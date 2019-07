Ideje újabb célokat kitűzni a magyar-kínai együttműködésben

Az elmúlt években kitűzött célokat végrehajtották, ezért ideje új célokat kijelölni a magyar-kínai együttműködésben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

2019. július 12. 11:24

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a második kínai-magyar Egy övezet, egy út munkacsoport ülésén beszédében kiemelte: a munkacsoport első ülésén az infrastruktúra, a kereskedelem, a pénzügyi együttműködés és az emberek közötti kapcsolatok fejlesztésére meghatározott célokat az elmúlt években végrehajtották.

Az eredmények között említette, hogy már két közvetlen légi járat köti össze a két országot, elérte a 4,5 milliárd dollárt a kínai cégek beruházásainak értéke Magyarországon, hét kínai vállalattal stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek, négyszeresére nőtt a kínai turisták száma, továbbá elindult az első közös magyar-kínai egyetemi program. Mára Kína vált Magyarország első számú kereskedelmi partnerévé az EU-n kívüli országok sorában - fűzte hozzá.



A külügyminiszter szerint most négy kérdésre kell összpontosítani: további összeköttetések létrehozására, a pénzügyi együttműködés fokozására, a kereskedelem akadálymentesítésére, valamint az emberi kapcsolatok erősítésére.



Célként nevezte meg egyebek mellett a Budapest-Belgrád vasútvonalról szóló hitelszerződés megkötését még az idén, új légi járatok létrehozását, újabb közös kínai-magyar egyetemi program megindítását és annak lehetővé tételét, hogy kínai akkreditálású érettségit is lehessen tenni Magyarországon.



Megjegyezte: két nagy kínai bank magyarországi letelepedést tűzött ki célként, ami javítja a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat.



Szijjártó Péter kijelentette: még soha nem voltak olyan jók a magyar-kínai kapcsolatok, mint most.



Közölte: Magyarország négy éve írta alá az Egy övezet, egy út stratégia végrehajtásáról szóló megállapodást. Ez a keleti nyitás stratégiával együtt teljes mértékben szolgálja a magyar gazdasági érdekeket, valamint az EU és a tőle keletre eső eurázsiai térség együttműködését - vélekedett. Hozzátette: azóta a magyar-kínai államközi kapcsolatokat a legmagasabb szintre emelték.



Vang Ji kínai külügyminiszter hangsúlyozta: a munkacsoport ülésén konkrét megoldásokat akarnak kidolgozni, amelyek biztosan javítják a kétoldalú kapcsolatokat.



Emlékeztetett: az elmúlt öt évben mintegy 150 ország írta alá az Egy övezet, egy út stratégiát, amely komoly és népszerű kezdeményezésnek bizonyult, és a partnerek közötti kereskedelmi kapcsolatok nagy mértékben erősödtek.



A kezdeményezés második konferenciáját idén tartották Kínában, ezen 38 állam- és kormányfő - köztük Orbán Viktor miniszterelnök - vett részt - idézte. Hozzátette: a magyar kormányfő az egyik legnagyobb támogatója a kezdeményezésnek, 2015-ben Magyarország első EU-tagállamként írta alá a stratégiát.



A kínai tárcavezető közölte: az Egy övezet, egy út elindulása óta a magyar-kínai kapcsolatok a stratégiai partnerség szintjére emelkedtek, és folyamatosan dolgoznak az együttműködés bővítésén. Ennek zászlóshajója a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházása - fűzte hozzá.

MTI