, miután alig három hét leforgása alatt immár harmadszor fogta el nyilvános eseményen erős remegésroham. A német kancellárt ezúttal akkor fogta el a rosszullét, amikor Antti Rinne finn miniszterelnököt fogadta Berlinben; a 65. életévét a jövő héten betöltő politikus több mint egy percen keresztül egész testében remegett.

A politikusok összeszorítják a szájukat, mert nem szabad gyengének mutatkozni Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon

A remegésrohamok – azontúl, hogy rejtélyesek és egyelőre nem is adtak rájuk orvosi szakvéleménnyel alátámasztott hivatalos magyarázatot – protokolláris szempontból is kínosak: júniusban Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt bírálatok is érték amiatt, hogy a politikusként még kezdő egykori humorista férfi létére sem segített a rosszul lett kancellár asszonyon, csak tétlenül nézte a remegését. Mint arról lapunk is beszámolt, Merkelt kilenc nappal később ugyancsak Berlinben, egy miniszteri beiktatáson érte a második roham, közvetlenül azelőtt, hogy Japánba utazott volna egy nemzetközi csúcstalálkozóra.

Ekkor már megjelentek olyan – orvosok megkérdezésére épülő – német sajtóvisszhangok, miszerint alaposabb kivizsgálás híján a kancellárnak nem lett volna szabad vállalnia a tengerentúli utat. Stuttgarti lapok pedig meg nem nevezett kormánykörökre hivatkozva arról számoltak be, a második rosszullétet lelki okokra vezetik vissza. De – tették hozzá a kommentárok – Németországban a politikusok összeszorítják a fogukat, mert nem szabad gyengének mutatkozniuk, miközben a közvélemény elég szemérmes: a magánéletet tiszteletben tartják, a sajtó kevéssé firtatja az egészségi problémákat.

– Úgy vélem, elfogadásra talál, ha azt mondom, jól vagyok – fogalmazott tegnap Merkel.

Sudha David-Wilp, az amerikai–német kapcsolatokkal foglalkozó berlini German Marshall Fund szakértője azt nyilatkozta, a németek bíznak a kancellárban, és elhiszik, ha azt mondja, jól van. A kormányfői posztot immár tizennegyedik éve betöltő Merkel az első két eset után egyaránt azt mondta, egy-egy pohár víz segített rajta. Ritkábban ugyan, de a kancellárt korábban is elfogta már rosszullét. 2014-ben egy tévéinterjút kellett félbeszakítania, miután leesett a vérnyomása, három évvel később pedig Mexikóban dehidratálódott az ottani párás melegben.

A finn kolléga, Antti Rinne fogadásán, reszketve. Eddig segített egy pohár víz Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon

Németországban Annalena Baerbock, az ellenzéki Zöldek társelnöknője fűzte a legkülönösebb magyarázatot a rohamokhoz: szerinte Merkel az éghajlatváltozás áldozata.

– A kancellár számára is egyértelművé válik, hogy az ilyen klímájú nyár egészségi hatással jár – mondta.

Makkegészséges elnök

Az Egyesült Államokban kampánytéma volt a legutóbbi elnökjelöltek egészségi állapota, és különös figyelmet kapott, amikor Hillary Clinton New Yorkban rosszul lett a 2016-os szeptember 11-i megemlékezésen. A Fehér Ház pedig rendszeresen orvosi szakvéleményt ad ki az elnök állapotáról, aki évente átfogó, mindenre kiterjedő vizsgálaton vesz részt. Februárban azt közölték: Donald Trump ugyan egészségtelenül táplálkozik, túlsúlya dacára nem tart diétát, de mindezzel együtt makkegészséges. A tavalyi vizsgálatot követően a Fehér Ház akkori orvosa azt is elmondta, Trumpnak hihetetlenül jó génjei vannak.

Aggodalom Merkelért

Sokaknak nem a legkedvesebb politikusa Angela Merkel, de most, alighanem rajtunk kívül, ők is aggódnak érte. Aki keresztényi módon közelít embertársaihoz, annak elszorul a torka és belesajdul a szíve, amikor látja azokat a felvételeket, amelyeken a német kancelláron makacs remegés lesz úrrá – immár harmadszor. Első ízben az ukrán elnök fogadásakor rezgett, mint a nyárfalevél, másodszor az új német igazságügy-miniszter beiktatásakor. Most pedig, miután az indokolt kérdéseket egy-két bagatellizáló mondattal elhárította, a finn miniszterelnökkel való találkozásakor futott át rajta hosszan tartó rázkódás. Hősiesen tartotta magát mindhárom alkalommal, nem kellett egyik ceremóniát sem félbeszakítani, de úgy tűnt: ez csak Merkel akaratának és az isteni gondviselésnek volt köszönhető.

Sok millióan aggódnak tehát a német kormányfő állapotáért, és ezt részben önös, helyesebben kollektív, európai közösségi érdekből teszik. Ha nem egészséges az Európai Unió – ne kerteljünk – kvázi vezetője, legerősebb államának első embere, az az unió összes polgárára kihatással van. Ki tudja, hányszor jött elő ez a borzalmas reszketés, amit nézni is rossz, amikor nem volt reflektorfényben, kamerák kereszttüzében. Ha a berlini kancellár gyengélkedik, az amúgy is szorongatott, multimilliárdosok által eladósításra és függőségre kijelölt, szélsőségesen globalista, álcivil NGO-k és embercsempész társutasaik, idehajtott migránsok, terroristák miatt ostromlott várhoz hasonlító földrész is romlásnak indulhat.

A legijesztőbb nem is a kancellár állandósuló remegése, hanem az, hogy továbbra sem hajlandó tudomást venni róla, nem ad rá magyarázatot, illetve azt mondja: jól van. Illyés Gyula írta Bartók című költeményé­ben: „növeli, ki elfödi a bajt”. Nem véletlen, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a legszigorúbban vett közérdek az elnök egészsége. Ha egy jelöltről kiderül, hogy nincs megfelelő kondícióban, annak semmi esélye a győzelemre. Volt rá példa, hogy egy demokrata párti kandidáló azzal bukott meg, hogy kiderült róla: eltitkolt egy idegösszeomlást.

Sorakoznak a riasztó történelmi példák. Vajon merre fordult volna a világ sorsának kereke, ha Woodrow Wilson 1919. október elején nem kap agyvérzést, mivel így az amerikai elnök nélkül rendezhették el tragikus dilettantizmussal a Párizs környéki békékben a nemzetek sorsát, megágyazva a második világégésnek. Nem tudni, hogy ha nem a titkoltan járásképtelen nagybeteg Roosevelt az Egyesült Államok elnöke, Sztálin érvényesíthette volna-e ilyen végletesen a második világháború után Jaltától Párizsig az akaratát. Az is örökké nyitott kérdés marad: ha Eden brit miniszterelnök nem küzd súlyos betegséggel, belement volna-e a szuezi kalandba, aminek a drámai következménye az 1956-os magyar forradalom magára hagyása lett.

Németország sorsa nemcsak történelmi és gazdasági kapcsolataink miatt fontos számunkra, hanem azért is, mert egy nagy fának nem csupán az árnyéka nagy, hanem az is veszélyes, ha kidől és mindenkit maga alá temet. Vigyázni kell, nehogy az EU is belerengjen a kancellári remegésbe.

Arról sincs ismeretünk, mióta fordulnak elő ezek a remegési rohamok a politikusnőnél. Mi van, ha már az eddigi rossz döntéseinek a mozgatórugóit is ezen a tájékon kell keresnünk? Lehetséges, hogy a vadbaloldali szocialista Frans Timmermans EB-elnöki jelölése melletti kardoskodás és párttársa, Ursula von der Leyen meg nem szavazása is árulkodó tünet? Így aztán józan, felelős vezetőknek ugyanazt kellene javasolniuk Angela Merkelnek, amit minden jóérzésű ember tanácsolna saját túlterhelt nőrokonainak: pihennie kellene a megerőltető évtizedek után.

(megyeri)