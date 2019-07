A Momentum és a DK verheti szét az ellenzéki összefogást

Annak ellenére, hogy Karácsony Gergely már kétszer bejelentette a fővárosi teljes ellenzéki összefogást az őszi önkormányzati választásokra, egyre több kerületben mennek egymásnak a régi és az új baloldal pártjai. A nagyvárosokban is hasonló a helyzet, ugyanis a „szövetségesek” között Budapesten és vidéken is az egyik legfőbb vita a Jobbik körül zajlik.

2019. július 18. 11:15

A Momentum Mozgalom zuglói szervezete továbbra is a helyi ellenzéki összefogás szétverésén dolgozik – értesült a Magyar Nemzet. A parlamenten kívüli ellenzéki párt célja elérése érdekében állítólag külön alkura is kész a kormánypártok helyi erőivel, és azt is el akarja érni, hogy a zuglói ellenzéki összefogásból a Jobbikot kizárja. A XIV. kerületben a külsős, II. kerületi Horváth Csaba (MSZP) közös polgármesterjelöltsége és az ellenzéki közös egyéni képviselők személye körül van parázs vita. Karácsony Gergely (Párbeszéd) kerületé­ben az európai parlamenti választáson elért jó eredménytől megrészegült Momentum akar pozíciókat szerezni a hagyományos baloldal pártjaival szemben. Az is felmerült, hogy Fekete-Győr András pártja Janicsák István popénekest független jelöltként való indulásra biztatja, illetve előválasztással döntenének az egyéni képviselőhelyek közös jelöltjeiről.

Szintén komoly ellenzéki belharc alakult ki Erzsébetvárosban, ahol a DK és a Párbeszéd feszül egymásnak. A DK-s Niedermüller Péter – a közös ellenzéki polgármesterjelölt – szombaton, egy lapinterjúban kizárta a Jobbikkal való együttműködést, a párbeszédes önkormányzati képviselő, Szűcs Balázs ugyanakkor bevenné őket az összefogásba. A Párbeszéd részéről felmerült, hogy Niedermüller helyett kompromisszumképesebb jelöltet állítson az ellenzék. Bármi is lesz, a VII. kerületben több ellenzéki jelöltet állítanak, mert az LMP-ből júniusban kilépő Moldován László is tervezi az indulását a polgármesteri székért.

Amikor még úgy tűnt, minden rendben. Március 15-e óta alaposan összekuszálódtak a szálak, bomlik az egység Fotó: Kurucz Árpád

Csepelen is újabb felvonásához érkezett az ellenzéki belháború annak ellenére, hogy Karácsony Gergely baloldali főpolgármester-jelölt bejelentette az ellenzéki polgármesterjelöltek személyét. A XXI. kerületben a szocialisták az utolsó utáni pillanatban Erdősi Évára cserélték le az ellenzék korábbi közös aspiránsát, Takács Mónikát. A változtatást a Momentum–LMP–Jobbik hármas nem tudja elfogadni, rá­adásul a Momentum kifogásolja, hogy nem előválasztással döntöttek a polgármesterjelölt személyéről.

Ferencvárosban annyira nem sikerült közös jelöltet találni, hogy végül a nyári uborkaszezonban kénytelen előválasztást tartani az ellenzék. Baranyai Krisztinát jelenleg az LMP, a Kétfarkú Kutya párt és Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt, az ex-LMP-s Jancsó Évát az ­MSZP–DK–Momentum hármas támogatja.

Újpesten egy volt szocialista politikus, Horváth Imre jelentette be, hogy függetlenként elindul az októberi önkormányzati választáson. Az egykori MSZP-s politikust a saját pártja a DK-val kötött háttéralkuval szorította ki a tavalyi országgyűlési választást megelőzően.

A nagy ellenzéki „összefogás” ellenére az V. kerületben már négy polgármesterjelölt is indul az önkormányzati választásokon. Az MSZP, a Jobbik és a Liberálisok mellett Schmuck Andor volt szocialista politikus is jelölt lett a kerület önkormányzatának élére.

A fővárosi kerületek többségében, legalább 12 helyen saját jelölttel méreti meg magát a Magyar Liberális Párt, az ellenzéki összefogásban hol bent, hol kint lévő Jobbik pedig az V., XX. és XXIII. kerületben már biztosan saját, külön aspiránsban gondolkodik.

A mozgalom az EP-választás eredménye alapján szerezne új pozíciókat a baloldalon Fotó: Mátrai Dávid

Vidéken is oszlásnak indult az ellenzéki egység. Sopronban mindössze néhány napot élt meg az összefogás. Jakál Adrienn, a Párbeszéd soproni önkormányzati képviselője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a most létrehozott Leghűségesebb Városért elnevezésű csoport is indul az őszi helyhatósági választáson. A többi ellenzéki párt (MSZP–DK–Momentum–Jobbik–LMP) összefogását a Párbeszéd jelenlegi szervezete nem tudja támogatni. A soproni ellenzék belső viszonyait jól mutatja, hogy a most külön útra lépő Jakál a szocialista frakcióból ült át a Párbeszédébe.

Debrecenben Varga Zoltán, a DK helyi önkormányzati képviselője és a jobbikos Kőszeghy Csanád Ábel fog megküzdeni az ellenzéki térfélen a szavazatokért. Az ellenzéki egység azután vált lehetetlenné, hogy Varga lenácizta a Jobbikot. A hajdú-bihari megyeszékhelyen a Momentum–Jobbik–LMP hármas méri össze erejét a DK–MSZP–Párbeszéd–Szolidaritás négyessel. A kormányellenes összefogások külön jelöltekkel és listával vágnak neki az őszi önkormányzati választásnak.

Békéscsabán is hasonló módon ért véget a nagy ellenzéki egység. Fél év tárgyalás után az áthidalhatatlan elvi különbségekre és a jelenlegi polgármester megítélésére hivatkozva végül eredménytelenül zárult az ellenzéki összefogásról szóló egyeztetés. A Jobbik a békési megyeszékhely jelenlegi polgármesterét, Szarvas Pétert támogatja, az MSZP és a Liberálisok folytatják az egyeztetést, de sajtóhírek szerint a baloldalon belül is komoly pozícióharc folyik.

Ózdon egy hét után bomlott fel az összellenzéki együttműködés azzal, hogy a DK kihátrált Janiczak Dávid jelenlegi jobbikos polgármester mögül a politikus korábbi megnyilvánulásaira hivatkozva, Pécsett pedig az LMP döntött úgy, hogy külön indulnak a választáson.

magyarnemzet.hu