Átadták a villamosított Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti szakaszt

Öt éven belül mintegy 1700 milliárd forint értékben fejleszti a kormány a vasúti közlekedést - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti szakasz villamosításának befejezése alkalmából szervezett ünnepségen szombaton, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen.

2019. július 13. 21:33

A miniszter az átfogó korszerűsítés egyik fontos elemének nevezte az egyes vonalak villamosítását. A cél a gyors, kényelmes, versenyképes személy- és áruszállítás kialakítása - tette hozzá.

Közlése szerint a Mezőzombor és Sátoraljaújhely közötti - 46 kilométernyi szakaszt érintő, 23 milliárd forintos - fejlesztés során a villamosítás mellett "felszámolták a szűk keresztmetszeteket, megszüntették a lassújeleket".

Az utaskomfort emelése érdekében minden állomáson és megállóhelyen korszerű térvilágítást, modern utastájékoztató berendezéseket telepítettek. Több helyen átépítették a közúti és gyalogos átkelőhelyeket is. Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az árvízveszélyes szakaszokon megemelték a töltést - sorolta.

A beruházás nyomán a jövőben a Sátoraljaújhely és Budapest közötti menetidő akár egy órával, négyről három órára csökkenhet - fűzte hozzá Palkovics László.

Aláhúzta: a most átadott szakasszal a villamosított vasútvonalak teljes hossza meghaladja a 3100 kilométert az országban.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2010 óta összesen 381 kilométernyi vonalszakaszon történt hasonló fejlesztés, így a villamosított szakaszok teljes vasúti hálózathoz viszonyított aránya 36-ról 41 százalékra nőtt.

Palkovics Lászó közlése szerint a fejlesztések folytatódnak: jelenleg több mint 100 kilométeren van előkészületben vasúti villamosítás a Szabadbattyán-Balatonfüred, valamint a Püspökladány-Biharkeresztes szakaszon.

A kormány tervei szerint a következő uniós ciklusban a mostani költségvetési időszakhoz hasonlóan ismét 1000 milliárd forintot fordítana közösségi társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekre - tette hozzá. Megemlítette: a támogatásra érdemes projektek közé tartozik az 52 kilométeres Zalaszentiván-Nagykanizsa, a 13 kilométeres Szeged-Röszke és a 83 kilométeres Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét szakasz villamosítása is. Céljuk az, hogy 2025-re a villamosított szakaszok hossza elérje a 3400 kilométert, arányuk pedig a 45-50 százalékot - mondta.

A miniszter a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő közútfejlesztéseket is érintve kifejtette: 2021-ben fejeződik be az M30-as autópálya kivitelezése Miskolc és Tornyosnémeti között. A 60 kilométeres szakasz átadása után Budapesttől a szlovákiai Kassáig végig autópályán lehet majd közlekedni.

A beruházással Magyarország az érintett országok közül elsőként teljesíti a balti államokat a Fekete-tengerrel összekötő Via Carpatia útvonal rá eső részének kiépítését - közölte.

Ezen kívül a megyében 140 kilométernyi útszakasz rendbetétele valósul meg 2020-ig, de a nyáron elinduló és valószínűleg jövő év végéig be is fejeződő beruházásoknak köszönhetően 18 alsóbb rendű szakasz felújítása is megtörténik, összesen 39 kilométeren - sorolta.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszédet mond a villamosított Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti pályaszakasz átadásán a sátoraljaújhelyi vasútállomáson 2019. július 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte: társaságuk hét éve kezdte el a Mezőzombor és Sátoraljaújhely közötti beruházást, a saját forrásból származó 8,8 milliárd forintból a villamosítási munkálatokhoz csatlakozó fejlesztéseket valósították meg szakaszokra bontva. Lehetővé tették például azt, hogy a vonat sebességét akár 100 kilométer/órára lehessen növelni.

Rámutatott: a fejlesztés a vasúti pálya térségében élő 36 ezer ember és az évi 700 ezer utas utazási komfortját javítja. Céljuk, hogy a csökkenő menetidő és a javuló utazási körülmények növeljék az utaslétszámot. A vezérigazgató ígérete szerint a jelentősen csökkenő menetidőt az új menetrend bevezetésével tapasztalhatják majd az utasok.

Hörcsik Richárd (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a most elkészült vasúti szakasz villamosításának ügye átszövi csaknem 30 éves térségi képviselőségét. Mint mondta, a beruházás azért valósulhatott meg, mert a kormány a fejlesztést az uniós projektek részévé tette. Reményei szerint a megváltozott körülmények eredményeként újra egyre többen választják majd a vasúti közlekedést a zempléni térségben.

MTI