A Hunyadiak emlékezete Szegeden

2019. július 16. 15:10

Kétnapos Nándorfehérvár-felidézést tart Szegeden több civil szervezet, köztük az Ötágú Síp Kulturális Egyesület. Július 19-én és 20-án gyűlnek össze a Hunyadi-örökség mai megelevenítői. Július 20-án, szombaton harci bemutatót tart az Oroszlánszív Lovagrend. Horváth István Károlynénak, az Ötágú Síp Kulturális Egyesület elnökének tett föl kérdéseket a Gondola.

- Elnök asszony, miből gondolta, hogy a Hunyadiakat épp Szegeden kell megeleveníteni, immár tizennegyedszer?

- Szeged is, miként az ország egésze, ezer szállal kötődik a Hunyadiakhoz. Szeged-Alsóvároson házuk volt, számos diplomáciai, közéleti esemény kapcsán is számos alkalommal megfordult városunkban János és fia Mátyás király is. A közeli Hódmezővásárhely Hunyadi János kormányzósága alatt kap városi rangot.



- Látványműsort tart a Pavane zászlóforgató csapat. Ezt a mediterrán hagyományt miért kell idehaza is művelni?

- Ez része volt a reneszánsz világ udvari attrakcióinak, így az intenzív itáliai kapcsolatokkal rendelkező mátyási udvarban is voltak zászlóforgatók. Erről is meg kívánunk emlékezni.



- A Porta Herorum fegyver- és harcbemutató tart. Hogyan eleveníthető fel a mindegyre veszélyesebb korunkban a harciasság?

- Programjainkon fellépő valamennyi hadi hagyományőrző szakirodalmi kutatások alapján, korhűen előállított eszközökkel, rendszeres edzéseket követően lép fel nálunk. Az, hogy a bajvívások, megjelenített összecsapások során ne történjen baleset, sok gyakorlást és komoly odafigyelést kíván.



- Apródiskolát is nyitnak. Kik azok a pedagógusok, akik fölismerték az idők jeleit, és már a gyerekeket a harcművészet közelébe vonzzák?



- Maguk a történelmi hagyományőrzők is vállalnak oktatást gyerekek és fiatalok számára egyaránt. Szegedi fiatalokból alakult a Parthicus Szerepjáték Egyesület, akik rendezvényünkhöz csatlakozva biztonságos burkolatú fegyverekkel tartanak vívást bármely korosztály számára, körjátékok és csapatharc keretében.



- A Bordó Sárkány Régizene Rend hangversenyt ad. A muzsika hogyan segít a fontos szellemi tartalmak közvetítésében?

- Egy adott korszak hangulatát talán a zenén keresztül lehet legkönnyebben megragadni. A XIV-XV. századból már vannak kottáink, sokféle leírás, hangszerábrázolás is segíti a minél hitelesebb zenei rekonstrukciót. Tudatosan törekszünk rá, hogy a hazai régizene jegyzett művelői közül minél többen léphessenek fel Szegeden rendezvényünk keretében. Mindig népes és lelkes közönség fogadja őket, jelezvén, erre is van igény.



- Felgördül a Tűzszínház függönye, a Lángoló Leguánok artistaműsorral keltenek figyelmet. Ez a produkció miért fontos az Ötágú Síp Kulturális Egyesület értékrendje szerint?



- Szintén hagyományunk, hogy sötétedés után tűzzsonglőr attrakció zárja programunkat. Többnyire így is hirdettük: tűzijáték helyett tűzzsonglőrök. Komoly felkészülést és szakértelmet igénylő látványos produkciókról van szó, és ne feledjük, egy világraszóló diadalról emlékezünk meg. A tűzszínház méltó zárása egy ünnepnek.



- Katonai toborzót is tart a rendezvényen a hely hadkiegészítő parancsnokság. A Magyar Honvédség jelenléte hogyan erősíti meg a Hunyadi-napok mai fiatalokhoz szóló üzenetét?



- A Honvédség is ápolja Nándorfehérvár emlékezetét, mely országgyűlési döntéssel immár nemzeti emléknap is. Jelenlétük a magyar hadsereg máig tartó folytonosságát is megjeleníti és fontosnak tartjuk bemutatni, hogy napjainkban is van szükség és lehetőség a tevékeny honvédelemre.







