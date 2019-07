Jakab apostol meg Ungár apostol

Jakab Péter elég gyorsan kisajátította magának az ellenzéki politizálás alját.

„Jakab Péter egy olyan videót rakott ki a Facebook oldalára, melyben nem is finoman arra céloz, hogy a miniszterelnök komoly mentális betegségben szenved, ezért alkalmatlan a posztja betöltésére. Azt is hozzáteszi, hogy a kormányfőnek szerinte minden esetben meg kéne felelnie kinevezése előtt egy pszichológiai alkalmassági vizsgálaton. A Jobbik újdonsült frakcióvezetője ezzel elég gyorsan kisajátította magának az ellenzéki politizálás alját. Egyrészt nem tartozik a skizofrénia tünetei közé a száj nyalogatása, a videóban sugallt »diagnózis« így helytelen. Másrészt, ha még igaza is lenne, akkor az általa is képviselt ellenzék egy mentálisan sérült embertől szenvedett háromszor is kétharmados vereséget, így inkább az önvizsgálatnak, mintsem az ostoba vádaskodásnak lenne itt a helye. Arról nem is beszélve, hogy Jakab Péterrel ezzel a videóval a legprimitívebb módon erősít rá arra, hogy a mentális problémákkal küszködő embereket a társadalom perifériájára kell szorítani.

Én Magyarország zöld pártjának vagyok az országgyűlési képviselője, de még innen is látszik, hogy önmagát jobboldali, konzervatív pártnak elég terepe lenne kritizálni Orbán Viktort. Nagyon úgy tűnik, hogy a Jobbik nem ezt az utat választja, inkább vásári politizálásban szeretné legyőzni a baloldalt. Sok sikert hozzá, ez a verseny a biztos út a negyedik kétharmadhoz.”

Ungár: Biztos út a negyedik kétharmadhoz