A katonáknak meg kell jelenniük a társadalmi élet színterein

Benkő Tibor rámutatott: megváltoztatták a régi mondást, mely szerint kis hadsereg öltözködik, nagy hadsereg fegyverkezik, ugyanis a fegyverkezéssel kezdték, 21. századi haditechnikai eszközöket szereztek be, amelyekkel a honvédség végre tudja hajtani feladatát, a haza fegyveres szolgálatát, védelmét.

2019. július 12. 14:00

Bemutatták a Magyar Honvédség tagjainak új köznapi egyenruháját pénteken Budapesten, a Stefánia Palotában.

A bemutatón a honvédelmi miniszter azt mondta: a honvédelmi és haderőfejlesztési program újabb állomásához érkeztek, amire a katonák régóta vártak és vágytak.



Benkő Tibor megjegyezte: megváltoztatták a régi mondást, mely szerint kis hadsereg öltözködik, nagy hadsereg fegyverkezik, ugyanis a fegyverkezéssel kezdték, 21. századi haditechnikai eszközöket szereztek be, amelyekkel a honvédség végre tudja hajtani feladatát, a haza fegyveres szolgálatát, védelmét.



Kiemelte: a honvédelmi és haderőfejlesztési program középpontjában az ember, a katona áll; ennek része az életpálya, az illetmények, az oktatás, a képzés, a kiképzés, s a katonák megjelenéséről való gondoskodás is.



Ha a katonák példát akarnak mutatni, nemcsak szolgálati feladataikat kell kiválóan ellátniuk, hanem meg is kell jelenniük a társadalmi élet minden színterén.

A Magyar Honvédség katonáinak tervezett új köznapi egyenruha bemutatója a XIV. kerületi Honvéd Kulturális Központban 2019.július 12-én.

MTI/Mohai Balázs



Ehhez olyan ruhára van szükség, amelyre a katonák büszkék lehetnek, s a közvélemény azt lássa, a katonák meg vannak becsülve - hangoztatta Benkő Tibor.



A miniszter emlékeztetett: a gyakorlóruházat megújításával kezdték a fejlesztést, már van kiképzési és műveleti gyakorló. A köznapi ruházat eddig 70-es évekbeli alapanyagból készült, így elsősorban a komfortjával volt probléma; ezért írtak ki divattervezők számára pályázatot, hogy készítsenek terveket. A pályázat minden fordulójában Léber Barbara nyert, aki a katonák által felvázolt igények alapján alakította ki a komfortos és korszerű ruházatot.



A következő lépés a díszelgőruházat és az ünnepi ruházat megújítása lesz - közölte Benkő Tibor.

MTI