Gazdaságunk eredménye felülmúlja a nemzetközi várakozásokat

Legfrissebb elemzésében az Európai Bizottság is elismeri, hogy a magyar gazdaság továbbra is az uniós átlag feletti mértékben növekedhet, korábbi előrejelzésüket jelentősen javítva Magyarország GDP-bővülését az idei évre 4,4 százalékra emelték.

2019. július 12. 16:40

Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar gazdaság teljesítménye felülmúlja a nemzetközi várakozásokat - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter Pierre Moscovicivel, az Európai Bizottság (EB) leköszönő, a gazdasági és pénzügyekért, illetve adó- és vámügyekért felelős biztosával folytatott megbeszélés után a tárca pénteki tájékoztatása szerint.

A pénzügyminiszter kiemelte, legfrissebb elemzésében az Európai Bizottság is elismeri, hogy a magyar gazdaság továbbra is az uniós átlag feletti mértékben növekedhet, korábbi előrejelzésüket jelentősen javítva Magyarország GDP-bővülését az idei évre 4,4 százalékra emelték.



Ez újabb elismerés a magyar gazdaságpolitikának - fejtette ki Varga Mihály, aki a tárgyaláson utalt arra is, hogy jelenleg a legfontosabb cél a várható nemzetközi lassulás hatásainak elkerülése és az elért eredményeket megvédése.



A közlemény szerint az Európai Bizottság is elismeri, hogy a közép-kelet-európai régió kimagasló növekedést produkál az Európai Unió átlagához viszonyítva.



A Bizottság napokban publikált előrejelzése rávilágít arra, hogy az unió szakértőinek is figyelembe kell venni a tényt, miszerint a magyar gazdaság az idei első negyedévben mért 5,3 százalékos bővülésével az unió egyik legdinamikusabban fejlődő országa - fogalmazott a pénzügyminiszter.



A tárgyaláson a felek áttekintették a Magyarország és az unió között folyamatban lévő pénz- és adóügyi témákat is. Egyetértettek abban, hogy a digitális multinacionális vállalatok tisztességes adóztatását egy átfogó és globálisan elfogadott megoldással kell elérni.



Varga Mihály elmondta, Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok digitális adóval azonos, vagy hasonló adónem működtetésére vonatkozó szuverenitása ne sérüljön - olvasható a PM közleményében.

A költségvetés családokról és a gazdasági eredmények megvédéséről szól

A 2020-as költségvetés elfogadása azt mutatja, hogy az országgyűlési képviselők döntő többsége egyetért a családok megerősítésére, az elért gazdaság eredmények megvédésére, az ország biztonságának fenntartására, valamint az adócsökkentésre és béremelésre épülő gazdaságpolitika folytatásával - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a zárószavazás után pénteken, Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatón az Országházban.

Varga Mihály pénzügyminiszter (b), Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (j) és a képviselők szavaznak a 2020. évi költségvetésről az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. július 12-én.

MTI/Kovács Attila

A pénzügyminiszter kiemelte: a jövő évi büdzsé lényegében minden területre több forrást biztosít. A büdzsé középpontjában a gyermeket vállaló és nevelő családok állnak, a családvédelmi akcióterv végrehajtásához minden szükséges forrás rendelkezésre áll. Jövőre a családok támogatása csaknem 2228 milliárd forintra nő, amely így mintegy két és félszerese a 2010. évi összegnek.



Az elfogadott módosító javaslatok tovább növelték az oktatás, a kultúra, a szabadidős tevékenységek és a turisztika támogatására szánt költségvetési forrásokat, miközben nem veszélyeztetik sem a kitűzött, minden korábbinál alacsonyabb 1 százalékos GDP-arányos hiánycélt, sem pedig az államadósság további csökkentését - mondta a pénzügyminiszter.



Megjegyezte: az ellenzék által benyújtott módosítások azon túl, hogy teljességgel figyelmen kívül hagyták a költségvetés kereteit, jelentős adóemelésekkel, a családtámogatások és a tervezett fejlesztések visszafogásával jártak volna, így egyiket sem lehetett támogatni.



Az elfogadott jövő évi költségvetésben a büdzsé önkormányzatok nélküli, központi alrendszerének kiadási főösszege 21 793 milliárd forint, bevételi főösszege 21 426 milliárd forint, így a hiánya 367 milliárd forint lett.



A pénzügyminiszter kiemelte: a jövő évi költségvetésben megvannak a források a családvédelmi program minden elemének megvalósítására, így a babaváró támogatásra, a csok kedvezményes hitel lehetőségének kiterjesztésére az otthonteremtési program további bővítésével, a gyermekes családok jelzáloghitelének átvállalására, a nagycsaládosok autóvásárlási programjára, a folytatódó bölcsöde-fejlesztésekre és -építésekre, a négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességére, illetve a nagyszülői gyed bevezetésére.



A program keretében a költségvetés jövőre több mint 197 milliárd forint támogatást biztosít a magyar családoknak. A babaváró program keretében mintegy 420 milliárd forint szabadon felhasználható kamatmentes hitelhez juthatnak a magyar családok. Hozzátette: jövőre tovább nő a családok adókedvezménye, ez az első házasok kedvezményével együtt várhatóan eléri a 358 milliárd forintot. A családi adókedvezmények eredményeként 2011 óta összesen mintegy 2 600 milliárd forint maradt a magyar családoknál.



Jövőre a lakástámogatások összege megközelíti a 300 milliárd forintot, ezzel 2010-hez viszonyítva megduplázta a kabinet a lakástámogatásra fordított összeget.



A pénzügyminiszter kiemelte, hogy tovább emelkedik a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás mértéke, 2020-ban már több mint 82 milliárd forint áll erre a célra rendelkezésre. A 2020/2021. tanévtől a tankönyv ellátás teljesen ingyenes lesz, az erre fordított összeg mintegy 14 milliárd forintra emelkedik - tette hozzá.



A nyugellátásokra fordítható költségvetési források összege 2020-ban 136 milliárd forinttal nő A büdzsé 2,8 százalékos inflációval számol, így ennyivel emelkednek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások 2020. január elsejétől, emellett a kormány több mint 20 milliárd forintot különített el a nyugdíjprémium kifizetésére, a gazdaság teljesítményével összhangban számíthatnak a nyugdíjasok a nyugdíjprémiumra.



A pénzügyminiszter arról is szólt, hogy mivel az eurózónában, és a világgazdaságban is a gazdaság lassulásának jelei mutatkoznak, ezért a kabinet kidolgozta a gazdaságvédelmi akciótervet. A kormány szándéka továbbra is az, hogy a magyar gazdaság bővülése a jövőben is 2 százalékponttal meghaladja az unió átlagos növekedési ütemét.



Ezzel összhangban a szociális hozzájárulási adó ez év július 1-jétől 2 százalékponttal, 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent - fűzte hozzá.

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként csökken a kiva mértéke, kevesebb adó lesz, és az adóelőleg feltöltését is eltörlik, 2022 végéig és 5 százalékra csökken a szálláshely-szolgáltatások áfája, a munkaerő mobilitás elősegítése érdekében bővíti a kabinet a munkásszálás építési programot.



Varga Mihály elmondta, hogy emellett minden kiemelt szakpolitikai terület lényegesen több forrásból gazdálkodhat, oktatásra 645 milliárd forinttal, egészségügyre 770 milliárd forinttal, az ország biztonságának megőrzésére közel 800 milliárd forinttal lesz magasabb összeg, mint a baloldal által utoljára benyújtott 2010-es költségvetésben.



A pénzügyminiszter kérdésre elmondta: a magyar állampapír plusz kibocsátása sikertörténet, a legutolsó adatok szerint eddig 1162 milliárd forintot vásárolt belőle a lakosság.



